Религиозные экскурсии по святым местам Риги

Найдено 13 экскурсий в категории «Святые места» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
«Рассмотрите памятник Свободы и Домский собор, полюбуетесь средневековым Рижским замком и услышите о главных вехах истории латвийской столицы»
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
«Зачем ночью к церковному звонарю приходили люди в чёрном»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
«Я помогу разобраться в геральдике и символике старинного храма и проведу экскурс по его судьбе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
«Многие из них связаны с влиянием христианства, оно, в качестве основного религиозного направления, перерастало также в политические решения былых правителей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Еврейская Рига - семейные истории
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
«Я покажу вам рижскую синагогу Пейтав Шул — единственную, уцелевшую в городе во время Второй мировой войны, и расскажу о ее истории»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
«Войдя в храм, сразу понимаешь, что готика — это свет, бестелесность и вечное стремление человеческой души ввысь»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Узнаем, как освещался средневековый город, увидим Реформаторскую церковь, построенную с согласия Петра 1, церковь Святого Иоанна (Яня) и Иоаннов двор — Яня сета»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Рижская мозаика
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рижская мозаика
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
«Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
«вы узнаете историю возникновения города-курорта, • прогуляетесь по знаменитой улице Йомас, • увидите концертный зал «Дзинтари», храм в честь иконы Казанской Божьей Матери — новую православную жемчужину Латвии»
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Загадки Домской площади и Домского собора
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
«Что вас ждет Старейшее сакральное сооружение не только Риги, но и всей Балтии, самая большая в Прибалтике церковь, место, где бьётся сердце старого города, овеянное тайнами и легендами — Домский собор»
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Рижская мозаика
    Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • А
    Анна
    13 января 2024
    Загадки Домского собора
    Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
  • N
    Nadezda
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
  • М
    Михаил
    9 августа 2023
    Еврейская Рига - семейные истории
    Экскурсия понравилась но очень специфичная на любителя. Гид был внимателен, забрал меня из отеля и отвёз на автостанцию как я просил. Кому интересна такая тема могу рекомендовать хотя считаю что немного дороговато

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Святые места" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 10 до 120. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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