Экскурсии по Домскому собору в Таллине

Найдено 8 экскурсий в категории «Домский собор» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Рижская мозаика
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рижская мозаика
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Загадки Домской площади и Домского собора
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Рижская мозаика
    Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • А
    Анна
    13 января 2024
    Загадки Домского собора
    Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
  • N
    Nadezda
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Тайны Домского собора
    Отлично! Спасибо!
    Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!
  • Е
    Евгений
    25 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Домский собор»

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  1. Рига с воды: групповая прогулка
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  3. Тайны Домского собора
  4. Сакральные памятники Средневековой Риги
  5. Рига - цветок средневековья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Домский собор" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 10 до 90. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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