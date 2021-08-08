Памятник Бременским музыкантам – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Бременским музыкантам» в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Рига проездом: экспресс-экскурсия
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Начало: По договоренности с туристам
Расписание: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Завтра в 12:00
22 окт в 09:00
65 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирена
    8 августа 2021
    Экскурсия по Старому городу
    Очень интересная и познавательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Памятник Бременским музыкантам»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
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  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
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Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Памятник Бременским музыкантам" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 65. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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