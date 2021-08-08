Найдено 3 экскурсии в категории « Памятник Бременским музыкантам » в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение Начало: Аэропорт или по выбору путешественника Расписание: В любой день, в любое время € 60 за всё до 5 чел. Пешая 1 отзыв 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге Начало: По договоренности с туристам Расписание: Ежедневно. С 17:00 до 1:00. € 65 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Старой Риге. История и тайны города Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00 € 60 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Риги Последние отзывы на экскурсии И Ирена Экскурсия по Старому городу Очень интересная и познавательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Памятник Бременским музыкантам»

Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Памятник Бременским музыкантам», 2 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь