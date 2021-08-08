2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Начало: По договоренности с туристам
Расписание: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Завтра в 12:00
22 окт в 09:00
€65 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрена8 августа 2021Экскурсия по Старому городуОчень интересная и познавательная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Памятник Бременским музыкантам»
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