Шведские ворота – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Шведские ворота» в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поступь столетий в узких улочках Риги
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Начало: По договоренности с туристам
Расписание: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
65 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulia
    20 июля 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
  • Е
    Евгения
    28 июня 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об
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    истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами, но и увлекательными историями о людях, когда-то живших в Риге. У Александры великолепная дикция. Она обладает даром рассказчика - ее очень приятно слушать и совсем не устаешь от полученного объема информации. Зкскурсия была приятной и увлекательной. Спасибо огромное!

  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Шведские ворота»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поступь столетий в узких улочках Риги
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  3. Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Шведские ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 65. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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