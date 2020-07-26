73 отзыва оставили туристы

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Старая Рига — история и современность

Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Домской площади
  • Заказать экскурсию

€6549 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии73 отзыва
4.92
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Татьяна – Гид в Риге
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца».

И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами.

Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность

Что вас ожидает

«Визитные карточки» исторического центра
Вы пройдете по самой узкой улочке Старого города, познакомитесь с «Тремя братьями», Золотым рыцарем и Большим Кристапом, а также полюбуетесь Рижским замком с набережной Даугавы. Следом осмотрите Ратушную площадь, остановитесь у Дома братства Черноголовых, заглянете в Яново подворье, Пороховую башню и двор Конвента. Кроме того, вы посетите лабораторию средневековых алхимиков и отведаете отличный кофе!

Рига сквозь века
Вы увидите фрагменты мощных городских укреплений — башни, рвы, крепостные стены — и загадаете желание, проходя через Шведские ворота. Подниметесь на Бастионную горку и услышите самое важное об истории города: о епископе Альберте и вражде горожан с Ливонским орденом, о Риге шведских и польских времен и о расцвете города в составе Российской Империи в начале ХХ века.

Современный город и рекомендации местного жителя
Я покажу «Бременских музыкантов» и другие места, обещающие путешественникам успех и удачу. А еще — улицы, которые особенно часто снимают в кино. Кроме того, вы узнаете, почему именно в Риге уже много лет празднуют день рождения Шерлока Холмса, и услышите легенды о влюбленных и трубочистах, подземельях и кладах, ведьмах и неверных женах. В завершение я расскажу о гастрономических пристрастиях рижан, особенностях традиционной латышской кухни и атмосферных местах, где можно вкусно поесть, выпить местного пива или полакомиться десертом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Домский собор — 3 евро (осмотр собора и внутреннего дворика с Крестовой галереей), кофе — 2-3 евро
  • По желанию, можем включить в экскурсию 20-минутный органный концерт в Домском соборе: оплачивается дополнительно — 10 евро с человека, начало в полдень
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность
Старая Рига — история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Домской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист и фотограф. Давным-давно живу в Риге, люблю путешествовать по родной стране, ее ближайшим окрестностям и показывать все лучшее друзьям и путешественникам. Слежу за новинками туризма в Балтии. Делаю репортажи для медиа о дворцах и замках, музеях и фестивалях, летних событиях и тусовках, а также о заповедных природных уголках. До встречи в Латвии!
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73 отзыва оставили туристы

26 июля 2020
Татьяна- замечательный, уникальный гид по Риге. Татьяна высокий профессионал, эрудит с очень красивым русским языком, обширными знаниями. »Влюбляет» в Ригу, рассказывая о городе. Я бы порекомендовала Татьяну людям, интересующимся не поверхностным обзором и прогулкой по столице Латвии, а желающим почувствовать город изнутри, понять его сердцебиение. Ася, Цюрих
22 марта 2020
Большое спасибо Татьяне за такое увлекательное и интересное знакомство с прекрасной Ригой!
12 марта 2020
Экскурсия великолепная!!! Татьяна очень заботливый, душевный, интеллигентный гид. Профессионал своего дела. А какими улочками она нас водила - сами бы ни за что не обнаружили, какие дворики показывала! С ней мы заходили в маленькие магазинчики, в фойе музеев. Посетили знаменитое атмосферное кафе, в котором выпили вкусный кофе. При этом нигде не подгоняла, если мы где-то задерживались. Экскурсия длилась больше заявленного времени без увеличения стоимости! Для нас время прошло очень быстро. Было информационно, интересно и насыщено! Город необыкновенно красив. Отдельное спасибо за рекомендации мест, которые можно посетить. Спасибо большое!
9 марта 2020
Редко пишу отзывы. Но в этот раз очень понравилось. Татьяна очень хорошо разбирается в истории, материал доносит крайне понятно. При этом соблюдается последовательность. Так, что в итоге возникает полная картинка. Мы от экскурсии получили именно то, что хотели. Рекомендую.
9 марта 2020
Очень интересная и комфортная прогулка, словно с близким, давно знакомым человеком. Любые вопросы с ответом, полезные рекомендации, лёгкая и с хувством юмора. С удовольствием ещё раз повторим эту душевную прогулку)
9 марта 2020
Большое спасибо, мы получили огромное удовольствие от экскурсии!
2 марта 2020
На экскурсии была с подругой, выбирали, что бы охват прогулки был по основному и немного не обычного. Все соврала, экскурсия понравилась, с погодой не очень повезло, но Татьяна как могла пыталась все сгладить. Во время рассказа заводила нас в места, где теплее и меньше ветер, зашли в кафе. Дала рекомендации, на что обратить внимание, куда ещё зайти или вернутся.. Спасибо
1 марта 2020
Татьяна полностью раскрыла тему и подробно рассказала историю Латвии и латвийского народа, ответила на все наши вопросы, в том числе и которые касались других экскурсий по Латвии. Экскурсия была построена цельное и познавательно, насыщенна фактами и историческим подробностями. Мы остались довольны, спасибо Татьяне!
26 февраля 2020
все было хорошо и любопытно
23 февраля 2020
Прогулка с гидом была волшебной. Экскурсовод Татьяна прекрасно знает историю Риги и очень интересно ее рассказывает. Мы с подругами провели чудесных три часа, гуляя улочками старой Риги, и узнавая ее секреты. Татьяне большое спасибо!
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