73 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсия позволит насладиться как историческими, так и современными аспектами Риги.

Представьте себе город, где каждый уголок хранит свою историю, а каждая улица ведет к новому открытию. Старая Рига - это место, где прошлое встречается с настоящим, а легенды оживают на

глазах. Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по самым живописным улочкам, узнаете о «Трех братьях», Золотом рыцаре и многом другом. Отведаете традиционные латышские блюда и познакомитесь с гастрономическими пристрастиями рижан. Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Риги, которое оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

«Визитные карточки» исторического центра

Вы пройдете по самой узкой улочке Старого города, познакомитесь с «Тремя братьями», Золотым рыцарем и Большим Кристапом, а также полюбуетесь Рижским замком с набережной Даугавы. Следом осмотрите Ратушную площадь, остановитесь у Дома братства Черноголовых, заглянете в Яново подворье, Пороховую башню и двор Конвента. Кроме того, вы посетите лабораторию средневековых алхимиков и отведаете отличный кофе!

Рига сквозь века

Вы увидите фрагменты мощных городских укреплений — башни, рвы, крепостные стены — и загадаете желание, проходя через Шведские ворота. Подниметесь на Бастионную горку и услышите самое важное об истории города: о епископе Альберте и вражде горожан с Ливонским орденом, о Риге шведских и польских времен и о расцвете города в составе Российской Империи в начале ХХ века.

Современный город и рекомендации местного жителя

Я покажу «Бременских музыкантов» и другие места, обещающие путешественникам успех и удачу. А еще — улицы, которые особенно часто снимают в кино. Кроме того, вы узнаете, почему именно в Риге уже много лет празднуют день рождения Шерлока Холмса, и услышите легенды о влюбленных и трубочистах, подземельях и кладах, ведьмах и неверных женах. В завершение я расскажу о гастрономических пристрастиях рижан, особенностях традиционной латышской кухни и атмосферных местах, где можно вкусно поесть, выпить местного пива или полакомиться десертом.

Организационные детали