73 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Представьте себе город, где каждый уголок хранит свою историю, а каждая улица ведет к новому открытию. Старая Рига - это место, где прошлое встречается с настоящим, а легенды оживают на читать дальшеуменьшить
глазах.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по самым живописным улочкам, узнаете о «Трех братьях», Золотом рыцаре и многом другом. Отведаете традиционные латышские блюда и познакомитесь с гастрономическими пристрастиями рижан. Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Риги, которое оставит незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсия позволит насладиться как историческими, так и современными аспектами Риги.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рижский замок
Ратушная площадь
Дом братства Черноголовых
Яново подворье
Пороховая башня
Двор Конвента
Шведские ворота
Бастионная горка
Домский собор
Описание экскурсии
«Визитные карточки» исторического центра
Вы пройдете по самой узкой улочке Старого города, познакомитесь с «Тремя братьями», Золотым рыцарем и Большим Кристапом, а также полюбуетесь Рижским замком с набережной Даугавы. Следом осмотрите Ратушную площадь, остановитесь у Дома братства Черноголовых, заглянете в Яново подворье, Пороховую башню и двор Конвента. Кроме того, вы посетите лабораторию средневековых алхимиков и отведаете отличный кофе!
Рига сквозь века
Вы увидите фрагменты мощных городских укреплений — башни, рвы, крепостные стены — и загадаете желание, проходя через Шведские ворота. Подниметесь на Бастионную горку и услышите самое важное об истории города: о епископе Альберте и вражде горожан с Ливонским орденом, о Риге шведских и польских времен и о расцвете города в составе Российской Империи в начале ХХ века.
Современный город и рекомендации местного жителя
Я покажу «Бременских музыкантов» и другие места, обещающие путешественникам успех и удачу. А еще — улицы, которые особенно часто снимают в кино. Кроме того, вы узнаете, почему именно в Риге уже много лет празднуют день рождения Шерлока Холмса, и услышите легенды о влюбленных и трубочистах, подземельях и кладах, ведьмах и неверных женах. В завершение я расскажу о гастрономических пристрастиях рижан, особенностях традиционной латышской кухни и атмосферных местах, где можно вкусно поесть, выпить местного пива или полакомиться десертом.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Домский собор — 5 евро (осмотр собора и внутреннего дворика с Крестовой галереей), кофе — 2-3 евро
По желанию, можем включить в экскурсию 20-минутный органный концерт в Домском соборе: оплачивается дополнительно — 10 евро с человека, начало в полдень
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Домской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 688 туристов
Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист и фотограф. Давным-давно живу в Риге, люблю путешествовать по родной стране, ее ближайшим окрестностям и показывать все лучшее друзьям и путешественникам. Слежу за новинками туризма в Балтии. Делаю репортажи для медиа о дворцах и замках, музеях и фестивалях, летних событиях и тусовках, а также о заповедных природных уголках. До встречи в Латвии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Максим
Прекрасная экскурсия! Сверх ожиданий! Любовь к городу, к его истории- просто в каждом слове!
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Кристина
Татьяна - отличный рассказчик, знает много интересных историй и фактов о зданиях в центре Старой Риги. Узнала за экскурсию очень много нового, как-то незаметно в течение экскурсии Татьяне удалось рассказать читать дальшеуменьшить
и историю Риги от основания и до наших дней, она рассказала нам и показала интересные музеи, кафе, магазины, которые мы обязательно посетим. В общем, провели с Татьяной отличный субботний день, яркий и познавательный, несмотря на морозную погоду.
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С
Сергей
Спасибо Татьяне. Очень содержательная и познавательная экскурсия. Мы посетили такие места старого города, увидеть которые самостоятельно практически невозможно. Отличное знание города и его истории. 👍👏
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М
Маргарита
Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
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Elena
Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.
Хочу выразить искреннюю благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна читать дальшеуменьшить
— настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.
Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.
Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.
Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо!
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Е
Екатерина
Экскурсия великолепная!!! Татьяна очень заботливый, душевный, интеллигентный гид. Профессионал своего дела. А какими улочками она нас водила - сами бы ни за что не обнаружили, какие дворики показывала! С ней читать дальшеуменьшить
мы заходили в маленькие магазинчики, в фойе музеев. Посетили знаменитое атмосферное кафе, в котором выпили вкусный кофе. При этом нигде не подгоняла, если мы где-то задерживались. Экскурсия длилась больше заявленного времени без увеличения стоимости! Для нас время прошло очень быстро. Было информационно, интересно и насыщено! Город необыкновенно красив. Отдельное спасибо за рекомендации мест, которые можно посетить. Спасибо большое!
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