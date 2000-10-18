Оскар С. проводит ещё 6 экскурсий

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Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Индивидуальная экскурсия ⛳ по выдающимся памятникам архитектуры в Земгале – Баускому замку и Рундальскому дворцу.

Также вы побываете в филиале Рижского Моторного музея и увидите технику 20 века с впечатляющими конструкторскими решениями.
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Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
Бауский замок 🏰 находится в живописном месте — на косе неподалёку от слияния рек Мусы и Мемеле. Здесь люди издревно (по мнению археологов, ещё 3500 лет назад) селились по берегам трех крупнейших земгальских рек — Лиелупе, Мемеле и Мусы. Бауский замок был нетолько укреплением, но и центром округа, откуда фогт (администратор и судья во владении Ордена) осуществлял правовые, финансовые и военные функции управления на своём участке.
Рундальский дворец выдающийся памятник архитектуры барокко и декоративного исскуства рококо, был построен знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Весь дворцовый ансамбль занимает более 72 га., основную часть которого занимает охотничий парк 🌳 и, раскинувшись южнее дворца, французский парк. Эрнст Бирон, фаворит империатрицы Анны Ионовны, в 1736 году покупает замок недалеко от города Бауска и преврещает его в Рундальский дворец, известный далеко за пределами Латвии, разположен в самом центре страны, в Земгале.
Филиал Рижского Моторного музея занимает площадь 400 кв. м. На нём выставлена техника, которая отражает историю 📖 Латвии и мира в ХХ веке. Также предоставлена сельскохозяйственная техника и бытовые приборы.

Режим работы:

    Рундальского дворца: Май – Октябрь 10. 00 – 18. 00
    Ноябрь – Апрель 10. 00 – 17. 00

    Бауского замка:

      Май – Сентябрь 9. 00 – 19. 00
      Октябрь 9. 00 – 18. 00
      Ноябрь – Апрель, кроме понедельника 11. 00 – 17. 00
      Что входит
      • Услуги гида
      • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
      Что не входит
      • Входные билеты в Рундальский дворец и парк (ориентировочная стоимость):
      • Июнь – Сентябрь: взрослый €9, школьники €4, 5, дети (до 7 лет) – бесплатно
      • Октябрь – Май: взрослый €6, 5, школьники €3, 5, дети (до 7 лет) – бесплатно.
      • Входные билеты в Бауский замок (ориентировочная стоимость) – взрослый €4. 27, льготный €2. 13.
      Начало и место завершения
      🚩 по договоренности
      Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
      Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
      Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
      Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале
      Рундальский дворец и Бауский замок в Земгале

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Оскар С.
      Оскар С.
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