Оскар С. проводит ещё 6 экскурсий

Бауский замок 🏰 находится в живописном месте — на косе неподалёку от слияния рек Мусы и Мемеле. Здесь люди издревно (по мнению археологов, ещё 3500 лет назад) селились по берегам трех крупнейших земгальских рек — Лиелупе, Мемеле и Мусы. Бауский замок был нетолько укреплением, но и центром округа, откуда фогт (администратор и судья во владении Ордена) осуществлял правовые, финансовые и военные функции управления на своём участке.

Рундальский дворец выдающийся памятник архитектуры барокко и декоративного исскуства рококо, был построен знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Весь дворцовый ансамбль занимает более 72 га., основную часть которого занимает охотничий парк 🌳 и, раскинувшись южнее дворца, французский парк. Эрнст Бирон, фаворит империатрицы Анны Ионовны, в 1736 году покупает замок недалеко от города Бауска и преврещает его в Рундальский дворец, известный далеко за пределами Латвии, разположен в самом центре страны, в Земгале.

Филиал Рижского Моторного музея занимает площадь 400 кв. м. На нём выставлена техника, которая отражает историю 📖 Латвии и мира в ХХ веке. Также предоставлена сельскохозяйственная техника и бытовые приборы.

Режим работы:

Рундальского дворца: Май – Октябрь 10. 00 – 18. 00

Ноябрь – Апрель 10. 00 – 17. 00

Бауского замка:

Май – Сентябрь 9. 00 – 19. 00

Октябрь 9. 00 – 18. 00

Ноябрь – Апрель, кроме понедельника 11. 00 – 17. 00