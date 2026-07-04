8 отзывов оставили туристы

Рундальский дворец, построенный в 18 веке для фаворита императрицы Анны Иоанновны, представляет собой шедевр барокко.В ходе экскурсии вы узнаете об истории строительства дворца и судьбах таких личностей, как Эрнст Иоганн

Бирон, Анна Иоанновна, Екатерина Великая и другие. Великолепные залы дворца украшены золоченой лепкой, мебелью 18-19 веков и полотнами мастеров. В парке можно увидеть море тюльпанов весной и множество роз летом. Экскурсия включает услуги гида и транспорт. Дополнительно оплачиваются билеты в парк и музей, а также разрешение на проведение экскурсии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Рундальского дворца - это летние месяцы, с июня по август. В это время парк радует цветением роз и комфортной погодой для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, дворец открыт для посещения, однако природные красоты парка менее доступны, хотя и в это время можно насладиться исторической атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.