8 отзывов оставили туристы

Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
Рундальский дворец, построенный в 18 веке для фаворита императрицы Анны Иоанновны, представляет собой шедевр барокко.
В ходе экскурсии вы узнаете об истории строительства дворца и судьбах таких личностей, как Эрнст Иоганн читать дальшеуменьшить
Бирон, Анна Иоанновна, Екатерина Великая и другие. Великолепные залы дворца украшены золоченой лепкой, мебелью 18-19 веков и полотнами мастеров. В парке можно увидеть море тюльпанов весной и множество роз летом. Экскурсия включает услуги гида и транспорт. Дополнительно оплачиваются билеты в парк и музей, а также разрешение на проведение экскурсии
Лучшее время для посещения Рундальского дворца - это летние месяцы, с июня по август. В это время парк радует цветением роз и комфортной погодой для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, дворец открыт для посещения, однако природные красоты парка менее доступны, хотя и в это время можно насладиться исторической атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рундальский дворец
Французский лесопарк
Описание экскурсии
Программа
Рундале находится на юге Латвии, в 80 км. от Риги. Мы с вами отправимся в путешествие на моем автомобиле. Час в пути пробежит незаметно, я расскажу вам об истории строительства дворца и интереснейших судьбах, связанных с ним. Эрнст Иоганн Бирон, Анна Иоанновна, братья Платон и Валериан Зубовы, Екатерина Великая, последний герцог курляндский Петр и его красавица-супруга герцогиня Доротея… Это далеко не полный перечень имен, вписанных золотыми буквами в историю когда-то существовавшего герцогства Курляндского, современной Латвии и России.
Залы дворца великолепны: золоченая стюковая лепка, прекрасная мебель 18-19 веков, полотна мастеров русской, фламандской школ. Красивейший в Прибалтике французский лесопарк, где герцог охотился. Весной мы сможем наблюдать здесь море тюльпанов, летом — пионы и огромное количество роз (в Рундале целый гектар отведен под розовые кусты).
Вы проведете чудесный день и увезете с собой незабываемые впечатления!
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и транспорт на 1–4 человек
Если в компании есть ребёнок до 12 лет — арендуем минивэн. В этом случае стоимость услуг гида составит €150, транспортные расходы — по запросу
Дополнительно оплачивается: разрешение на проведение экскурсии — €5/группа; билеты в парк и музей с апреля по октябрь €17/взрослый, с ноября по март — €12/взрослый. Для студентов и школьников предусмотрены скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Инга дала нам прекрасную экскурсию в Рундельский замок! Она нас подобрала ровно в назначенное время и рассказывала историю замка пока мы ехали. И в замке Инга нам провела полный обзор, с историей, заостряя внимание на важных моментах и людях. Мы провели вместе с 9:30 до 15:00 и была восхещены ее знаниями и интересным рассказом!!!! Спасибо Инга!!!!
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Р
Рита
Очень интересная экскурсия. Узнали много любопытных фактов. Инга настоящий профессионал. Мы все остались довольны и от поездки и от общения с Ингой.
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Irina
29.07.18 и 30.07.18 Я с друзьями(4 человека) была на экскурсиях:1я-Рундальский дворец,2я- в в Видземскую Швейцарию. Сигулда иТурайда. Хочу сказать,что это было наше первое путешествие в Латвию. Мы считаем,что нам повезло,что читать дальшеуменьшить
знакомство с этой красивой и гостеприимной страной началось с экскурсий с экскурсоводом Ингой Барнича. Она забрала нас на своей машине из гостиницы в Риге и, с первой же минуты,по-дороге ко Дворцу, стала рассказывать про Латвию,Ригу и историю тех мест,куда мы направлялись. Рассказ был очень интересный,в простой,доступной форме. Когда мы подъезжали к месту наших экскурсий,мы были информированы о чем и о ком пойдет речь. Инга просто замечательно водит машину!! Не каждый мужчина с ней может посоревноваться. Кроме всего,она просто обаятельный человек с очень положительной энергетикой. Обе экскурсии пролетели для нас "на одном дыхании" не смотря на то,что в те дни стояла очень жаркая погода. Нам не хотелось расставаться с таким прекрасным экскурсоводом. Хотелось слушать и слушать её. Мы ещё раз хотим сказать Инге большое спасибо за экскурсии. Мы очень рекомендуем тем,кто хочет познакомиться с достопримечательностями Риги и Латвии, обращаться к ней. Это было здорово! С уважением, Ирина,Марина,Изяслав и Семён
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Л
Лилия
Хотим поблагодарить экскурсовода Ингу за великолепные экскурсии по Риге и в замок … ... Что отличает Ингу от других коллег, на наш взгляд? Во-первых – сочетание глубоких энциклопедических знаний с читать дальшеуменьшить
чутким пониманием состояния и желаний своего слушателя. Мы уверены, что она найдёт персональный подход и к фанатам истории или архитектуры, и к любителям мистики и потусторонних сил и к группе школьников или малышей. И те и другие получат то что хотят и будут в восторге. Феноменальная разносторонность! Во –вторых – необычайная гибкость и адаптация к меняющимся условиям. Погода, усталость, изменение настроения путешественника – ничто не заставит этого замечательного экскурсовода врасплох! Моментально будут поменяны и маршрут и акценты рассказа. Создаётся впечатление, что тебе показывает город твой добрый друг, который стремиться всей душой дать тебе то, что ты именно сейчас захочешь. Поэтому, мы, путешественники со стажем, рекомендуем вам замечательного экскурсовода по Латвии Ингу!!!
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А
Александр
Описывать сам Рундальский замок не стану, те, кто захочет его посетить, смогут найти предварительную информацию в интернете сами. Основное впечатление от экскурсии зависит от мастерства гида. И вот Инга Барнича-это как раз тот гид, с которым мы с женой хотели бы посетить и другие места прекрасной Латвии. Очень эрудированная, контактная, увлекающая, милая! Инга, спасибо! Рекомендуем на все 100 процентов!
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Д
Дарья
Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.