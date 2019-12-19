8 отзывов оставили туристы

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Рундальский дворец

Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб

  • 😎Это индивидуальная экскурсия лично для вас!
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👤 Не более 1 человека
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ в великолепный дворец, построенный в 18 веке в стиле барокко для фаворита императрицы российской Анны Иоанновны — Эрнста Иоганна Бирона.
Рундальский дворец
Рундальский дворец

Программа

Рундале находится на юге Латвии, в 80 км. от Риги. Мы с вами отправимся в путешествие на моем автомобиле. Час в пути пробежит незаметно, я расскажу вам об истории строительства дворца и интереснейших судьбах, связанных с ним. Эрнст Иоганн Бирон, Анна Иоанновна, братья Платон и Валериан Зубовы, Екатерина Великая, последний герцог курляндский Петр и его красавица-супруга герцогиня Доротея… Это далеко не полный перечень имен, вписанных золотыми буквами в историю когда-то существовавшего герцогства Курляндского, современной Латвии и России.

Залы дворца великолепны: золоченая стюковая лепка, прекрасная мебель 18-19 веков, полотна мастеров русской, фламандской школ. Красивейший в Прибалтике французский лесопарк, где герцог охотился. Весной мы сможем наблюдать здесь море тюльпанов, летом — пионы и огромное количество роз (в Рундале целый гектар отведен под розовые кусты).

Вы проведете чудесный день и увезете с собой незабываемые впечатления!

Организационные детали

Трансфер оплачивается дополнительно — от 80 евро за группу до 4 человек.

Билеты в музей

  • разрешение на проведение экскурсии — 3€
  • осмотр всех открытых для путешественников помещений дворца и посещение французского парка с ноября по март — 8€; апрель — 10€; май — 11€; июнь-сентябрь — 13€
  • есть скидки для школьников и студентов
Рундальский дворец
Рундальский дворец
Рундальский дворец
Рундальский дворец
Рундальский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
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8 отзывов оставили туристы

19 декабря 2019
Прекрасный дворец, прекрасная экскурсия. Все очень было профессионально и душевно. Благодарю Ингу за создание рождественского Настроения. До новых встреч!
14 августа 2018
29. 07. 18 и 30. 07. 18 Я с друзьями( 4 человека) была на экскурсиях:1я-Рундальский дворец, 2я- в в Видземскую Швейцарию. Сигулда иТурайда. Хочу сказать, что это было наше первое путешествие в Латвию. Мы считаем, что нам повезло, что знакомство с этой красивой и гостеприимной страной началось с экскурсий с экскурсоводом Ингой Барнича. Она забрала нас на своей машине из гостиницы в Риге и, с первой же минуты, по-дороге ко Дворцу, стала рассказывать про Латвию, Ригу и историю тех мест, куда мы направлялись. Рассказ был очень интересный, в простой, доступной форме. Когда мы подъезжали к месту наших экскурсий, мы были информированы о чем и о ком пойдет речь. Инга просто замечательно водит машину!! Не каждый мужчина с ней может посоревноваться. Кроме всего, она просто обаятельный человек с очень положительной энергетикой. Обе экскурсии пролетели для нас"на одном дыхании " не смотря на то, что в те дни стояла очень жаркая погода. Нам не хотелось расставаться с таким прекрасным экскурсоводом. Хотелось слушать и слушать её. Мы ещё раз хотим сказать Инге большое спасибо за экскурсии. Мы очень рекомендуем тем, кто хочет познакомиться с достопримечательностями Риги и Латвии, обращаться к ней. Это было здорово! С уважением, Ирина, Марина, Изяслав и Семён
17 июня 2018
Спасибо Инге за прекрасно проведённое время!
21 марта 2018
Большое спасибо Инге, нашему гиду, за увлекательную экскурсию!!!
19 февраля 2018
Экскурсия потрясающая, а гид просто великолепный. Огромное спасибо, много интересной информации, подача очень живая, попутно Инга ответила на многие вопросы "за пределами" экскурсии. Хотим вернуться!
16 февраля 2018
Хотим поблагодарить экскурсовода Ингу за великолепные экскурсии по Риге и в замок ….. . Что отличает Ингу от других коллег, на наш взгляд? Во-первых – сочетание глубоких энциклопедических знаний с чутким пониманием состояния и желаний своего слушателя. Мы уверены, что она найдёт персональный подход и к фанатам истории или архитектуры, и к любителям мистики и потусторонних сил и к группе школьников или малышей. И те и другие получат то что хотят и будут в восторге. Феноменальная разносторонность! Во –вторых – необычайная гибкость и адаптация к меняющимся условиям. Погода, усталость, изменение настроения путешественника – ничто не заставит этого замечательного экскурсовода врасплох! Моментально будут поменяны и маршрут и акценты рассказа. Создаётся впечатление, что тебе показывает город твой добрый друг, который стремиться всей душой дать тебе то, что ты именно сейчас захочешь. Поэтому, мы, путешественники со стажем, рекомендуем вам замечательного экскурсовода по Латвии Ингу!!!
12 сентября 2017
Описывать сам Рундальский замок не стану, те, кто захочет его посетить, смогут найти предварительную информацию в интернете сами. Основное впечатление от экскурсии зависит от мастерства гида. И вот Инга Барнича-это как раз тот гид, с которым мы с женой хотели бы посетить и другие места прекрасной Латвии. Очень эрудированная, контактная, увлекающая, милая ! Инга, спасибо! Рекомендуем на все 100 процентов!
11 сентября 2017
Замечательный гид и интересный собеседник Инга. Очень понравилась экскурсия, никаких скучных дат, история в изложении Инги предстала живой и увлекательной. Рекомендую всем нашего гида!

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