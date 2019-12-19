8 отзывов оставили туристы

Программа

Рундале находится на юге Латвии, в 80 км. от Риги. Мы с вами отправимся в путешествие на моем автомобиле. Час в пути пробежит незаметно, я расскажу вам об истории строительства дворца и интереснейших судьбах, связанных с ним. Эрнст Иоганн Бирон, Анна Иоанновна, братья Платон и Валериан Зубовы, Екатерина Великая, последний герцог курляндский Петр и его красавица-супруга герцогиня Доротея… Это далеко не полный перечень имен, вписанных золотыми буквами в историю когда-то существовавшего герцогства Курляндского, современной Латвии и России.

Залы дворца великолепны: золоченая стюковая лепка, прекрасная мебель 18-19 веков, полотна мастеров русской, фламандской школ. Красивейший в Прибалтике французский лесопарк, где герцог охотился. Весной мы сможем наблюдать здесь море тюльпанов, летом — пионы и огромное количество роз (в Рундале целый гектар отведен под розовые кусты).

Вы проведете чудесный день и увезете с собой незабываемые впечатления!