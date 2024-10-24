Домский собор в Риге - это не просто сакральное сооружение, это целый мир, полный тайн и загадок, который ждет, чтобы вы его раскрыли.
Во время экскурсии вы узнаете, почему золотые петушки
Во время экскурсии вы узнаете, почему золотые петушки
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в 800-летнюю историю
- 🎨 Уникальная архитектура и витражи
- 🎶 Знаменитый орган Домского собора
- 📜 Интересные легенды и факты
- 👻 Мистические истории и призраки
- 🕵️♂️ Разгадка загадок Старой Риги
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как можно комфортно наслаждаться прогулками по Домской площади и исследовать собор без большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Домский собор
- Домская площадь
- Орган Домского собора
Описание экскурсии
На Домской площади я расскажу:
- Почему золотые петушки Старой Риги всегда смотрят в одну сторону
- Как торговцы планировали по ним свой рабочий день
- Как Тритон превратился в Дионисия
- По ком звонит колокол Несчастных Грешников
- За что была обезглавлена принцесса Кристина
А в старинном Домском соборе вам предстоит узнать:
- Что в нём делает мышка и как она туда попала
- Как древний строитель собора выиграл спор у своих коллег
- Зачем Ватикан пытается проникнуть в подземелья Домской церкви
- Что в соборе делают Пётр I и призрак Красного Кардинала
- Зачем ночью к церковному звонарю приходили люди в чёрном
- В каких знаменитых фильмах был Домский Собор
- Почему зрителей, пришедших на концерт органной музыки, однажды развернули
- Какой самый старый артефакт, который древнее самой Риги
- Где, по мнению Николая Рериха, находится лучшее место для того, чтобы слушать знаменитый орган Собора
- Какое отношение Леонардо да Винчи имеет к башне Собора
Организационные детали
Билеты в Домский собор оплачиваются дополнительно — 5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Домской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2839 туристов
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней мере, в первый раз. Экскурсию по Домскому собору проводит гид Лина. И уже с
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N
Очень познавательная экскурсия. Благодарю Лина!!
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Л
Очень понравилась экскурсия! Однозначно рекомендую ознакомиться с историей Собора, Лина прекрасно владеет информацией, подача очень мягкая, тонкая, без перегруза. Лина относится к "старой школе Гидов", когда ты слушаешь истории, теряешься
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K
We really enjoyed the tour and guide was very professional and friendly. We found out a lot of interesting facts and history if Riga and we really now want to
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Нам очень понравилась экскурсия с Линой по Домской площади и в Домском соборе. Лина-замечательный гид, любящий и знающий свой город. Мы узнали массу любопытных фактов и интересных легенд. 12-летний сын был в восторге. Очень рекомендуем!
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Т
Тур был замечательный — интересный, насыщенный и отлично организованный. Лина — замечательный гид: увлекательно рассказывала и провела нас по самым интересным уголкам возле Домской площади и внутри собора. Было познавательно и совсем не скучно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об истории Риги.
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