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Загадки Домской площади и Домского собора

Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Домский собор в Риге - это не просто сакральное сооружение, это целый мир, полный тайн и загадок, который ждет, чтобы вы его раскрыли.

Во время экскурсии вы узнаете, почему золотые петушки
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Старой Риги смотрят в одну сторону, кто такой Тритон и почему он превратился в Дионисия, а также множество других увлекательных историй, связанных с Домским собором и его окрестностями.

Билеты в собор оплачиваются отдельно, но это малая цена за возможность прикоснуться к живой истории и почувствовать дух Старого города Риги

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в 800-летнюю историю
  • 🎨 Уникальная архитектура и витражи
  • 🎶 Знаменитый орган Домского собора
  • 📜 Интересные легенды и факты
  • 👻 Мистические истории и призраки
  • 🕵️‍♂️ Разгадка загадок Старой Риги

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как можно комфортно наслаждаться прогулками по Домской площади и исследовать собор без большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора

Что можно увидеть

  • Домский собор
  • Домская площадь
  • Орган Домского собора

Описание экскурсии

На Домской площади я расскажу:

  • Почему золотые петушки Старой Риги всегда смотрят в одну сторону
  • Как торговцы планировали по ним свой рабочий день
  • Как Тритон превратился в Дионисия
  • По ком звонит колокол Несчастных Грешников
  • За что была обезглавлена принцесса Кристина

А в старинном Домском соборе вам предстоит узнать:

  • Что в нём делает мышка и как она туда попала
  • Как древний строитель собора выиграл спор у своих коллег
  • Зачем Ватикан пытается проникнуть в подземелья Домской церкви
  • Что в соборе делают Пётр I и призрак Красного Кардинала
  • Зачем ночью к церковному звонарю приходили люди в чёрном
  • В каких знаменитых фильмах был Домский Собор
  • Почему зрителей, пришедших на концерт органной музыки, однажды развернули
  • Какой самый старый артефакт, который древнее самой Риги
  • Где, по мнению Николая Рериха, находится лучшее место для того, чтобы слушать знаменитый орган Собора
  • Какое отношение Леонардо да Винчи имеет к башне Собора

Организационные детали

Билеты в Домский собор оплачиваются дополнительно — 5 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Домской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина
Лина — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2839 туристов
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
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1
T
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней мере, в первый раз. Экскурсию по Домскому собору проводит гид Лина. И уже с
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самого входа в собор начинается рассказ об истории места, его легендах и многом другом. Просто зайти и посмотреть -для кого-то,наверное, достаточно. Но что бы понять детали, которых в Домском соборе достаточно - нужен специалист, который может не только рассказать основную информацию, но и ответить на вопросы, которые появятся в ходе осмотра. Гид Лина отлично справляется с этой задачей, и может рассказать больше,чем написано в Википедии и прочих источниках информации. Кроме самого собора в экскурсию включена и крестовая галлерея, где Лина также добавляет больше ясности к представленным эспонатам. В конце идёт рассказ и о самой Домской площади -о прошлом и настоящем.
С гидом Линой посещение собора будет намного ценнее для понимания этого места. Рекомендую!

Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
Если уж идти осматривать культурно-историческое место, то это точно нужно делать с помощью гида. По крайней
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N
Очень познавательная экскурсия. Благодарю Лина!!
Очень познавательная экскурсия. Благодарю Лина!!
Очень познавательная экскурсия. Благодарю Лина!!
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Л
Очень понравилась экскурсия! Однозначно рекомендую ознакомиться с историей Собора, Лина прекрасно владеет информацией, подача очень мягкая, тонкая, без перегруза. Лина относится к "старой школе Гидов", когда ты слушаешь истории, теряешься
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во времени …, а ухо не улавливает слова "паразиты", потому что их просто нет. Прогулку мы начали с Домской площади, ознакомились с историей и значением ограничивающих квадратов, выложенных булыжниками, зданием Биржи и символикой ее архитектурных произведений, перешли к месту, возможно, мистическому, которое было выбрано епископом Альбертом для строительства Собора, рассказывая о событиях 13 века Лине удается переключать фокус и на другие эпохи и также незаметно возвращаться…. Далее мы попали внутрь Собора…. Истории, которую на рассказала Лина очень впечатлили, это и плавающие гробы во время наводнения, и трагедия Риги во время в чумы …. и еще много много интересного…. Благодарим, Лина! С Вами было интересно!!

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K
We really enjoyed the tour and guide was very professional and friendly. We found out a lot of interesting facts and history if Riga and we really now want to
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come back to Riga again. I really recomend this excustion when you're in Riga! Нам очень понравилась экскурсия. Гид рассказала историю и много интересных фактов не только о соборе но и о самой Риге и ее истории. Также посоветивала сходить на органный концерт, котрый нам очень понравиййлся. Мы открыли Ригу для себя с нового ракурса и хотим опять вернуться. Замечательная Гид и всем рекомендую!

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Александра
Нам очень понравилась экскурсия с Линой по Домской площади и в Домском соборе. Лина-замечательный гид, любящий и знающий свой город. Мы узнали массу любопытных фактов и интересных легенд. 12-летний сын был в восторге. Очень рекомендуем!
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Т
Тур был замечательный — интересный, насыщенный и отлично организованный. Лина — замечательный гид: увлекательно рассказывала и провела нас по самым интересным уголкам возле Домской площади и внутри собора. Было познавательно и совсем не скучно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об истории Риги.
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