Лина — ваш гид в Риге

Провела экскурсии для 2010 туристов

Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Никаких занудных перечислений дат, событий и персоналий — только живой, запоминающийся рассказ, с интересными фактами и легендами, который поможет вам влюбиться в наш прекрасный город и заставит возвращаться сюда снова и снова!

Задать вопрос