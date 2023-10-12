Посетить крупнейшую церковь Прибалтики и услышать связанные с ней легенды
Домский собор — старейшее сакральное сооружение Риги. Место, где бьётся сердце Старого города.
Вы раскроете его 800-летнюю историю, расшифруете особенности архитектуры, полюбуетесь витражами и увидите знаменитый орган.
Домская площадь не такая древняя как собор, но тоже заслуживает отдельного рассказа! Вы узнаете связанные с ней факты, легенды и курьёзные сюжеты.
Вы раскроете его 800-летнюю историю, расшифруете особенности архитектуры, полюбуетесь витражами и увидите знаменитый орган.
Домская площадь не такая древняя как собор, но тоже заслуживает отдельного рассказа! Вы узнаете связанные с ней факты, легенды и курьёзные сюжеты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На Домской площади я расскажу:
- Почему золотые петушки Старой Риги всегда смотрят в одну сторону
- Как торговцы планировали по ним свой рабочий день
- Как Тритон превратился в Дионисия
- По ком звонит колокол Несчастных Грешников
- За что была обезглавлена принцесса Кристина
А в старинном Домском соборе вам предстоит узнать:
- Что в нём делает мышка и как она туда попала
- Как древний строитель собора выиграл спор у своих коллег
- Зачем Ватикан пытается проникнуть в подземелья Домской церкви
- Что в соборе делают Пётр I и призрак Красного Кардинала
- Зачем ночью к церковному звонарю приходили люди в чёрном
Организационные детали
Билеты в Домский собор оплачиваются дополнительно — 5 евро с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Домской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Риге
Провела экскурсии для 2010 туристов
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Никаких занудных перечислений дат, событий и персоналий — только живой, запоминающийся рассказ, с интересными фактами и легендами, который поможет вам влюбиться в наш прекрасный город и заставит возвращаться сюда снова и снова!
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