Домский собор в Риге - это не просто сакральное сооружение, это целый мир, полный тайн и загадок, который ждет, чтобы вы его раскрыли.Во время экскурсии вы узнаете, почему золотые петушки

Старой Риги смотрят в одну сторону, кто такой Тритон и почему он превратился в Дионисия, а также множество других увлекательных историй, связанных с Домским собором и его окрестностями. Билеты в собор оплачиваются отдельно, но это малая цена за возможность прикоснуться к живой истории и почувствовать дух Старого города Риги

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии, так как можно комфортно наслаждаться прогулками по Домской площади и исследовать собор без большого наплыва туристов.

Сейчас август — это идеальное время.