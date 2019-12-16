3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Старинный рынок Хале

Говорят, городской рынок — идеальное место, чтобы узнать, чем живут местные. На прогулке вы услышите о печальных и радостных событиях, оставивших след в 600-летней истории вильнюсского рынка. Я также расскажу, как выглядели торговые площадки в прошлом, что здесь продавали, какие дни были рыночными и почему. А также поговорим о том, что значит для горожан Хале и для чего сюда приходят, кроме необходимых покупок.

Гастрономическая гордость Литвы

Петляя между рядов, вы откроете, какие товары предлагает рынок сегодня и какие продукты считаются национальным гастрономическим достоянием. Также я расскажу, что можно привезти из Вильнюса не только как вкусный сувенир, но и как сувенир с многолетней, а иногда и многовековой историей.