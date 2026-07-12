3 отзыва оставили туристы

Взглянуть на городскую культуру через традиции старинного рынка и попробовать национальные продукты
Гуляя среди торговых рядов с историей в 6 веков, вы услышите о ярких событиях, происходивших в самом сердце города.
Узнаете о тонкостях сыроварения и потребительских традициях в стране корейки и сала, откроете местечки с многонациональной кухней, заглянете в бараночную и попробуете лучшие кулинарные изделия, которыми гордится Литва.
Говорят, городской рынок — идеальное место, чтобы узнать, чем живут местные. На прогулке вы услышите о печальных и радостных событиях, оставивших след в 600-летней истории вильнюсского рынка. Я также расскажу, как выглядели торговые площадки в прошлом, что здесь продавали, какие дни были рыночными и почему. А также поговорим о том, что значит для горожан Хале и для чего сюда приходят, кроме необходимых покупок.
Гастрономическая гордость Литвы
Петляя между рядов, вы откроете, какие товары предлагает рынок сегодня и какие продукты считаются национальным гастрономическим достоянием. Также я расскажу, что можно привезти из Вильнюса не только как вкусный сувенир, но и как сувенир с многолетней, а иногда и многовековой историей.
В сырных лавках вы узнаете, какие сыры характерны для региона и как их производят. На чьих столах в Средние века можно было увидеть продукт и из чего, кроме молока, научились здесь делать сыры.
В мясных рядах убедитесь, что Литву не зря называют страной корейки и сала. Я поделюсь секретами местных жителей, у каждого из которых свой подход к выбору мясных изделий. И, кроме того, отведу в места, где традиционные продукты производят по старинным семейным рецептам.
*Вы сможете продегустировать блюда различных регионов. Помимо рыночного кафе я подскажу много интересных мест, где готовят настоящий плов из баранины, великолепные рыбные блюда, подают устриц, предлагают сочный фреш или коктейль, а в многочисленных кофейнях — замечательный кофе.
В лавках с иностранными и местными продуктами на любой вкус я сориентирую в ассортименте итальянской, греческой, армянской, и, конечно, литовской продукции.
Кроме того, расскажу о бараночной («бейгялинес»), значении слова «бейгель» и истории его появления в Вильнюсе.
Вы услышите истории о современных фермерских хозяйствах, работающих по принципу био-хозяйств, узнаете о сырах, сделанных по итальянским и французским рецептам, о литовских небольших фермерских хозяйствах, познакомитесь с продукцией местных виноделов, а я расскажу вам увлекательную историю создания некоторых вин.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия не проводится 25-26 декабря, 2-5 января — в эти дни рынок закрыт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе рынка Хале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 723 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и читать дальшеуменьшить
предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
–
1
–
A
Arina
Очень необычно и интересно! Идеально подходит для тех, кто любит более нестандартные знакомства с городом и его культурой.
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И
Ирина
Спасибо Анне за отличную екскурсию. Много интересного узнали о кулинарных традициях Литвы. Анна прекрасный рассказчик. В екскурсии отлично сочетается история и современность. Рекомендуем Анну как отличного гида.
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А
Александра
Очень интересная экскурсия: есть и исторический контекст и рекомендации по самому рынку! Спасибо Анне, все прошло прекрасно!
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A
Anna
Узнали много нового о кухне Литвы. Гид Анна - замечательный рассказчик.
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А
Алла
Хорошая экскурсия. Но помимо экскурсии я ждала дегустации,которые по факту не вернулись после короны. Жаль,что об этом не предупредили до подтверждения заказа.
В остальном - хороший рынок. Много купили. Анна рассказала историю,показала старинные фото. Было интересно
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У
Ульянова
Все отлично!
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