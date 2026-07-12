3 отзыва оставили туристы

Гуляя среди торговых рядов с историей в 6 веков, вы услышите о ярких событиях, происходивших в самом сердце города. Узнаете о тонкостях сыроварения и потребительских традициях в стране корейки и сала, откроете местечки с многонациональной кухней, заглянете в бараночную и попробуете лучшие кулинарные изделия, которыми гордится Литва.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 5 чел.

Описание экскурсии

Старинный рынок Хале

Говорят, городской рынок — идеальное место, чтобы узнать, чем живут местные. На прогулке вы услышите о печальных и радостных событиях, оставивших след в 600-летней истории вильнюсского рынка. Я также расскажу, как выглядели торговые площадки в прошлом, что здесь продавали, какие дни были рыночными и почему. А также поговорим о том, что значит для горожан Хале и для чего сюда приходят, кроме необходимых покупок.

Гастрономическая гордость Литвы

Петляя между рядов, вы откроете, какие товары предлагает рынок сегодня и какие продукты считаются национальным гастрономическим достоянием. Также я расскажу, что можно привезти из Вильнюса не только как вкусный сувенир, но и как сувенир с многолетней, а иногда и многовековой историей.

В сырных лавках вы узнаете, какие сыры характерны для региона и как их производят. На чьих столах в Средние века можно было увидеть продукт и из чего, кроме молока, научились здесь делать сыры.

вы узнаете, какие сыры характерны для региона и как их производят. На чьих столах в Средние века можно было увидеть продукт и из чего, кроме молока, научились здесь делать сыры. В мясных рядах убедитесь, что Литву не зря называют страной корейки и сала. Я поделюсь секретами местных жителей, у каждого из которых свой подход к выбору мясных изделий. И, кроме того, отведу в места, где традиционные продукты производят по старинным семейным рецептам.

убедитесь, что Литву не зря называют страной корейки и сала. Я поделюсь секретами местных жителей, у каждого из которых свой подход к выбору мясных изделий. И, кроме того, отведу в места, где традиционные продукты производят по старинным семейным рецептам. *Вы сможете продегустировать блюда различных регионов. Помимо рыночного кафе я подскажу много интересных мест, где готовят настоящий плов из баранины, великолепные рыбные блюда, подают устриц, предлагают сочный фреш или коктейль, а в многочисленных кофейнях — замечательный кофе.

В лавках с иностранными и местными продуктами на любой вкус я сориентирую в ассортименте итальянской, греческой, армянской, и, конечно, литовской продукции.

на любой вкус я сориентирую в ассортименте итальянской, греческой, армянской, и, конечно, литовской продукции. Кроме того, расскажу о бараночной («бейгялинес»), значении слова «бейгель» и истории его появления в Вильнюсе.

(«бейгялинес»), значении слова «бейгель» и истории его появления в Вильнюсе. Вы услышите истории о современных фермерских хозяйствах, работающих по принципу био-хозяйств, узнаете о сырах, сделанных по итальянским и французским рецептам, о литовских небольших фермерских хозяйствах, познакомитесь с продукцией местных виноделов, а я расскажу вам увлекательную историю создания некоторых вин.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия не проводится 25-26 декабря, 2-5 января — в эти дни рынок закрыт.