3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Старинный рынок Хале
Говорят, городской рынок — идеальное место, чтобы узнать, чем живут местные. На прогулке вы услышите о печальных и радостных событиях, оставивших след в 600-летней истории вильнюсского рынка. Я также расскажу, как выглядели торговые площадки в прошлом, что здесь продавали, какие дни были рыночными и почему. А также поговорим о том, что значит для горожан Хале и для чего сюда приходят, кроме необходимых покупок.
Гастрономическая гордость Литвы
Петляя между рядов, вы откроете, какие товары предлагает рынок сегодня и какие продукты считаются национальным гастрономическим достоянием. Также я расскажу, что можно привезти из Вильнюса не только как вкусный сувенир, но и как сувенир с многолетней, а иногда и многовековой историей.
- В сырных лавках вы узнаете, какие сыры характерны для региона и как их производят. На чьих столах в Средние века можно было увидеть продукт и из чего, кроме молока, научились здесь делать сыры.
- В мясных рядах убедитесь, что Литву не зря называют страной корейки и сала. Я поделюсь секретами местных жителей, у каждого из которых свой подход к выбору мясных изделий. И, кроме того, отведу в места, где традиционные продукты производят по старинным семейным рецептам.
- В закусочных и маленьких ресторанчиках вы сможете продегустировать блюда различных регионов. Помимо рыночного кафе я подскажу много интересных мест, где готовят настоящий плов из баранины, великолепные рыбные блюда, подают устриц, предлагают сочный фреш или коктейль, а в многочисленных кофейнях — замечательный кофе.
- В лавках с иностранными и местными продуктами на любой вкус я сориентирую в ассортименте итальянской, греческой, армянской, и, конечно, литовской продукции.
- Кроме того, расскажу о бараночной («бейгялинес»), значении слова «бейгель» и истории его появления в Вильнюсе.
- В небольшом магазинчике литовских продуктов Roots вы узнаете интересную историю его создания, услышите о сырах, сделанных по итальянским и французским рецептам — и попробуете некоторые из них, о литовских небольших фермерских хозяйствах, познакомитесь с продукцией местных виноделов, а я расскажу вам увлекательную историю создания некоторых вин.
Обратите внимание: экскурсия не проводится 25-26 декабря, 2-5 января — в эти дни рынок закрыт