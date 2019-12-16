3 отзыва оставили туристы

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Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только

Взглянуть на городскую культуру через традиции старинного рынка и попробовать национальные продукты

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе рынка Хале
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От 50 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Anna – Гид в Вильнюсе
Гуляя среди торговых рядов с историей в 6 веков, вы услышите о ярких событиях, происходивших в самом сердце города.

Узнаете о тонкостях сыроварения и потребительских традициях в стране корейки и сала, откроете местечки с многонациональной кухней, заглянете в бараночную и попробуете лучшие кулинарные изделия, которыми гордится Литва.
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только

Что вас ожидает

Старинный рынок Хале
Говорят, городской рынок — идеальное место, чтобы узнать, чем живут местные. На прогулке вы услышите о печальных и радостных событиях, оставивших след в 600-летней истории вильнюсского рынка. Я также расскажу, как выглядели торговые площадки в прошлом, что здесь продавали, какие дни были рыночными и почему. А также поговорим о том, что значит для горожан Хале и для чего сюда приходят, кроме необходимых покупок.

Гастрономическая гордость Литвы
Петляя между рядов, вы откроете, какие товары предлагает рынок сегодня и какие продукты считаются национальным гастрономическим достоянием. Также я расскажу, что можно привезти из Вильнюса не только как вкусный сувенир, но и как сувенир с многолетней, а иногда и многовековой историей.

  • В сырных лавках вы узнаете, какие сыры характерны для региона и как их производят. На чьих столах в Средние века можно было увидеть продукт и из чего, кроме молока, научились здесь делать сыры.
  • В мясных рядах убедитесь, что Литву не зря называют страной корейки и сала. Я поделюсь секретами местных жителей, у каждого из которых свой подход к выбору мясных изделий. И, кроме того, отведу в места, где традиционные продукты производят по старинным семейным рецептам.
  • В закусочных и маленьких ресторанчиках вы сможете продегустировать блюда различных регионов. Помимо рыночного кафе я подскажу много интересных мест, где готовят настоящий плов из баранины, великолепные рыбные блюда, подают устриц, предлагают сочный фреш или коктейль, а в многочисленных кофейнях — замечательный кофе.
  • В лавках с иностранными и местными продуктами на любой вкус я сориентирую в ассортименте итальянской, греческой, армянской, и, конечно, литовской продукции.
  • Кроме того, расскажу о бараночной («бейгялинес»), значении слова «бейгель» и истории его появления в Вильнюсе.
  • В небольшом магазинчике литовских продуктов Roots вы узнаете интересную историю его создания, услышите о сырах, сделанных по итальянским и французским рецептам — и попробуете некоторые из них, о литовских небольших фермерских хозяйствах, познакомитесь с продукцией местных виноделов, а я расскажу вам увлекательную историю создания некоторых вин.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия не проводится 25-26 декабря, 2-5 января — в эти дни рынок закрыт

Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе рынка Хале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
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3 отзыва оставили туристы

16 декабря 2019
Спасибо Анне за отличную екскурсию. Много интересного узнали о кулинарных традициях Литвы. Анна прекрасный рассказчик. В екскурсии отлично сочетается история и современность. Рекомендуем Анну как отличного гида.
14 октября 2019
Узнали много нового о кухне Литвы. Гид Анна - замечательный рассказчик.
10 октября 2019
Все отлично!

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