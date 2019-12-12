48 отзывов оставили туристы

Наша экскурсия начнётся с седого Вильнюса. Это город с необыкновенной аурой, интереснейшей историей и архитектурой (подробнее на страницах экскурсий по Вильнюсу). Затем отправимся в Тракай — уникальный уголок, окруженный озерами и часто сравниваемый с Венецией. В любое время года — это любимое место отдыха вильнюсцев и многочисленных туристов.
Мы посетим величественный готический замок на острове, во дворе которого кипит типичный средневековый быт. Гончары изготавливают горшки по древним образцам, оружейники куют и точат мечи, а ткачихи в исторических костюмах ткут традиционные ткани.
На полуострове, рядом с замком возвышается готический костел святой Девы Марии, ещё известный как костел Витаутаса (Великого князя и инициатора крещения Литвы). Это один из самых ранних христианских храмов на литовской земле.
Да и сам одноэтажный городок, узкой полосой зажатый между озерами, напоминает иллюстрацию к детской книжке. Мы сможем объехать его на машине или пересечь на лодке озеро (лодки повсюду недорого сдаются в аренду), и очутимся у великолепного классического дворца Ужтракис.
Насладившись архитектурой, отдохнем в прекрасном старом парке вокруг замка.
Невозможно посетить Тракай и не отведать традиционных караимских пирожков с рубленым мясом — кибинай. Этот необыкновенно вкусный восточный «фастфуд» продаётся в Тракае повсюду.
Вы узнаете, какие события происходили в двух городах, как они становились столицами и какая жизнь в них протекала. Я расскажу о великих князьях, которые вершили в Вильнюсе и Тракае судьбу Великого Княжества Литовского, о братоубийствах и союзах, о внешней политике государства, которая расширяла влияние ВКЛ до Москвы на севере и Черного моря на юге. И о жителях, населяющих эти территории на протяжении веков.
Организационные детали
Расходы на транспорт, топливо и парковку включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Гинтарас замечательный гид, интереный разказчик и приятный собеседник, экскурсия очень понравилась, большое спасибо.
Tatiana
17 ноября 2019
Замечательная, познавательная экскурсия! Нас всё порадовало - и наш замечательный гид Гинтарас, и виды, раскинувшиеся перед нами. Гинтарис - опытный гид, прекрасный рассказчик, умный, вежливый и заботливый. Спасибо ему огромное!
Умярова
10 августа 2019
Мы приехали в Литву впервые. И на два дня. Хотелось посмотреть побольше. Гинтарас большой знаток истории Литвы, ее всех значимых событий, он прекрасно рассказывает, было очень интересно, не было перегрузки датами. Вильнюс прошли на одном дыхании. Тракай прекрасен своей природой. Всем, кому действительно интересна история страны и города, рекомендую Гинтараса. Единственное, нам хотелось более медленного путешествия, но было ограничение по времени. Поэтому никаких претензий.
Кирилл
8 августа 2019
Огромное спасибо Гинтарасу за проведённую экскурсию. Было очень интересно и познавательно как родителям так и детям!!! Всем советую данного экскурсовода в Литве.
Женя
27 июля 2019
Мы с друзьями впервые побывали в Вильнюсе, Гиндарас познакомил нас со своим городом, Хочется вернуться туда еще, Увлекательная экскурсия с професиональным гидом, интеллектуальным и интеллигентным человеком, Слушать его было интересно и не утомительно, Очень рекомендуем!!!Спасибо Гиндарасу за знакомство с Вильнюсом и Тракаем, за время проведенное с нами, Женя Израиль
Alona
24 июля 2019
Очень понравилась экскурсия, советую всем!!!Гинтарас Вам расскажет все, очень интересно слушать и понимать об этом Городе столько интересного. советую
Roza
20 июня 2019
С гидом Гинтарасом встретилась рано утром 15 июня у автовокзала г. Вильнюс. Проехались по основным достопримечательностям города и потом отправились в Тракай. Экскурсия была насыщенной, интересной. Никуда не заходили, все осматривали обзорно. Гинтарас искусствовед, глубоко знающий историю Литвы.
Янина
10 мая 2019
Чудесная экскурсия, просто с упоением слушали Гинтараса. Получили живое, яркое, понятное представление об истории Литвы!!!
Лариса
10 мая 2019
Если вам нужна историческая правда, приоритет фактов над околонаучными (хотя иногда и забавными) историческими легендами - экскурсия по Вильнюсу с Гинтарасом это именно то, что вам нужно. Огромный запас знаний, опыт, интеллект и интеллигентность- вот тот фундамент, который составляет основу для интересного рассказа и повествования об истории Вильнюса и Литвы с ранних веков и по наши дни. В особенности экскурсии могу записать только её плюсы - информации так много, и Гинтарас так интересно и обстоятельно всё рассказывает, что у вас не останется времени отвлечься, например, на фотографирование достопримечательностей и окрестностей. Могу только порекомендовать вам запланировать "самостоятельную работу", и в другой день самостоятельно повторить маршрут экскурсии (мы так и сделали), и уже хорошенько рассмотреть какие-то детали и сфотографировать всё так, как понравится.
Анна
3 мая 2019
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия. За небольшое время мы получили максимум интересной и познавательной информации. Даже не заметили как прошло время.
Понять значение исторической связи Литвы со странами-соседями и почувствовать единение с ее народом
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой. В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы. Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало. На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев. Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом. Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Понять историческое и современное значение поздней христианизации Литвы
Литва — последняя страна Европы, принявшая христианство. С одной стороны, столь поздняя смена религии обозначила общественное отставание, с другой — определила уникальность края, подобная «консервация» которого привела к сплочению единого государства, позволила сохранить национальные обычаи и язык, наиболее приближенный к общим индоевропейским корням. На прогулке по историческому центру Вильнюса вы узнаете, как Литва давала отпор насильственной христианизации крестоносцев, как менялась языческая столица и как повлиял поздний приход христианства на прошлое и настоящее Литвы.
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
Если с окружающих Вильнюс холмов окинуть старый город одним взором, откроется панорама, насыщенная барокко. Этот вид напоминает южноевропейские католические города, ведь на протестантском северо-западе помпезный и театральный стиль не получил большого распространения. Уникально и то, что период расцвета этой архитектуры в стране хронологически совпал с очень тяжелыми временами — упадком польско-литовского государства. В период смуты возникло обширное строительство и перестройка множества зданий. На этой экскурсии я объясню историю развития и отличительные особенности барокко на примере культовых построек Вильнюса разных эпох.
За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.