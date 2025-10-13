48 отзывов оставили туристы

Наша экскурсия начнётся с седого Вильнюса. Это город с необыкновенной аурой, интереснейшей историей и архитектурой (подробнее на страницах экскурсий по Вильнюсу). Затем отправимся в Тракай — уникальный уголок, окруженный озерами и часто сравниваемый с Венецией. В любое время года — это любимое место отдыха вильнюсцев и многочисленных туристов.
Мы посетим величественный готический замок на острове, во дворе которого кипит типичный средневековый быт. Гончары изготавливают горшки по древним образцам, оружейники куют и точат мечи, а ткачихи в исторических костюмах ткут традиционные ткани.
На полуострове, рядом с замком возвышается готический костел святой Девы Марии, ещё известный как костел Витаутаса (Великого князя и инициатора крещения Литвы). Это один из самых ранних христианских храмов на литовской земле.
Да и сам одноэтажный городок, узкой полосой зажатый между озерами, напоминает иллюстрацию к детской книжке. Мы сможем объехать его на машине или пересечь на лодке озеро (лодки повсюду недорого сдаются в аренду), и очутимся у великолепного классического дворца Ужтракис.
Насладившись архитектурой, отдохнем в прекрасном старом парке вокруг замка.
Невозможно посетить Тракай и не отведать традиционных караимских пирожков с рубленым мясом — кибинай. Этот необыкновенно вкусный восточный «фастфуд» продаётся в Тракае повсюду.
Вы узнаете, какие события происходили в двух городах, как они становились столицами и какая жизнь в них протекала. Я расскажу о великих князьях, которые вершили в Вильнюсе и Тракае судьбу Великого Княжества Литовского, о братоубийствах и союзах, о внешней политике государства, которая расширяла влияние ВКЛ до Москвы на севере и Черного моря на юге. И о жителях, населяющих эти территории на протяжении веков.
Организационные детали
Расходы на транспорт, топливо и парковку включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать дальшеуменьшить
читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела… Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Григорий
Дата посещения: 13 окт 2025
Формат и содержание экскурсии по Вильнюсу и Тракаю - выше всех ожиданий! Спасибо нашему профессиональному и высокоинтеллектуальному гиду - Гинтарсу Балтинасу! Он подарил нам город Вильнюс, с его древней историей читать дальшеуменьшить
и архитектурой! Рассказы и беседы Гинтарса о богатой истории Вильнюса, Тракая, о народах и людях Литвы, о традициях, о нравах, о культуре, о религиях и верованиях, об архитектуре, об истории Европы, о кулинарных изысках - настоящая энциклопедия для заинтересованных путешественников! Будем надеяться встретиться на экскурсии по Литве с Гинтарсом еще раз!
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Т
Татьяна
Поражающее знание истории, четкое планирование и индивидуальный подход приятно порадовали. Спасибо вам огромное Гинтрас, благодаря вам мы узнали и увидели максимум что было возможно за столь короткое время в Вильнюсе
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Levin
Это быоо незабыввемое путешествие с человеком огромных знаний! Каждая минута, проведенная на маршруте, останется в памяти! Спасибо неимоверное!
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Илья
Настоящий профессионал и фанат своего дела. Влюбил в Вильнюс, да и как тут по-другому? Старый город - самое аутентичный квартал, который я видел в жизни. Это великолепно. Мы съездили в Тракай, зашли в заведение, съели пирожки, но сам дух экскурсии погрузил в историю великой страны 🫶
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J
Julia
Спасибо Гинтарасу за очень интересную экскурсию! После бронирования экскурсии на сайте Гинтарас сразу же связался со мной и подтвердил мою заявку. В назначенный день заехал за нами в отель на читать дальшеуменьшить
своем автомобиле. Мы посетили исторический центр Вильнюса с его достопримечательностями, проехали по современной части и отправились в Тракай. Гинтарас рассказал много исторических фактов, проведя параллель с современностью. В итоге экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Гинтарас довез нас до отеля. День был насыщенный и интересный. Всем рекоменую.
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Наталья
Прогулка по старому городу Вильнюса была очень насыщенной, но в тоже время очень интересной. Гинтарас легко подстроился под нашу просьбу перенести место встречи незадолго до начала экскурсии, за что мы читать дальшеуменьшить
ему были очень благодарны. Сама экскурсия продлилась вместо запланированных шести часов аж восемь часов! Но это никому не помешало и мы с удовольствием слушали экскурсовода. Гинтарас пропитан историей Литвы, мы сочли огромной честью, что такой образованный и опытный человек познакомил нас с этим городом. Настоящий патриот своей страны! После Вильнюса мы поехали на машине в Тракай - очень впечатляюще, как будто окунулись в те времена! Всем могу только посоветовать Гинтараса как гида, после его рассказов любой влюбится в этот город и в эту страну!
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