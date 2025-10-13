48 отзывов оставили туристы

Представляем уникальную возможность познакомиться с двумя знаковыми местами Литвы: Вильнюсом и Тракаем.Экскурсия начинается в Вильнюсе, где вы окунетесь в необыкновенную атмосферу города, его богатую историю и архитектуру.Затем путешествие продолжится в

Тракай, уникальный уголок, окруженный озерами, где вы посетите величественный готический замок на острове и узнаете о жизни караимов. Вас ждет знакомство с историческими костюмами, дегустация традиционных караимских пирожков с рубленым мясом - кибинай, и многое другое. Эта экскурсия не только расширит ваши знания о Литве, но и подарит незабываемые впечатления от великолепной архитектуры и живописных пейзажей. В стоимость включены все транспортные расходы, что делает этот тур не только познавательным, но и удобным для каждого участника

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнётся с седого Вильнюса. Это город с необыкновенной аурой, интереснейшей историей и архитектурой (подробнее на страницах экскурсий по Вильнюсу). Затем отправимся в Тракай — уникальный уголок, окруженный озерами и часто сравниваемый с Венецией. В любое время года — это любимое место отдыха вильнюсцев и многочисленных туристов.

Мы посетим величественный готический замок на острове, во дворе которого кипит типичный средневековый быт. Гончары изготавливают горшки по древним образцам, оружейники куют и точат мечи, а ткачихи в исторических костюмах ткут традиционные ткани.

На полуострове, рядом с замком возвышается готический костел святой Девы Марии, ещё известный как костел Витаутаса (Великого князя и инициатора крещения Литвы). Это один из самых ранних христианских храмов на литовской земле.

Да и сам одноэтажный городок, узкой полосой зажатый между озерами, напоминает иллюстрацию к детской книжке. Мы сможем объехать его на машине или пересечь на лодке озеро (лодки повсюду недорого сдаются в аренду), и очутимся у великолепного классического дворца Ужтракис.

Насладившись архитектурой, отдохнем в прекрасном старом парке вокруг замка.

Невозможно посетить Тракай и не отведать традиционных караимских пирожков с рубленым мясом — кибинай. Этот необыкновенно вкусный восточный «фастфуд» продаётся в Тракае повсюду.

Вы узнаете, какие события происходили в двух городах, как они становились столицами и какая жизнь в них протекала. Я расскажу о великих князьях, которые вершили в Вильнюсе и Тракае судьбу Великого Княжества Литовского, о братоубийствах и союзах, о внешней политике государства, которая расширяла влияние ВКЛ до Москвы на севере и Черного моря на юге. И о жителях, населяющих эти территории на протяжении веков.

Организационные детали

Расходы на транспорт, топливо и парковку включены в стоимость.