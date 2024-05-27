Обзорные и познавательные экскурсии Вильнюса

Найдено 17 экскурсий в категории «Обзорные» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Зимняя сказка Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
«А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Вильнюс для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
«Познакомитесь с языческой богиней леса и диких зверей Медейной и посетите места, где исполняются заветные желания»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
«Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Вильнюс - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
«Увидите главные достопримечательности, секретные уголки и раскроете душу этого прекрасного средневекового города»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 33 за всё до 10 чел.
Вильнюс - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Вильнюс - путешествие во времени
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
70 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
«Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
119 за всё до 2 чел.
Вильнюс на велосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа
Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 за всё до 4 чел.
Знакомство с Вильнюсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 25 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
«Близкое расположение Вильнюсского аэропорта рядом со Старым городом позволит вам уделить максимум времени знакомству с Вильнюсом, не тратя много времени на переезды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Истории Старого Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места
«И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
94 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
«На синем маршруте Вы познакомитесь с творческой стороной Вильнюса, с многочисленными уличными арт-объектами, галереями и мастерскими»
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
20 за человека
Обзорная экскурсия по городу Тракай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Посетите старинный Тракай с его уникальными историческими памятниками и природными красотами
Начало: Тракай
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Вильнюсу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу: культурное наследие Литвы
Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу. В течение 3 часов посетите основные исторические объекты, узнайте о многонациональной культуре столицы Литвы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Вильнюс - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Прошли витиеватым маршрутом по старому городу. Узнал много фактов об истории города и его быта. Крайне рекомендую!
  • V
    Victor
    18 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
  • V
    Victor
    17 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
    Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
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    историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям.

  • V
    VERANIKA
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
    Спасибо экскурсоводу Елене за отличную пешею экскурсию по улицам Вильнюса. За 2.5 часа мы прикоснулись к истории этого великомлемного города, также узнали много интересных фактов нашего времени.
  • I
    Irina
    27 апреля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Вильнюс - первое свидание
    3 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
  • о
    ольга
    27 февраля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    это был самый правильный выбор для экскурсии по Вильнюсу! Галина увлекла нас историей, показала самые интересные места Вильнюса, которые мы раньше и не знали. Широкий кругозор, глубокие знания и очень интересный рассказ.
  • Ю
    Юрий
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
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    и города, и не только. Масса фактов, завораживающих мистических историй, неординарный взгляд на те или иные события. В общем, полный восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Обзорные»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Обзорные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 20 до 227. Туристы уже оставили гидам 575 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Вильнюса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Вильнюсе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы на русском языке
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