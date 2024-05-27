🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления «Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое» € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 196 отзывов Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное Начало: У колокольни Кафедрального католического собора «С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы Начало: У памятника королю Миндаугасу «А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей € 77 за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю Начало: Святые ворота Aušros vartai «Познакомитесь с языческой богиней леса и диких зверей Медейной и посетите места, где исполняются заветные желания» € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом Начало: На Кафедральной площади «Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках» € 75 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии Начало: Отель Вильнюса «Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства» € 227 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры Начало: У колокольни на Кафедральной площади «Увидите главные достопримечательности, секретные уголки и раскроете душу этого прекрасного средневекового города» от € 33 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Вильнюс - путешествие во времени Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом Начало: На Кафедральной площади € 70 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя Начало: В аэропорту Вильнюса «Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия» € 119 за всё до 2 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии Начало: На Кафедральной площади от € 25 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом «Близкое расположение Вильнюсского аэропорта рядом со Старым городом позволит вам уделить максимум времени знакомству с Вильнюсом, не тратя много времени на переезды» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места «И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т» € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства Начало: Gedimino g. 1 «На синем маршруте Вы познакомитесь с творческой стороной Вильнюса, с многочисленными уличными арт-объектами, галереями и мастерскими» Расписание: Ежедневно, только в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Обзорная экскурсия по городу Тракай Посетите старинный Тракай с его уникальными историческими памятниками и природными красотами Начало: Тракай Расписание: По договоренности € 70 за всё до 8 чел.