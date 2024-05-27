1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя сказка Вильнюса: погружение в рождественские традиции и легенды
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
«А район художников Ужупис дополнит ваши впечатления от города своей волшебной атмосферой: здесь вы увидите креативные скульптуры ангела, кота и русалки и познакомитесь с историей их создания»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
«Познакомитесь с языческой богиней леса и диких зверей Медейной и посетите места, где исполняются заветные желания»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
«Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
«Увидите главные достопримечательности, секретные уголки и раскроете душу этого прекрасного средневекового города»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €33 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вильнюс - путешествие во времени
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
«Тем, кто хочет увидеть главное в Вильнюсе и получить рекомендации местного жителя уже в первые часы путешествия»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велосипедная экскурсия по Вильнюсу: от Кафедральной площади до Ужуписа
Откройте для себя красоту Вильнюса, катаясь на велосипеде по его улицам и паркам. Экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от €25 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
«Близкое расположение Вильнюсского аэропорта рядом со Старым городом позволит вам уделить максимум времени знакомству с Вильнюсом, не тратя много времени на переезды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места
«И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
«На синем маршруте Вы познакомитесь с творческой стороной Вильнюса, с многочисленными уличными арт-объектами, галереями и мастерскими»
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Посетите старинный Тракай с его уникальными историческими памятниками и природными красотами
Начало: Тракай
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу: культурное наследие Литвы
Индивидуальная экскурсия по Вильнюсу. В течение 3 часов посетите основные исторические объекты, узнайте о многонациональной культуре столицы Литвы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошли витиеватым маршрутом по старому городу. Узнал много фактов об истории города и его быта. Крайне рекомендую!
- VVictor18 мая 2024Отличная экскурсия! Очень рекомендуем всем кто хочет познакомится и полюбить Вильнус. Лена лучшая экскурсовод! Так интересно и увлекательно! Приедим еще!
- VVictor17 мая 2024Отличный экскурсовод, 2 часа любви к Вильнюсу!
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- VVERANIKA29 апреля 2024Спасибо экскурсоводу Елене за отличную пешею экскурсию по улицам Вильнюса. За 2.5 часа мы прикоснулись к истории этого великомлемного города, также узнали много интересных фактов нашего времени.
- IIrina27 апреля 2024Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
- ввероника13 марта 20243 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
- оольга27 февраля 2024это был самый правильный выбор для экскурсии по Вильнюсу! Галина увлекла нас историей, показала самые интересные места Вильнюса, которые мы раньше и не знали. Широкий кругозор, глубокие знания и очень интересный рассказ.
- ЮЮрий25 февраля 2024Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Обзорные»
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