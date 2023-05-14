Гастрономические экскурсии Вильнюса

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Вильнюсе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дегустация литовского пива
Пешая
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономический тур: Дегустация литовского пива в Вильнюсе
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по пабам Вильнюса, где вас ждет дегустация уникальных сортов литовского пива
«В нашем гастрономическом туре вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива»
1 авг в 15:00
2 авг в 15:00
130 за всё до 5 чел.
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рынок Хале в Вильнюсе: путешествие через века и вкусы Литвы
Присоединяйтесь к экскурсии по Рынку Хале, чтобы познакомиться с кулинарным наследием и историческими событиями Вильнюса
Начало: В районе рынка Хале
«Гастрономическая гордость Литвы»
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
80 за всё до 3 чел.
Дегустация литовских крепких напитков
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дегустация литовских крепких напитков
Начало: По договоренности
««Крепкое» предложение для Вашего гурманического путешествия»
Расписание: По договоренности
50 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    14 мая 2023
    Дегустация литовского пива
    Прекрасно провели время
  • А
    Алла
    19 апреля 2023
    Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
    Хорошая экскурсия. Но помимо экскурсии я ждала дегустации,которые по факту не вернулись после короны. Жаль,что об этом не предупредили до подтверждения заказа. В остальном - хороший рынок. Много купили. Анна рассказала историю,показала старинные фото. Было интересно
  • А
    Александра
    31 июля 2022
    Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
    Очень интересная экскурсия: есть и исторический контекст и рекомендации по самому рынку! Спасибо Анне, все прошло прекрасно!
  • А
    Александр
    11 июля 2022
    Дегустация литовского пива
    Пожалуй, одна из самых запоминающихся экскурсий!)Лауре огромное спасибо за невероятно большое количество интересной и познавательной информации!) Мир пивоварения открылся для меня совсем с другой стороны!
  • С
    Светлана
    9 января 2020
    Дегустация литовского пива
    Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида -
    читать дальше

    Ринату. О чем мы ни разу не пожалели. Рината сама занимается пивоварением и по-настоящему разбирается в сортах и способах приготовления пива! Были на экскурсии вдвоём с мужем, он особенно впечатлился разнообразием пива, предлагаемого в вильнюсских пабах и барах))) За 5,5 часов экскурсии посетили 6 различных заведений в которых варят и продают литовское пиво. Помимо этого, гид подсказала нам где попробовать настоящую литовскую кухню, рассказала много фактов по истории города и страны, и просто оказалась приятным собеседником. Экскурсию рекомендую однозначно, даже тем кто не любит пиво - в ходе экскурсии обязательно найдётся то, которое понравится)))

  • И
    Ирина
    16 декабря 2019
    Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
    Спасибо Анне за отличную екскурсию. Много интересного узнали о кулинарных традициях Литвы. Анна прекрасный рассказчик. В екскурсии отлично сочетается история и современность. Рекомендуем Анну как отличного гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дегустация литовского пива
  2. Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
  3. Дегустация литовских крепких напитков
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 130. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Вильнюса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам