4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономический тур: Дегустация литовского пива в Вильнюсе
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по пабам Вильнюса, где вас ждет дегустация уникальных сортов литовского пива
«В нашем гастрономическом туре вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива»
1 авг в 15:00
2 авг в 15:00
€130 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рынок Хале в Вильнюсе: путешествие через века и вкусы Литвы
Присоединяйтесь к экскурсии по Рынку Хале, чтобы познакомиться с кулинарным наследием и историческими событиями Вильнюса
Начало: В районе рынка Хале
«Гастрономическая гордость Литвы»
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
€80 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дегустация литовских крепких напитков
Начало: По договоренности
««Крепкое» предложение для Вашего гурманического путешествия»
Расписание: По договоренности
€50 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra14 мая 2023Прекрасно провели время
- ААлла19 апреля 2023Хорошая экскурсия. Но помимо экскурсии я ждала дегустации,которые по факту не вернулись после короны. Жаль,что об этом не предупредили до подтверждения заказа. В остальном - хороший рынок. Много купили. Анна рассказала историю,показала старинные фото. Было интересно
- ААлександра31 июля 2022Очень интересная экскурсия: есть и исторический контекст и рекомендации по самому рынку! Спасибо Анне, все прошло прекрасно!
- ААлександр11 июля 2022Пожалуй, одна из самых запоминающихся экскурсий!)Лауре огромное спасибо за невероятно большое количество интересной и познавательной информации!) Мир пивоварения открылся для меня совсем с другой стороны!
- ССветлана9 января 2020Бронировала экскурсию в последний момент, у гида Лауры в этот день уже было все зарезервировано, она предложила другого гида -
- ИИрина16 декабря 2019Спасибо Анне за отличную екскурсию. Много интересного узнали о кулинарных традициях Литвы. Анна прекрасный рассказчик. В екскурсии отлично сочетается история и современность. Рекомендуем Анну как отличного гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июле 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 130. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Вильнюса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024