4 отзыва оставили туристы

Вильнюс, известный как северный Иерусалим, привлекал еврейских переселенцев благодаря толерантной политике Великого княжества Литовского.
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру, знакомство с наследием литваков и рассказ о жизни еврейской общины. Узнайте, как евреи влияли на культурное развитие города и как их наследие сохранилось до наших дней
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру, знакомство с наследием литваков и рассказ о жизни еврейской общины. Узнайте, как евреи влияли на культурное развитие города и как их наследие сохранилось до наших дней
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать о литваках и их истории
- 🏛 Посетить еврейские кварталы
- 🗺 Прогуляться по Старому Вильнюсу
- 📚 Открыть культурное наследие
- 🚶♂️ Увлекательный пеший маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно насладиться красотой города, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Вильнюс менее загружен, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый Вильнюс
- Барбакан
- Улица Пилиес
- Еврейские кварталы
Описание экскурсии
Программа
Вы узнаете:
- как сформировалось особое племя еврейского народа — литваки, родиной которых можно назвать всю территорию Княжества;
- почему Вильнюс — особый город еврейского расцвета и как он выглядел в этот период;
- чем занимались и славились евреи города, как влияли на его культурное развитие;
- как коренные жители относились к просвещенным литвакам;
- как обстояли дела с черносотенским движением и другими видами антисемитизма;
- как пострадало еврейское гетто в Вильнюсе во время Второй мировой войны и что осталось от обширной общины в наши дни.
Маршрут
- Экскурсия начнётся обзором Старого Вильнюса и кварталов, заселявшихся литваками, с высокой точки — так называемого Барбакана на улице Субачяус.
- По основной оси старого города улице Пилиес поднимемся к еврейским кварталам на улицах Рудининку, Вокиечю, Стиклю, Жиду, Гаоно. Там, вокруг Ратуши, изящной паутиной расходятся улочки купцов и ремесленников — это так называемый Немецкий город. В нём селились приглашенные великими князьями выходцы из Западной и Центральной Европы. В основном это были евреи-ашкенази, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест.
- В завершении экскурсии по одноименной улице пройдем мимо старейшего вильнюсского Университета и, минуя президентуру, выйдем на официозный проспект Гедиминаса.
Организационные детали
Большая часть маршрута проходит пешком (мы пройдем около 8-9 тысяч шагов); некоторые объекты расположены на большом расстоянии — до них мы доберемся на моем автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный гид.
рекомендуем
рекомендуем
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И
Экскурсия прошла просто замечательно! Всё было очень профессионально, но при этом легко и с отличным настроением. Гид — знающий человек и настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь и рассказать о Вильнюсе с любовью. Было интересно слушать каждую историю, время пролетело незаметно. Обязательно рекомендую всем.
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О
Гинтарас просто великолепный экскурсовод который открыл для нас Вильнюс и Литву. Профессиональный искусствовед и историк, который не выдаст вам заученный текст. Даже не задумываетесь, заказывайте, и вы получите колоссальное удовольствие от экскурсии.
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Л
Огромное спасибо уважаемому Гинтрасу за прекрасную экскурсию Северный Иерусалим! Эрудиция, высокий профессионализм, харизма и обаяние- и это неполный перечень достоинств этого замечательного гида, безукоризненно владеющего предметом. Высокая эрудиция, компетентность, личное обаяние - все эти качества присущи Гинтрасу. Узнали очень много нового и удивительного во время экскурсии. Совсем другими глазами смотрим на Литву благодаря встрече с ним. Спасибо еще раз!
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Н
Наша экскурсия с Гинтарасом по Вильнюсу была очень интересной. Гинтарас - профессиональный искусствовед, он рассказал много нового для нас об истории Литвы и о Вильнюсе. Прекрасное знание истории и архитектуры
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Т
30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое.
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