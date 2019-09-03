4 отзыва оставили туристы

как сформировалось особое племя еврейского народа — литваки, родиной которых можно назвать всю территорию Княжества;
почему Вильнюс — особый город 🏙️ еврейского расцвета и как он выглядел в этот период;
чем занимались и славились евреи города, как влияли на его культурное развитие;
как коренные жители относились к просвещенным литвакам;
как обстояли дела с черносотенским движением и другими видами антисемитизма;
как пострадало еврейское гетто в Вильнюсе во время Второй мировой войны и что осталось от обширной общины в наши дни.
Маршрут
Экскурсия начнётся обзором Старого Вильнюса и кварталов, заселявшихся литваками, с высокой точки — так называемого Барбакана на улице Субачяус.
Затем по мосту короля Миндаугаса мы направимся в центр столицы ⭐️ к замку и площади Гедиминаса.
По основной оси старого города улице Пилиес поднимемся к еврейским кварталам на улицах Рудининку, Вокиечю, Стиклю, Жиду, Гаоно. Там, вокруг Ратуши, изящной паутиной расходятся улочки купцов и ремесленников — это так называемый Немецкий город. В нём селились приглашенные великими князьями выходцы из Западной и Центральной Европы. В основном это были евреи-ашкенази, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест.
В завершении экскурсии 🧭 по одноименной улице пройдем мимо старейшего вильнюсского Университета и, минуя президентуру, выйдем на официозный проспект Гедиминаса.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Незабываемая экскурсия, неординарная, увлекательная, познавательная. Мы начали наше недельное пребывание в Вильнюсе с экскурсии с Гинтарасом и это было прекрасным началом. Гинтарас очень любит и великолепно знает свой город и поэтому его экскурсия очень творческая. Он деликатный человек, интересный собеседник, профессионал своего дела. Рекомендую с уверенностью.
Julia
21 июля 2019
Гинтарас -прекрасный гид, обладает глубочайшими познаниями в истории и искусстве, профессионал высокого класса. Мы узнали очень много нового по истории Вильнюса и по самой теме.
Наташа
14 сентября 2018
Наша экскурсия с Гинтарасом по Вильнюсу была очень интересной. Гинтарас - профессиональный искусствовед, он рассказал много нового для нас об истории Литвы и о Вильнюсе. Прекрасное знание истории и архитектуры города, а также обширный опыт преподавания позволили нашему гиду логично и связно изложить материал, искусно заполняя пробелы в нашем образовании. Если мы поедем в Литву снова, непременно опять обратимся к Гинтарасу - у него много интересных экскурсий!
Дмитрий
30 октября 2017
Гинтарас прекрасный экскурсовод Получили удовольствие и от увиденного и от рассказа