4 отзыва оставили туристы

Вильнюс, известный как северный Иерусалим, привлекал еврейских переселенцев благодаря толерантной политике Великого княжества Литовского.



Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру, знакомство с наследием литваков и рассказ о жизни еврейской общины. Узнайте, как евреи влияли на культурное развитие города и как их наследие сохранилось до наших дней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно насладиться красотой города, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Вильнюс менее загружен, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.

Сейчас август — это идеальное время.