4 отзыва оставили туристы

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Вильнюс — северный Иерусалим

По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы

5
4 отзыва
Gintaras
Gintaras – Гид из Вильнюса
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев.

Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом.

Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Вильнюс — северный Иерусалим

Программа

Вы узнаете:

  • как сформировалось особое племя еврейского народа — литваки, родиной которых можно назвать всю территорию Княжества;
  • почему Вильнюс — особый город 🏙️ еврейского расцвета и как он выглядел в этот период;
  • чем занимались и славились евреи города, как влияли на его культурное развитие;
  • как коренные жители относились к просвещенным литвакам;
  • как обстояли дела с черносотенским движением и другими видами антисемитизма;
  • как пострадало еврейское гетто в Вильнюсе во время Второй мировой войны и что осталось от обширной общины в наши дни.

Маршрут

  • Экскурсия начнётся обзором Старого Вильнюса и кварталов, заселявшихся литваками, с высокой точки — так называемого Барбакана на улице Субачяус.
  • Затем по мосту короля Миндаугаса мы направимся в центр столицы ⭐️ к замку и площади Гедиминаса.
  • По основной оси старого города улице Пилиес поднимемся к еврейским кварталам на улицах Рудининку, Вокиечю, Стиклю, Жиду, Гаоно. Там, вокруг Ратуши, изящной паутиной расходятся улочки купцов и ремесленников — это так называемый Немецкий город. В нём селились приглашенные великими князьями выходцы из Западной и Центральной Европы. В основном это были евреи-ашкенази, по религиозным причинам гонимые с обжитых мест.
  • В завершении экскурсии 🧭 по одноименной улице пройдем мимо старейшего вильнюсского Университета и, минуя президентуру, выйдем на официозный проспект Гедиминаса.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
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4 отзыва оставили туристы

3 сентября 2019
Незабываемая экскурсия, неординарная, увлекательная, познавательная. Мы начали наше недельное пребывание в Вильнюсе с экскурсии с Гинтарасом и это было прекрасным началом. Гинтарас очень любит и великолепно знает свой город и поэтому его экскурсия очень творческая. Он деликатный человек, интересный собеседник, профессионал своего дела. Рекомендую с уверенностью.
21 июля 2019
Гинтарас -прекрасный гид, обладает глубочайшими познаниями в истории и искусстве, профессионал высокого класса. Мы узнали очень много нового по истории Вильнюса и по самой теме.
14 сентября 2018
Наша экскурсия с Гинтарасом по Вильнюсу была очень интересной. Гинтарас - профессиональный искусствовед, он рассказал много нового для нас об истории Литвы и о Вильнюсе. Прекрасное знание истории и архитектуры города, а также обширный опыт преподавания позволили нашему гиду логично и связно изложить материал, искусно заполняя пробелы в нашем образовании. Если мы поедем в Литву снова, непременно опять обратимся к Гинтарасу - у него много интересных экскурсий!
30 октября 2017
Гинтарас прекрасный экскурсовод Получили удовольствие и от увиденного и от рассказа

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