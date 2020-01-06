1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Средневековый замок на острове

Мы отправимся в Тракай — город, который был столицей Великого княжества Литовского более 600 лет назад. Вы посетите единственный в восточной Европе средневековый островной замок. Когда-то его крепкие стены защищали от крестоносцев князя и приближенных ко двору, а в предзамковой части проходили рыцарские турниры. Я расскажу, как замок разрушили во времена русско-польской войны и почему он почти 400 лет лежал в руинах. Сейчас замок полностью восстановлен и впечатлит вас могучим и одновременно романтичным колоритом, красными черепичными крышами и духом старины.

Долина ангелов

После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы. С каждым годом их количество увеличивается — своего ангела уже имеют учителя, библиотекари и пожарные. Вы также увидите ангелов семьи, любви, дружбы, радости и здоровья. Я покажу специальные места, где вы сможете оставить своего ангела и загадать желание.

Старинное имение и музей шоколадных фигур

Следующая остановка — имение XIX века Ужутракис. Вы погуляете по окружающему его чудесному парку и насладитесь панорамой озера. Далее вас ждет музей шоколадных фигур, поражающий разнообразием и пластичностью экспонатов. Чего тут только нет: попугаи, леопард, индеец, охраняющий бобы какао, миниатюрные бытовые сценки. А еще вы ощутите очень приятный запах шоколада, которым пропитан весь музей!

Ферма альпак

В финале мы заедем на ферму, где разводят альпак — очень застенчивых и умных животных, похожих на плюшевых игрушек. Вы посмотрите, как они живут, и, при желании, купите изделия из шерсти альпаки.