1 отзыв оставили туристы

Путешествие в Тракай откроет перед вами средневековый замок, резные ангелы и сладкие ароматы шоколадного музея. Отличный выбор для культурного отдыха
Экскурсия из Вильнюса в Тракай предлагает уникальную возможность посетить единственный в Восточной Европе средневековый островной замок.
Прогулка по живописным холмам с деревянными ангелами и посещение имения XIX века подарят незабываемые впечатления. В завершение вы сможете насладиться ароматами и видами шоколадного музея. Путешествие идеально подходит для любителей истории и культуры
Лучшее время для посещения Тракая - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа оживает, и можно насладиться всей красотой озера и парка. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой замок и музей остаются открытыми, но стоит учесть, что некоторые активности на свежем воздухе могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Средневековый замок на острове
Долина ангелов
Имение XIX века Ужутракис
Музей шоколадных фигур
Описание экскурсии
Средневековый замок на острове
Мы отправимся в Тракай — город, который был столицей Великого княжества Литовского более 600 лет назад. Вы посетите единственный в восточной Европе средневековый островной замок. Когда-то его крепкие стены защищали от крестоносцев князя и приближенных ко двору, а в предзамковой части проходили рыцарские турниры. Я расскажу, как замок разрушили во времена русско-польской войны и почему он почти 400 лет лежал в руинах. Сейчас замок полностью восстановлен и впечатлит вас могучим и одновременно романтичным колоритом, красными черепичными крышами и духом старины.
Долина ангелов
После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы. С каждым годом их количество увеличивается — своего ангела уже имеют учителя, библиотекари и пожарные. Вы также увидите ангелов семьи, любви, дружбы, радости и здоровья. Я покажу специальные места, где вы сможете оставить своего ангела и загадать желание.
Старинное имение и музей шоколадных фигур
Следующая остановка — имение XIX века Ужутракис. Вы погуляете по окружающему его чудесному парку и насладитесь панорамой озера. Далее вас ждет музей шоколадных фигур, поражающий разнообразием и пластичностью экспонатов. Чего тут только нет: попугаи, леопард, индеец, охраняющий бобы какао, миниатюрные бытовые сценки. А еще вы ощутите очень приятный запах шоколада, которым пропитан весь музей!
Организационные детали
Дорога из Вильнюса в Тракай занимает около 30 минут
Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: замок — 12 евро для взрослых, 6 евро для школьников, студентов, пенсионеров и всех, у кого есть льготы. Посещение замка в последнее воскресенье месяца бесплатное.
После посещения средневекового замка можно сделать перерыв и прокатиться под парусами на яхте или небольшом пароходе. Стоимость, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 111 туристов
Я лицензированный гид и смогу превратить ваше пребывание в Литве в комфортабельное, интересное, незабываемое приключение. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для людей разного возраста. Экскурсии могут быть пешеходные, на автомобиле читать дальшеуменьшить
и на автобусе.
Постоянно совершенствую свои знания, стараюсь найти для своих экскурсий факты, детали, различные мелочи, которые отличают их от других прогулок. Всегда учитываю интересы и самочувствие своих гостей и, конечно же, погодные условия. Стараюсь отвечать на все вопросы, помогаю решить возникшие проблемы и помогаю с поиском интересных мест для дальнейшего знакомства с городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Ilya
Замечательная экскурсия! Лена - прекрасный гид, который не только хорошо знает свою страну, её историю, но умеет в лёгкой и приятной форме рассказать о ней. Отличное знание материала, доброжелательность, готовность читать дальшеуменьшить
помочь и объяснить - выше всяческих похвал. Я не проверял, в какие ещё места Лена водит экскурсии, но с таким гидом и экскурсоводом можно без всяких сомнений ехать в любое место. Будет и интересно, и удобно, и безопасно. Спасибо ей!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Софья
Поездка в Тракай и окрестности была очень интересной. Знания Елены и умение рассказывать, отвечать на вопросы, приятное общение,содержательные детали и,конечно, потрясающая красота Тракая,сделали эту экскурсию незабываемой.
Вам был полезен этот отзыв?
Larisa
Елена профессиональной гид. Подача материала "живая"… в форме дружеской беседы и при этом много интересной информации. Понравилась пунктуальность и все советы, которыми мы смогли воспользоваться во время экскурсии. Желаем ей успехов и удачи!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Мне очень понравилась экскурсия в Тракай. Люблю открывать для себя новые места. Время, отведенное для экскурсии пролетело быстро и незаметно. Буду рекомендовать своим друзьям экскурсии по Литве. Организатор экскурсии Елена отлично разбирается в теме, она хороший расказчик. Спасибо Вам
Вам был полезен этот отзыв?
Женя
Очень душевно съездили в Тракай и провели время с Еленой. Узнали всё и ещё чуть-чуть 🙂 о Тракайском замке и обо всём что видели по дороге.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за такой добрый отзыв. Я рада, что благодаря своей работе, я имею возможность встречать интересных людей.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
Мы с женой выбрали экскурсию в Тракай с Еленой, и это оказалось одним из лучших решений во время поездки! К тому же у жены был день рождения, и благодаря Елене, читать дальшеуменьшить
этот день стал по-настоящему особенным. С первых минут чувствовалось, что Елена — гид с большой буквы: её рассказы живые, наполненные фактами, легендами и искренней любовью к Литве. Она умело сочетает историю и атмосферу прогулки, так что экскурсия воспринимается не как лекция, а как увлекательное путешествие. Мы увидели Вильнюс и знаменитый замок Тракай, узнали много интересного о караимах, их культуре и традициях, а ещё получили отличные советы, где попробовать местные блюда. Всё это стало частью праздника и подарило массу приятных впечатлений и чудесных фотографий. Особенно хочется отметить внимание и душевность Елены — именно они сделали экскурсию незабываемой. Это был день, который мы будем вспоминать с теплом. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Литвой глубже и по-настоящему почувствовать её атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вильнюса
Похожие экскурсии на «Из Вильнюса - в старинный Тракай»