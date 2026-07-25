1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Тракая - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа оживает, и можно насладиться всей красотой озера и парка. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой замок и музей остаются открытыми, но стоит учесть, что некоторые активности на свежем воздухе могут быть ограничены.

Экскурсия из Вильнюса в Тракай предлагает уникальную возможность посетить единственный в Восточной Европе средневековый островной замок. Прогулка по живописным холмам с деревянными ангелами и посещение имения XIX века подарят незабываемые впечатления. В завершение вы сможете насладиться ароматами и видами шоколадного музея. Путешествие идеально подходит для любителей истории и культуры

Описание экскурсии

Средневековый замок на острове

Мы отправимся в Тракай — город, который был столицей Великого княжества Литовского более 600 лет назад. Вы посетите единственный в восточной Европе средневековый островной замок. Когда-то его крепкие стены защищали от крестоносцев князя и приближенных ко двору, а в предзамковой части проходили рыцарские турниры. Я расскажу, как замок разрушили во времена русско-польской войны и почему он почти 400 лет лежал в руинах. Сейчас замок полностью восстановлен и впечатлит вас могучим и одновременно романтичным колоритом, красными черепичными крышами и духом старины.

Долина ангелов

После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы. С каждым годом их количество увеличивается — своего ангела уже имеют учителя, библиотекари и пожарные. Вы также увидите ангелов семьи, любви, дружбы, радости и здоровья. Я покажу специальные места, где вы сможете оставить своего ангела и загадать желание.

Старинное имение и музей шоколадных фигур

Следующая остановка — имение XIX века Ужутракис. Вы погуляете по окружающему его чудесному парку и насладитесь панорамой озера. Далее вас ждет музей шоколадных фигур, поражающий разнообразием и пластичностью экспонатов. Чего тут только нет: попугаи, леопард, индеец, охраняющий бобы какао, миниатюрные бытовые сценки. А еще вы ощутите очень приятный запах шоколада, которым пропитан весь музей!

Организационные детали