1 отзыв оставили туристы

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Из Вильнюса — в старинный Тракай!

Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Елена – Гид в Вильнюсе
Вы погуляете по средневековому озерному замку, подниметесь на живописный холм с деревянными резными ангелами и рассмотрите изящное имение XIX века.

А еще заглянете на ферму альпак, в шоколадный музей и попробуете знаменитые караимские пирожки!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!

Что вас ожидает

Средневековый замок на острове
Мы отправимся в Тракай — город, который был столицей Великого княжества Литовского более 600 лет назад. Вы посетите единственный в восточной Европе средневековый островной замок. Когда-то его крепкие стены защищали от крестоносцев князя и приближенных ко двору, а в предзамковой части проходили рыцарские турниры. Я расскажу, как замок разрушили во времена русско-польской войны и почему он почти 400 лет лежал в руинах. Сейчас замок полностью восстановлен и впечатлит вас могучим и одновременно романтичным колоритом, красными черепичными крышами и духом старины.

Долина ангелов
После обеда в караимской харчевне и дегустации местных пирожков Кибинай вы подниметесь на живописные холмы, которые украшают деревянные резные ангелы. С каждым годом их количество увеличивается — своего ангела уже имеют учителя, библиотекари и пожарные. Вы также увидите ангелов семьи, любви, дружбы, радости и здоровья. Я покажу специальные места, где вы сможете оставить своего ангела и загадать желание.

Старинное имение и музей шоколадных фигур
Следующая остановка — имение XIX века Ужутракис. Вы погуляете по окружающему его чудесному парку и насладитесь панорамой озера. Далее вас ждет музей шоколадных фигур, поражающий разнообразием и пластичностью экспонатов. Чего тут только нет: попугаи, леопард, индеец, охраняющий бобы какао, миниатюрные бытовые сценки. А еще вы ощутите очень приятный запах шоколада, которым пропитан весь музей!

Ферма альпак
В финале мы заедем на ферму, где разводят альпак — очень застенчивых и умных животных, похожих на плюшевых игрушек. Вы посмотрите, как они живут, и, при желании, купите изделия из шерсти альпаки.

Организационные детали

  • Дорога из Вильнюса в Тракай занимает около 30 минут.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: замок — 8 евро (ученикам, студентам, пенсионерам скидка 50%), музей шоколадных фигур — 5 евро, ферма альпак — 7 евро для взрослых и 3,50 евро для детей, корм альпакам — 1 евро.
  • Поездку к альпакам необходимо заказывать минимум за неделю, так как это зависит от графика экскурсий на ферме.
  • После посещения средневекового замка можно сделать перерыв и прокатиться под парусами на яхте или небольшом пароходе. Стоимость, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!
Из Вильнюса — в старинный Тракай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я лицензированный гид и смогу превратить ваше пребывание в Литве в комфортабельное, интересное, незабываемое приключение. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для людей разного возраста. Экскурсии могут быть пешеходные, на автомобиле и на автобусе. Постоянно совершенствую свои знания, стараюсь найти для своих экскурсий факты, детали, различные мелочи, которые отличают их от других прогулок. Всегда учитываю интересы и самочувствие своих гостей и, конечно же, погодные условия. Стараюсь отвечать на все вопросы, помогаю решить возникшие проблемы и помогаю с поиском интересных мест для дальнейшего знакомства с городом.
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1 отзыв оставили туристы

6 января 2020
Очень понравилась экскурсия!Интересно и очень информативно. Елена-профессионал в своем деле!

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