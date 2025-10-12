Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше неожиданным решениям.



На нашей прогулке вы разберётесь, как устроен Вильнюс, увидите главные достопримечательности и детали, которые чаще всего ускользают от глаз туристов.



А ещё услышите увлекательные, запутанные и весёлые истории — из глубины веков и совсем недавнего прошлого. Можно часами бродить по Вильнюсу с путеводителем и не заметить самого главного — этот город не только древний, но и удивительно креативный. Его жители всегда отличались находчивостью и любовью к 5 7 отзывов

Описание экскурсии Красный маршрут: исторический В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить. Синий маршрут: творческий По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут:

Кафедральный собор Святого Станислава

Памятник князю Гедиминасу

Ратушная площадь на Старовиленском рынке

Памятник доктору Айболиту

Вильнюсский университет

Улица Стиклю

Дома Виленских вельмож

Ворота с чудотворной иконой

Синий маршрут:

Атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым

Костёл Св. Анны

Что включено Услуги гида. Место начала и завершения? Gedimino g. 1 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов