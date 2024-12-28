J JULIA Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Приятный гид, услышали рассказ и прогулялись по основным достопримечательностям города, с юморком и с флером волшебных легенд. Благодарим 😊 нам понравилось!

L Lilija Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия Спасибо,большое Елене за очень интересное знакомство с Вильнюсом, действительно узнали много исторических моментов,смогли открыть двери в разные дворики и оствили послевкусие на соедующий раз.

V Victoria Прогулка по Старому Вильнюсу Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.