Мини-группа
до 1 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс: Ежедневная групповая экскурсия
Вас ждет захватывающее путешествие по улочкам Старого города Вильнюса, полное истории и искусства
Начало: Gedimino g. 1
Расписание: Ежедневно, только в 15:15
23 апр в 15:00
24 апр в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Старому Вильнюсу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная прогулка по Вильнюсу: Кафедральный собор, Президентский дворец, Вильнюсский университет и панорама города с башни Гедимина
Начало: Отель Панорама, Seinu 14
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вильнюс в национальном и культурном многоголосии
Начало: Святые ворота Остра Брама (Aušros Vartų g. 14)
Расписание: По воскресениям в 10.00. Или в другие дни по договорённости.
23 апр в 09:00
24 апр в 09:00
€100 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- JJULIA28 декабря 2024Приятный гид, услышали рассказ и прогулялись по основным достопримечательностям города, с юморком и с флером волшебных легенд. Благодарим 😊 нам понравилось!
- LLilija26 декабря 2024Спасибо,большое Елене за очень интересное знакомство с Вильнюсом, действительно узнали много исторических моментов,смогли открыть двери в разные дворики и оствили послевкусие на соедующий раз.
- VVictoria13 июля 2024Прогулка по Вильнюсу с гидом по имени Гражина была великолепной и очень познавательной. Открыли заново этот замечательный город.
- CCernavskiy12 июля 2023Добрый день. Прогулка по старому Вильнусу прошла очень интересно узнали очень много увидели. Больше спасибо большое нашему экскурсоводу всё было просто Супер 🇱🇹💕💕💕🇺🇦
- ИИнга17 ноября 2019Город в городе или ВУВидмантас (наш экскурсовод) был безусловно очень интересен. Мы посмотрели подземелья Кафедрального собора и Колокольню, очень подробно и любопытно. Кроме того, он дал нам советы про интересные места в Вильнюсе, уточнил их время работы, все подробно отметил на карте.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Вильнюсский университет»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в апреле 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Вильнюсский университет" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вильнюсский университет», 61 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь