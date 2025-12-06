Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 14:30
11 дек в 09:30
€408
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 декабря 2025Отличные знания города, отличный маршрут, грамотно преподнесенный материал, всячески рекомендую.
- ЛЛеонид24 октября 2025Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
- EEkaterina5 октября 2025Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
- TTatiana24 сентября 2025Прекрасная экскурсия по чудесному Люксембургу! Всем рекомендую!
- ППетр28 июля 2025Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик, не отвлекается на бытовые темы, много знает. Благодаря ей Люксембург показался еще прекраснее.
- ГГалина20 июля 2025Большое спасибо Татьяне!
Было очень интересно и содержательно. Татьна отличный рассказчик, прекрасно знает город и дала нам пару гастрономических советов. Мадленки были просто прекрасны;)
- ННиколай4 июня 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.
Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.
- ООльга10 мая 2025Очень советую всем эту обзорную экскурсию по Люксембургу с Татьяной! Увлекательное путешествие на 2,5 часа, мы много всего увидели и
- ССветлана28 января 2025Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!
Спасибо огромное за прекрасное путешествие!
- ААнастасия17 января 2025Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
- ЕЕлена9 декабря 2024Хорошая экскурсия. Без нее было бы не интересно гулять по Люксембургу, абсолютно не поняли бы ни город, ни страну. Было очень интересно. Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.
- ААнна31 октября 2024Спасибо за прекрасную экскурсию от всей нашей семьи.
- ДДмитрий,8 августа 2024Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
- AAra2 августа 2024Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
- KKristina28 июля 2024Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
- MMila13 июня 2024Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ММария7 апреля 2024Отличная подача материала!
Однозначно рекомендуем Татьяну)
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Аббатство Ноймюнстер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Аббатство Ноймюнстер" можно забронировать 4 экскурсии от 267 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Аббатство Ноймюнстер», 70 ⭐ отзывов, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль