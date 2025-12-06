А Андрей Обзорная экскурсия по Люксембургу Отличные знания города, отличный маршрут, грамотно преподнесенный материал, всячески рекомендую.

Л Леонид Обзорная экскурсия по Люксембургу Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо

E Ekaterina Люксембург - малый город Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям

T Tatiana Обзорная экскурсия по Люксембургу Прекрасная экскурсия по чудесному Люксембургу! Всем рекомендую!

П Петр Обзорная экскурсия по Люксембургу Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик, не отвлекается на бытовые темы, много знает. Благодаря ей Люксембург показался еще прекраснее.

Г Галина Обзорная экскурсия по Люксембургу Большое спасибо Татьяне!

Было очень интересно и содержательно. Татьна отличный рассказчик, прекрасно знает город и дала нам пару гастрономических советов. Мадленки были просто прекрасны;)

Н Николай Обзорная экскурсия по Люксембургу Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.

Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.

О Ольга Обзорная экскурсия по Люксембургу читать дальше узнали. Просто влюбились в этот город!

Татьяна профессионал своего дела, отличная дикция, приятный голос, подача материала чётко структурирована и информация легко запоминается. Её рассказ сопровождается легендами, шутками и занимательными историями, что делает общение легким, непринуждённым.

Обязательно вернёмся в Люксембург ещё, для других экскурсий с Татьяной. Большое спасибо! Очень советую всем эту обзорную экскурсию по Люксембургу с Татьяной! Увлекательное путешествие на 2,5 часа, мы много всего увидели и

С Светлана Люксембург - малый город Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!

Спасибо огромное за прекрасное путешествие!

А Анастасия Обзорная экскурсия по Люксембургу Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!

Е Елена Обзорная экскурсия по Люксембургу Хорошая экскурсия. Без нее было бы не интересно гулять по Люксембургу, абсолютно не поняли бы ни город, ни страну. Было очень интересно. Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.

А Анна Обзорная экскурсия по Люксембургу Спасибо за прекрасную экскурсию от всей нашей семьи.

Д Дмитрий, Обзорная экскурсия по Люксембургу читать дальше был очень интересный, включал разные секретные проходы по городу, а история которую Татьяна нам рассказала охватила все временные периоды и была интересна как взрослым так и детям. Факты для любетей конретики и легенды для романтиков- в экскурсии было все. Спасибо огромное Татьяне за незабываемые впечатления! Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут

A Ara Обзорная экскурсия по Люксембургу Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург

K Kristina Обзорная экскурсия по Люксембургу Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️

M Mila Обзорная экскурсия по Люксембургу Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.

Д Диана Обзорная экскурсия по Люксембургу читать дальше и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом

В Валерий Обзорная экскурсия по Люксембургу читать дальше очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо! Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была

М Мария Обзорная экскурсия по Люксембургу Отличная подача материала!

Однозначно рекомендуем Татьяну)