Аббатство Ноймюнстер – экскурсии в Люксембурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Аббатство Ноймюнстер» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Пешая
5 часов
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 14:30
11 дек в 09:30
€408€480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Отличные знания города, отличный маршрут, грамотно преподнесенный материал, всячески рекомендую.
  • Л
    Леонид
    24 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
    Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
  • E
    Ekaterina
    5 октября 2025
    Люксембург - малый город
    Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
    Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
  • T
    Tatiana
    24 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Прекрасная экскурсия по чудесному Люксембургу! Всем рекомендую!
  • П
    Петр
    28 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик, не отвлекается на бытовые темы, много знает. Благодаря ей Люксембург показался еще прекраснее.
    Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик
  • Г
    Галина
    20 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Большое спасибо Татьяне!
    Было очень интересно и содержательно. Татьна отличный рассказчик, прекрасно знает город и дала нам пару гастрономических советов. Мадленки были просто прекрасны;)
  • Н
    Николай
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.
    Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.
  • О
    Ольга
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень советую всем эту обзорную экскурсию по Люксембургу с Татьяной! Увлекательное путешествие на 2,5 часа, мы много всего увидели и
    узнали. Просто влюбились в этот город!
    Татьяна профессионал своего дела, отличная дикция, приятный голос, подача материала чётко структурирована и информация легко запоминается. Её рассказ сопровождается легендами, шутками и занимательными историями, что делает общение легким, непринуждённым.
    Обязательно вернёмся в Люксембург ещё, для других экскурсий с Татьяной. Большое спасибо!

  • С
    Светлана
    28 января 2025
    Люксембург - малый город
    Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!
    Спасибо огромное за прекрасное путешествие!
    Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!
  • А
    Анастасия
    17 января 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
    Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Хорошая экскурсия. Без нее было бы не интересно гулять по Люксембургу, абсолютно не поняли бы ни город, ни страну. Было очень интересно. Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.
  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Спасибо за прекрасную экскурсию от всей нашей семьи.
  • Д
    Дмитрий,
    8 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
    был очень интересный, включал разные секретные проходы по городу, а история которую Татьяна нам рассказала охватила все временные периоды и была интересна как взрослым так и детям. Факты для любетей конретики и легенды для романтиков- в экскурсии было все. Спасибо огромное Татьяне за незабываемые впечатления!

  • A
    Ara
    2 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
  • K
    Kristina
    28 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
  • M
    Mila
    13 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
    Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Отличная подача материала!
    Однозначно рекомендуем Татьяну)
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов, но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Аббатство Ноймюнстер" можно забронировать 4 экскурсии от 267 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
