Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 14:30
11 дек в 09:30
€408
€480 за всё до 4 чел.
- EEkaterina5 октября 2025Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
- ССемен4 февраля 2025Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
- ССветлана28 января 2025Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!
Спасибо огромное за прекрасное путешествие!
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- AAlex27 августа 2023Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
- ММарина6 августа 2023Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
- ИИрина25 августа 2022Хочу подякувати Юлії за увагу і виділений час. Проте, болісно було чути не однозначне ставлення до війни в Україні. Для нас - це гостра і болюча тема. Може існувати лише одна, конкретно окреслена позиция щодо війни - засудження.
- ЕЕкатерина3 августа 2020Юлия чудесный гид! Очаровательная, интересный собеседник, ну и просто фанат своего дела! Мы с детьми моментально прониклись Люксембургом!!! Посетили замок,
- ООльга28 декабря 2019Доброе утро! Большое спасибо Юлии🤗. Экскурсия очень интересная, познавательная, насыщенная. В этом городе и стране с семьей были первый раз. Благодаря Юлии узнали об этой стране все по максимуму.
- ДДмитрий22 октября 2019Были с женой на выходных в Люксембурге, решили для экономии времени взять экскурсовода. После анализа доступных предложений (которых для Люксембурга
- ВВероника18 августа 2019Экскурсия была очень хорошей и интересной. Маршрут шёл не только через туристические районы, но и жилые, чтобы можно было увидеть как живут жители Люксембурга.
- ЕЕлена17 июля 2019К сожалению, от самостоятельной прогулки по городу в голове не сложилось четкой картины города, а благодаря прогулке с Юлией картинка сложилась:) Отдельное спасибо за поездку в Вианден и совет съездить в Ансембург и Трир.
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
- ВВладимир3 мая 2019Было бы сложно понять Люксембург без гида.
Спасибо Юлии, все было отлично и очень комфортно, не грузились лишней информацией, на все вопросы получили ответы и удовольствие от общения.
- ВВиктория2 апреля 2019Юлия очень приятный в общении человек и интересный гид. Она терпеливо ждала нас, пока мы нафотографируемся вдоволь на каждой живописной
- ММихаил27 марта 2019Экскурсия была заказана экспромтом и нам очень повезло с гидом. Пунктуальна, коммуникабельна, хороший рассказчик с комфортабельным авто. Большое спасибо. Рекомендуем
- LLarysa18 марта 2019Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
- XXenia17 марта 2019Остались очень довольны.
- ИИрина17 февраля 2019Спасибо Юлии за экскурсию. Хочется вернуться в Люксембург.
- ВВладимир10 января 2019Спасибо Юлии. Все хорошо. Понравилось. Очень рекомендуем. Особенно загородний замок
