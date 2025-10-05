E Ekaterina Люксембург - малый город Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям

С Семен Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!

С Светлана Люксембург - малый город Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок!

Спасибо огромное за прекрасное путешествие!

О Оксана Люксембург - малый город но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше. Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,

A Alex Люксембург - малый город Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.

М Марина Люксембург - малый город Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!

И Ирина Люксембург - малый город Хочу подякувати Юлії за увагу і виділений час. Проте, болісно було чути не однозначне ставлення до війни в Україні. Для нас - це гостра і болюча тема. Може існувати лише одна, конкретно окреслена позиция щодо війни - засудження.

Е Екатерина Люксембург - малый город погуляли по старому городу! Погрузились с головой в очаровательное тихое спокойствие и неповторимый шарм Великого Герцогства! Счастливые и благодарные, рекомендуем всем-всем-всем! Юлия чудесный гид! Очаровательная, интересный собеседник, ну и просто фанат своего дела! Мы с детьми моментально прониклись Люксембургом!!! Посетили замок,

О Ольга Люксембург - малый город Доброе утро! Большое спасибо Юлии🤗. Экскурсия очень интересная, познавательная, насыщенная. В этом городе и стране с семьей были первый раз. Благодаря Юлии узнали об этой стране все по максимуму.

Д Дмитрий Люксембург - малый город немного) выбрали Юлию по соотношению цены и содержания экскурсии. Нисколько не пожалели, Юлия очень интересно рассказала про страну и город, ее историю, современную жизнь и экономику, отвезла в красивый замок на окраине Люксембурга, а потом была пешеходная экскурсия по центру города. 5 часов прошли очень быстро:) Очень рекомендуем Юлию и сами планируем в будущем воспользоваться ее услугами в Бельгии… Были с женой на выходных в Люксембурге, решили для экономии времени взять экскурсовода. После анализа доступных предложений (которых для Люксембурга

В Вероника Люксембург - малый город Экскурсия была очень хорошей и интересной. Маршрут шёл не только через туристические районы, но и жилые, чтобы можно было увидеть как живут жители Люксембурга.

Е Елена Люксембург - малый город К сожалению, от самостоятельной прогулки по городу в голове не сложилось четкой картины города, а благодаря прогулке с Юлией картинка сложилась:) Отдельное спасибо за поездку в Вианден и совет съездить в Ансембург и Трир.

М Марго Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться

В Владимир Люксембург - малый город Было бы сложно понять Люксембург без гида.

Спасибо Юлии, все было отлично и очень комфортно, не грузились лишней информацией, на все вопросы получили ответы и удовольствие от общения.

В Виктория Люксембург - малый город точке, а также подсказала интересные маршруты для самостоятельных прогулок. Рассказывала интересные легенды о городе и его достопримечательностях, а также дополняла их историями из настоящей жизни люксембуржцев. В итоге сложилась цельная картина о жизни местных жителей, их ценностях, обычиях и нравах, как будто мы сами ненадолго ими стали. Большое спасибо!!! Юлия очень приятный в общении человек и интересный гид. Она терпеливо ждала нас, пока мы нафотографируемся вдоволь на каждой живописной

М Михаил Люксембург - малый город Экскурсия была заказана экспромтом и нам очень повезло с гидом. Пунктуальна, коммуникабельна, хороший рассказчик с комфортабельным авто. Большое спасибо. Рекомендуем

L Larysa Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!

X Xenia Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Остались очень довольны.

И Ирина Люксембург - малый город Спасибо Юлии за экскурсию. Хочется вернуться в Люксембург.