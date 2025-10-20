Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
«Сегодня во второй половине дня мы направимся в национальный парк Zazamalala — тропический лес, где можно встретить редких лемуров, ярких хамелеонов и птиц, которых вы больше не увидите нигде»
26 янв в 11:00
2 фев в 11:00
€2290 за человека
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14%
Мадагаскар - страна лемуров и баобабов
Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару
«После раннего завтрака в отеле в Андасибе мы отправимся в Национальный парк Andasibe-Mantadia National Park, где познакомимся с разнообразной фауной мадагаскарского леса и увидим лемуров в их естественной среде обитания»
5 сен в 10:00
от 242 037 ₽
282 376 ₽ за человека
Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе
Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара
«Путешествие продолжится на востоке Мадагаскара, где вы откроете для себя уникальное биоразнообразие национального парка Андaсибе, познакомитесь с лемурами, погрузитесь в атмосферу тропических лесов и понаблюдаете за эндемичной фауной»
4 окт в 10:00
6 сен в 10:00
от 257 164 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Национальные парки»
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