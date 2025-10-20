Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
26 янв в 11:00
2 фев в 11:00
€2290 за человека
-
14%
Мадагаскар - страна лемуров и баобабов
Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару
«Нас ждет трекинг средней сложности, необходимо оценить свои силы»
5 сен в 10:00
от 242 037 ₽
282 376 ₽ за человека
Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе
Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара
«Треккинг по уникальным скальным массивам Цинги де Бемараха (объект Юнеско)»
4 окт в 10:00
6 сен в 10:00
от 257 164 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Треккинг и походы»
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