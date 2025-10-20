Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных
Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
«Пришвартуемся на пляже с белоснежным песком, который обнимают бирюзовые волны»
19 сен в 08:00
205 000 ₽ за человека
-
14%
Мадагаскар - страна лемуров и баобабов
Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару
«Позавтракав, поедем на пляж Кимони в 10км от Мурундава, там у нас будет возможность искупаться в Мозамбикском проливе (часть Индийского океана) отдохнуть, позагорать и освежиться кокосом»
5 сен в 10:00
от 242 037 ₽
282 376 ₽ за человека
Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе
Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара
«По прилёте — трансфер и пляжный отдых, чтобы немного расслабиться после дороги»
4 окт в 10:00
6 сен в 10:00
от 257 164 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Пляжи»
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