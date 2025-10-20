Найдено 4 тура в категории « С ужином » в Антананариву на русском языке, цены от 2290 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 8 дней Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00 «Вечером встанем на якорь в уединённой лагуне, чтобы проводить закат на фоне вулканических скал и насладиться ужином» 205 000 ₽ за человека Джиппинг На автобусе На катере Прогулки на каяках На микроавтобусе 9 дней Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости «Вечером мы отправимся в панорамный ресторан, где за ужином вы отведаете местных блюд» €2290 за человека На машине На пароме 13 дней 14% Мадагаскар - страна лемуров и баобабов Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару «Ужин и ночевка в отеле в Андасибе» от 242 037 ₽ 282 376 ₽ за человека Джиппинг На лодке На пароме На микроавтобусе 11 дней Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара «После отдыха вечером мы пригласим вас на ужин в красивом ресторане Антананариву, где можно спокойно познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и почувствовать атмосферу столицы» от 257 164 ₽ за человека Все туры Антананариву

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