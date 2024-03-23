Семейные развлекательные экскурсии Скопье

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Скопье на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Добро пожаловать в Скопье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 15 чел.
Куда ведет канатная дорога?
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Начало: В центре города или вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
125 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Скопье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
21 июня в 16:00
23 сен в 08:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно
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    знакомиться с городом при помощи местного жителя, который тут родился и вырос, а к тому же является таким общительным и обаятельным человеком. По-русски Александр говорит отлично. Помимо полезной исторической информации по столице, он нам подсказал, где можно вкусно поужинать, куда ещё имеет смысл поехать. Озеро и город Охрид оказались прекрасны, рекомендую всем не ограничиваться столицей!

  • Д
    Дмитрий
    19 февраля 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Огромное спасибо Ирине за проведённую экскурсию! Очень интересно посмотреть на город с разных сторон и (что более важно) узнать историю, которая привела к такому положению дел.
  • S
    Svetlana
    31 января 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Ирина, молодец. Экскурсия была очень содержательная и интересная, рекомендую 👍
  • А
    Аня
    29 ноября 2023
    Куда ведет канатная дорога?
    Проводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способность интересно рассказывать о ней
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    сделали наше путешествие особенным. Они всегда готовы были помочь, дать совет, предложить различные варианты для исследования. Мы посетили крест тысячелетия и каньон, и оба эти места оставили незабываемые впечатления, благодаря их увлекательному повествованию и легкому, веселому подходу к делу. Их чувство юмора и дружелюбие сделали наше путешествие не только информативным, но и очень приятным. Очень рекомендую Ирину и Александра как прекрасных гидов, которые смогут сделать ваше путешествие незабываемым!

    Проводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способностьПроводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способностьПроводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способность
  • Л
    Лена
    11 ноября 2023
    Куда ведет канатная дорога?
    Мы провели просто замечательный день с Ириной и Александром. Советую всем! Отлично спланированный маршрут, красивые места,"всё для клиента". Очень доброжелательно, весело и по времени даже больше заявленного у нас получилось (в нашей компании было двое 10-летних детей). Огромное спасибо!
  • K
    Konstantin
    23 сентября 2023
    Куда ведет канатная дорога?
    Спасибо большое Ирине и Алехандру за обе экскрусии. Атмосфера была очень доброхелательной а наши гиды очень гостеприимны! Всё было очень хорошо и удобно для нас организованно, все наши пожелания учтены идеальным образом.
  • V
    Valeriya
    26 августа 2023
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид
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    Александр (Македонский 😀) профессионал своего дела очень любящий свою страну и много знающий о ней. Восхитительные пейзажи, хорошие горные дороги, Без сомнения рекомендуем экскурсию всем и сами обязательно ещё раз посетим эту удивительно красивую тёплую и гостеприимную страну.

  • С
    Станислав
    19 марта 2023
    Знакомьтесь, Скопье
    Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо
  • А
    Александра
    1 ноября 2021
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2014
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа,
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    чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.

Ответы на вопросы от путешественников по Скопье в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Скопье в июне 2024
Сейчас в Скопье в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Скопье (Македония 🇲🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 38 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Македонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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