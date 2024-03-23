Т Татьяна Добро пожаловать в Скопье читать дальше знакомиться с городом при помощи местного жителя, который тут родился и вырос, а к тому же является таким общительным и обаятельным человеком. По-русски Александр говорит отлично. Помимо полезной исторической информации по столице, он нам подсказал, где можно вкусно поужинать, куда ещё имеет смысл поехать. Озеро и город Охрид оказались прекрасны, рекомендую всем не ограничиваться столицей! Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно

Д Дмитрий Добро пожаловать в Скопье Огромное спасибо Ирине за проведённую экскурсию! Очень интересно посмотреть на город с разных сторон и (что более важно) узнать историю, которая привела к такому положению дел.

S Svetlana Добро пожаловать в Скопье Ирина, молодец. Экскурсия была очень содержательная и интересная, рекомендую 👍

А Аня Куда ведет канатная дорога? читать дальше сделали наше путешествие особенным. Они всегда готовы были помочь, дать совет, предложить различные варианты для исследования. Мы посетили крест тысячелетия и каньон, и оба эти места оставили незабываемые впечатления, благодаря их увлекательному повествованию и легкому, веселому подходу к делу. Их чувство юмора и дружелюбие сделали наше путешествие не только информативным, но и очень приятным. Очень рекомендую Ирину и Александра как прекрасных гидов, которые смогут сделать ваше путешествие незабываемым! Проводить время в компании Ирины и Александра было истинным удовольствием. Любовь к своей стране и способность интересно рассказывать о ней

Л Лена Куда ведет канатная дорога? Мы провели просто замечательный день с Ириной и Александром. Советую всем! Отлично спланированный маршрут, красивые места,"всё для клиента". Очень доброжелательно, весело и по времени даже больше заявленного у нас получилось (в нашей компании было двое 10-летних детей). Огромное спасибо!

K Konstantin Куда ведет канатная дорога? Спасибо большое Ирине и Алехандру за обе экскрусии. Атмосфера была очень доброхелательной а наши гиды очень гостеприимны! Всё было очень хорошо и удобно для нас организованно, все наши пожелания учтены идеальным образом.

V Valeriya Путешествие в национальный парк Маврово читать дальше Александр (Македонский 😀) профессионал своего дела очень любящий свою страну и много знающий о ней. Восхитительные пейзажи, хорошие горные дороги, Без сомнения рекомендуем экскурсию всем и сами обязательно ещё раз посетим эту удивительно красивую тёплую и гостеприимную страну. Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид

С Станислав Знакомьтесь, Скопье Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо

А Александра Путешествие в национальный парк Маврово Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!