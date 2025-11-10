Мои заказы

Две столицы Малайзии: Куала-Лумпур и Путраджая

Уникальная возможность посетить два удивительных города Малайзии. Познакомьтесь с культурой и историей, насладитесь архитектурой и природой
Экскурсия по двум столицам Малайзии предлагает погружение в мир контрастов и гармонии.

В Куала-Лумпуре можно увидеть знаменитые башни-близнецы и посетить Китайский храм, построенный по фен-шуй. Путраджая впечатляет современными архитектурными решениями, такими
читать дальше

как мост Vision и мечеть Путра. Поездка на Mitsubishi Xpander делает путешествие комфортным и увлекательным. Дополнительные расходы на обед остаются на ваше усмотрение. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о Малайзии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Контрасты Куала-Лумпура
  • 🕌 Архитектура Путраджаи
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📚 Интересные факты
  • 🌉 Уникальные мосты
  • 🕌 Величественные мечети
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Китайский буддийско-даосский храм
  • Королевский дворец
  • Национальная мечеть
  • Площадь Независимости
  • Башни-близнецы
  • Чайнатаун
  • Мост Vision
  • Главная площадь Путраджаи
  • Мечеть Путра
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

В Куала-Лумпуре:

  • Китайский буддийско-даосский храм, построенный по философии фэн-шуй.
  • Почётный караул у Королевского дворца.
  • Национальная мечеть страны.
  • Площадь Независимости — центр Старого города.
  • Башни-близнецы и Чайна-таун.

В Путраджае:

  • Мост Vision.
  • Главная площадь города.
  • Мечеть Путра.
  • Смотровая площадка у конференц-центра.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Mitsubishi Xpander.
  • Между городами мы проедем 40 км.
  • Дополнительно оплачивается обед по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зейнеп
Зейнеп — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Селамат датанг или Добро пожаловать в Малайзию! Я Зейнеп, лицензированный гид. Со своей командой провожу интересные индивидуальные и групповые экскурсии на машине и автобусах, знакомлю со страной, культурой, бытом местных жителей. Отвечу на все вопросы и подстрою программу под ваши запросы. Живу в Малайзии постоянно с 2004 года, в туризме с 2006 года.
