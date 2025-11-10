Экскурсия по двум столицам Малайзии предлагает погружение в мир контрастов и гармонии.
В Куала-Лумпуре можно увидеть знаменитые башни-близнецы и посетить Китайский храм, построенный по фен-шуй. Путраджая впечатляет современными архитектурными решениями, такими
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Контрасты Куала-Лумпура
- 🕌 Архитектура Путраджаи
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные факты
- 🌉 Уникальные мосты
- 🕌 Величественные мечети
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Китайский буддийско-даосский храм
- Королевский дворец
- Национальная мечеть
- Площадь Независимости
- Башни-близнецы
- Чайнатаун
- Мост Vision
- Главная площадь Путраджаи
- Мечеть Путра
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
В Куала-Лумпуре:
- Китайский буддийско-даосский храм, построенный по философии фэн-шуй.
- Почётный караул у Королевского дворца.
- Национальная мечеть страны.
- Площадь Независимости — центр Старого города.
- Башни-близнецы и Чайна-таун.
В Путраджае:
- Мост Vision.
- Главная площадь города.
- Мечеть Путра.
- Смотровая площадка у конференц-центра.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Mitsubishi Xpander.
- Между городами мы проедем 40 км.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зейнеп — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Селамат датанг или Добро пожаловать в Малайзию! Я Зейнеп, лицензированный гид. Со своей командой провожу интересные индивидуальные и групповые экскурсии на машине и автобусах, знакомлю со страной, культурой, бытом местных жителей. Отвечу на все вопросы и подстрою программу под ваши запросы. Живу в Малайзии постоянно с 2004 года, в туризме с 2006 года.Задать вопрос
