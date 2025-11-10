Зейнеп — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре

Селамат датанг или Добро пожаловать в Малайзию! Я Зейнеп, лицензированный гид. Со своей командой провожу интересные индивидуальные и групповые экскурсии на машине и автобусах, знакомлю со страной, культурой, бытом местных жителей. Отвечу на все вопросы и подстрою программу под ваши запросы. Живу в Малайзии постоянно с 2004 года, в туризме с 2006 года.