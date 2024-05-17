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кто не хочет тратить время на самостоятельное путешествие, а с комфортом, и информативно посмотреть загородные красоты Куала-Лумпура. Мы выехали из отеля примерно в 15.45, вернулись в начале 23 (из-за праздников на дорогах были пробки). Все отлично организовано. Мы перемещались на комфортабельном миневене, с замечательным водителем - Эндрю! Юля составила программу под наши предпочтения: мы посетили пещеры Бату, Селонгор, где видели огромное количество самых дружелюбных обезьянок - лангуров, любовались видами на океан, и местной невероятной природой. Потом нас завезли в прекрасное местное кафе, прям совсем крошечное и локальное, это отдельное удовольствие. После мы отправились к светлячкам - это что-то необыкновенное, однозначно рекомендую к посещению. Плавали по ночной реке, на лодке с бесшумным моторчиком, это однозначно самая необычная экскурсия. Дорога занимает много времени, но за разговорами, а с Юлей общаться одно удовольствие, она пролетала незаметно. Юлия ответила на все наши вопросы, рассказала про страну, про Куала-Лумпур. Сразу видно, что человек давно проживает в Малайзии. Рекомендую 1000%! Спасибо большое Юлие и трипстеру за такую возможность