Выездные экскурсии из Куала-Лумпура

Найдено 12 экскурсий в категории «Выездные» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Уголки Франции и Японии в Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
Индивидуальный трансфер из аэропорта KLIA/KLIA2 в гостиницу Куала-Лумпура. Встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка до отеля
Начало: В аэропорту KLIA/KLIA2
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
40 за всё до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140 за человека
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Чайные плантации нагорья Камерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
330 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
  • Л
    Людмила
    20 апреля 2024
    Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
    Добрый день, впечатления хорошие, всё понравилось, трансфер пунктуален, понятен. Большое спасибо.
  • В
    Валентина
    18 апреля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
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    кто не хочет тратить время на самостоятельное путешествие, а с комфортом, и информативно посмотреть загородные красоты Куала-Лумпура. Мы выехали из отеля примерно в 15.45, вернулись в начале 23 (из-за праздников на дорогах были пробки). Все отлично организовано. Мы перемещались на комфортабельном миневене, с замечательным водителем - Эндрю! Юля составила программу под наши предпочтения: мы посетили пещеры Бату, Селонгор, где видели огромное количество самых дружелюбных обезьянок - лангуров, любовались видами на океан, и местной невероятной природой. Потом нас завезли в прекрасное местное кафе, прям совсем крошечное и локальное, это отдельное удовольствие. После мы отправились к светлячкам - это что-то необыкновенное, однозначно рекомендую к посещению. Плавали по ночной реке, на лодке с бесшумным моторчиком, это однозначно самая необычная экскурсия. Дорога занимает много времени, но за разговорами, а с Юлей общаться одно удовольствие, она пролетала незаметно. Юлия ответила на все наши вопросы, рассказала про страну, про Куала-Лумпур. Сразу видно, что человек давно проживает в Малайзии. Рекомендую 1000%! Спасибо большое Юлие и трипстеру за такую возможность

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
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    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • О
    Оксана
    31 марта 2024
    Уголки Франции и Японии в Малайзии
    Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось. Обзорная экскурсия по КЛ
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    впечатлила, потом поехали загород, посетили французскую деревню. Пещеры и увидели много классных обезьянок. Рекомендую договориться и все места посетить в один день. Очень необычно из одной локации переезжать в другую 👍👍👍

    Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось
  • В
    Вячеслав
    30 марта 2024
    Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
    Все было интересно и познавательно. Получили много положительных эмоций. Алевтина прекрасный собеседник. Ответы были получены на все интересующие нас вопросы. Очень рекомендую, точно не пожалеете.
  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
    Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
    Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня
  • О
    Оксана
    27 марта 2024
    Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
    Лучшая сопровождающая!!! Очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
  2. Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
  3. Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
  4. Уголки Франции и Японии в Малайзии
  5. Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Выездные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 40 до 330. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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