1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
Индивидуальный трансфер из аэропорта KLIA/KLIA2 в гостиницу Куала-Лумпура. Встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка до отеля
Начало: В аэропорту KLIA/KLIA2
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€140 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€330 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина17 мая 2024Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
- ААлла8 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
- ЛЛюдмила20 апреля 2024Добрый день, впечатления хорошие, всё понравилось, трансфер пунктуален, понятен. Большое спасибо.
- ВВалентина18 апреля 2024Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ООксана31 марта 2024Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось. Обзорная экскурсия по КЛ
- ВВячеслав30 марта 2024Все было интересно и познавательно. Получили много положительных эмоций. Алевтина прекрасный собеседник. Ответы были получены на все интересующие нас вопросы. Очень рекомендую, точно не пожалеете.
- ААлексей27 марта 2024Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
- ООксана27 марта 2024Лучшая сопровождающая!!! Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Выездные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 40 до 330. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Куала-Лумпура и местам Малайзии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии