1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-близнецов до местных традиций
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGregory5 июня 2024Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
- ААндрей4 июня 2024Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать
- ЕЕлена29 мая 2024Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
- ММаксим26 мая 2024Экскурсия отличная, гид прекрасный.
- ННина24 мая 2024Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.
- ААнна19 мая 2024Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
- ААлександра12 мая 2024Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое
- ААлексей8 мая 2024У меня был всего 1 день на город, благодаря Юлии удалось посмотреть все основные достопримечательности и узнать о жизни в Малайзии.
- ММария6 мая 2024Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
- ББулат5 мая 2024Отличная экскурсия! Для тех кто в первый раз рекомендую. Понимание города и страны приходит сразу!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Самое главное" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 262 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август