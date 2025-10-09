Найдено 4 экскурсии в категории « Площадь Независимости » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 197 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по Куала-Лумпуру Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии Начало: Отель в Куала Лумпуре €150 за всё до 2 чел. На машине На микроавтобусе 5.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности Начало: В аэропорту Куала-Лумпур €205 за всё до 2 чел. На машине На микроавтобусе 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры от €140 за всё до 12 чел. Пешая 2.5 часа 87 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара Расписание: ежедневно в 15:15 €35 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура

