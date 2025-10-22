Живописное путешествие, где можно ощутить дух Европы и Азии, ожидает каждого.
В Кольмар Тропикале, французской деревне среди малазийских холмов, вы увидите фахверковые дома, центральную площадь с фонтаном и живописный мост.
В Японском саду вас ждут прогулочные тропы среди бамбука, традиционные чайные домики и пруд с карпами. Это идеальная возможность насладиться архитектурой и природой в одном путешествии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальное сочетание культур
- 🏰 Фахверковые домики
- 🌸 Японский сад
- 🚗 Комфортабельное авто
- 🎶 Уличные музыканты
- 🍰 Вкуснейшие десерты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Французской деревни и Японского сада - с ноября по февраль. В эти месяцы в Куала-Лумпуре наиболее комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками по деревне и саду без излишней жары и влажности. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, хотя возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные капризы, экскурсия остаётся доступной и может подарить незабываемые впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Фахверковые улочки
- Смотровая башня
- Живописный мост
- Традиционные чайные домики
Описание экскурсии
Французская деревня среди холмов
На прогулке по французской деревне Кольмар Тропикале вам встретятся:
- Центральная площадь с фонтаном, кафе, магазинами и уличными музыкантами
- Фахверковые улочки с архитектурой в стиле средневекового Эльзаса
- Смотровая башня с видом на деревню и окружающие её зелёные холмы
- Живописный мост, вдохновлённый французским Кольмаром
- Рестораны и пекарни, предлагающие вкуснейшие круассаны, багеты и десерты
Японский сад
В этом уголке природы вас ждут:
- Прогулочные тропы среди бамбука
- Традиционные чайные домики
- Пруд с карпами кои
- Каменные мостики и мини-водопады
- Рассказы о философии дзен и японских секретах гармонии
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda City 2024 с кондиционером.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 194 туристов
Более 4 лет живу в Малайзии и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками. Путешествие со мнойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ирина
22 окт 2025
Артур, благодарю Вас за сегодняшнюю экскурсию! Просто «спасибо» как-то мелко звучит, Вы реально выдали столько интересной информации, что мы до сих пор под впечатлением! Обязательно буду Вас рекомендовать друзьям!
