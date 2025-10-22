Живописное путешествие, где можно ощутить дух Европы и Азии, ожидает каждого.



В Кольмар Тропикале, французской деревне среди малазийских холмов, вы увидите фахверковые дома, центральную площадь с фонтаном и живописный мост.



В Японском саду вас ждут прогулочные тропы среди бамбука, традиционные чайные домики и пруд с карпами. Это идеальная возможность насладиться архитектурой и природой в одном путешествии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Французской деревни и Японского сада - с ноября по февраль. В эти месяцы в Куала-Лумпуре наиболее комфортная погода, что позволяет насладиться прогулками по деревне и саду без излишней жары и влажности. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, хотя возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные капризы, экскурсия остаётся доступной и может подарить незабываемые впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.