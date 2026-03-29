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Цветы и сады – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путраджая: город-сказка, город-сад
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Путраджая: город-сказка, город-сад
Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Начало: В отеле в КЛ
Завтра в 12:00
9 июл в 09:00
от €150 за человека
Французская деревня и Японский сад (из Куала-Лумпура на авто)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Французская деревня и Японский сад (из Куала-Лумпура на авто)
Путешествие, сочетающее дух Европы и Азии: французская деревня среди холмов и японский сад с бамбуковыми рощами и чайными домиками
Начало: По договорённости
«А затем отправитесь в Японский сад»
11 июл в 08:30
14 июл в 15:30
от €180 за человека
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура
На машине
10 часов
Фотопрогулка
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура
Побывать в храме Чин Ши и японском саду в горах Гентинга и получить профессиональные кадры на память
«8:00 — выезд из Куала-Лумпура10:00 — прогулка и фотосессия в японском саду12:00 — переезд к храму Чин Ши13:00 — обед13:40–16:00 — прогулка и съёмка в храмовом комплексе16:00 — выезд обратно»
9 июл в 08:00
11 июл в 08:00
от €400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Путраджая: город-сказка, город-сад
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из отеля. Поведала интересный рассказ про административную столицу Малайзии. Узнали много нового, замечательно провели время. 3 часа полноценной экскурсии (не считая дороги).
Рекомендую
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
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Elena
Путраджая: город-сказка, город-сад
Если у Вас есть свободные 3 часа, воспользуйтесь возможностью получить уникальные впечатления от этого города-сказки. Глаза не верили, что видели
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совершенно убранистические постройки с восточным колоритом, построенные за 5-8 лет. Мы много где были, но это город-совершенство! Экскурсовод Файзулла дал полную информацию о городе и даже дополнительно расширил наши знания о многогранности ислама. Рекомендую эту экскурсию однозначно!

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Алена
Путраджая: город-сказка, город-сад
Город-сказка, прекрасный город чистый, уютный. Иногда было впечатление, что город искусственный, как социальный проект Спасибо гиду Файзулле, узнали много новой для себя информации, подискутировали насчет экономики, было очень интересно и познавательно
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о
Путраджая: город-сказка, город-сад
Все понравилось Спасибо!
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Ирина
Французская деревня и Японский сад (из Куала-Лумпура на авто)
Артур, благодарю Вас за сегодняшнюю экскурсию! Просто «спасибо» как-то мелко звучит, Вы реально выдали столько интересной информации, что мы до сих пор под впечатлением! Обязательно буду Вас рекомендовать друзьям!
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Д
Путраджая: город-сказка, город-сад
Экскурсия очень понравилась. Алевтина прекрасный рассказчик, показала все значимые достопримечательности, рассказала и про историю страны, и про обычаи, и про текущую ситуацию. Ответила на все вопросы, доброжелательна, готова помочь по любым вопросам. Рекомендую.
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Т
Путраджая: город-сказка, город-сад
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
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с
Путраджая: город-сказка, город-сад
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
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Светлана
Путраджая: город-сказка, город-сад
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.

При этом Махира обладает расширенными знаниями
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про Малайзию и ее особенности. Поэтому в дороге получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Путраджая прекрасный город в 50 км от Куала -Лумпур. Архитектура совсем не похожа на столичную: более уютная и камерная. Здания современные, но не высокие, много парковых зон.
Город очень молодой (постройка началась в конце 90-х годов ХХ века), поэтому каких-то исторических зданий там нет. Если Вы в Куала -Лумпур не первый раз и хочется посмотреть на другую Малайзию - смело можно брать данную экскурсию.

Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.+5
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
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А
Путраджая: город-сказка, город-сад
Безумно благодарна Алевтине за эту поездку! Она потрясающий человек и очень интересный собеседник. Было интересно узнать больше о городе Путраджая,
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увидеть все самые важные места. Хотя было очень жарко, у нас как-то всё очень гармонично получилось, мы передвигались на машине с кондиционером, не успели сгореть и почувствовать все эти градусы)) но всё увидели и везде походили! По дороге Алевтина рассказывала много интересных вещей о стране в целом, я такое обожаю. Огромное спасибо, Алевтина! Я очень надеюсь, что когда-нибудь ещё раз всё сложится и мы обе будем в Куала Лумпуре, я обязательно обращусь за другими экскурсиями! Всего Вам самого прекрасного!!

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Всего 11 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Цветы и сады"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путраджая: город-сказка, город-сад;
  2. Французская деревня и Японский сад (из Куала-Лумпура на авто);
  3. Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура.
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Независимости;
  2. Башни «Петронас»;
  3. Пещеры Бату;
  4. Королевский дворец Истана Негара;
  5. Национальная мечеть;
  6. Китайский квартал;
  7. Маленькая Индия;
  8. Merdeka 118;
  9. Малакка.
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июле 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Цветы и сады», 11 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь