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увидеть все самые важные места. Хотя было очень жарко, у нас как-то всё очень гармонично получилось, мы передвигались на машине с кондиционером, не успели сгореть и почувствовать все эти градусы)) но всё увидели и везде походили! По дороге Алевтина рассказывала много интересных вещей о стране в целом, я такое обожаю. Огромное спасибо, Алевтина! Я очень надеюсь, что когда-нибудь ещё раз всё сложится и мы обе будем в Куала Лумпуре, я обязательно обращусь за другими экскурсиями! Всего Вам самого прекрасного!!