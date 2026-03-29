Показать всё
Индивидуальная
Путраджая: город-сказка, город-сад
Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Начало: В отеле в КЛ
Завтра в 12:00
9 июл в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Французская деревня и Японский сад (из Куала-Лумпура на авто)
Путешествие, сочетающее дух Европы и Азии: французская деревня среди холмов и японский сад с бамбуковыми рощами и чайными домиками
Начало: По договорённости
«А затем отправитесь в Японский сад»
11 июл в 08:30
14 июл в 15:30
от €180 за человека
Фотопрогулка
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура
Побывать в храме Чин Ши и японском саду в горах Гентинга и получить профессиональные кадры на память
«8:00 — выезд из Куала-Лумпура10:00 — прогулка и фотосессия в японском саду12:00 — переезд к храму Чин Ши13:00 — обед13:40–16:00 — прогулка и съёмка в храмовом комплексе16:00 — выезд обратно»
9 июл в 08:00
11 июл в 08:00
от €400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из отеля. Поведала интересный рассказ про административную столицу Малайзии. Узнали много нового, замечательно провели время. 3 часа полноценной экскурсии (не считая дороги).
Рекомендую
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Если у Вас есть свободные 3 часа, воспользуйтесь возможностью получить уникальные впечатления от этого города-сказки. Глаза не верили, что видели
Вам был полезен этот отзыв?
Город-сказка, прекрасный город чистый, уютный. Иногда было впечатление, что город искусственный, как социальный проект Спасибо гиду Файзулле, узнали много новой для себя информации, подискутировали насчет экономики, было очень интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
о
Все понравилось Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Артур, благодарю Вас за сегодняшнюю экскурсию! Просто «спасибо» как-то мелко звучит, Вы реально выдали столько интересной информации, что мы до сих пор под впечатлением! Обязательно буду Вас рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия очень понравилась. Алевтина прекрасный рассказчик, показала все значимые достопримечательности, рассказала и про историю страны, и про обычаи, и про текущую ситуацию. Ответила на все вопросы, доброжелательна, готова помочь по любым вопросам. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Вам был полезен этот отзыв?
с
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.
При этом Махира обладает расширенными знаниями
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.
При этом Махира обладает расширенными знаниями
+5
Вам был полезен этот отзыв?
А
Безумно благодарна Алевтине за эту поездку! Она потрясающий человек и очень интересный собеседник. Было интересно узнать больше о городе Путраджая,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Цветы и сады"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Цветы и сады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июле 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Цветы и сады», 11 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь