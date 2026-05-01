Индивидуальная фотосессия в Куала-Лумпуре

Привезти из путешествия сногсшибательные снимки из необыкновенных локаций
От современных небоскрёбов до сочных красок китайского квартала, от пёстрых индийских храмов до старинных мечетей и экзотических птиц — вы выберете минимум две локации, а всё остальное мы возьмём на себя.

После фотосессии у вас на память останутся классные снимки на телефон или на камеру — такие, каких не будет больше ни у кого.
Описание фото-прогулки

Выбор локаций и обсуждение деталей

  • Вы заранее выберете минимум 2 локации из предложенных: современный мегаполис и небоскрёбы, китайский или индийский кварталы, мусульманские мотивы, тропическая зелень и другие.
  • Мы обсудим ваши пожелания и образ и согласуем комфортные условия, например, перерыв на обед.

Фотосессия с индивидуальным транспортом

  • Автомобиль с фотографом заберёт вас из гостиницы или другого удобного места.
  • Ориентировочное время на 2 локации — 3 часа, каждая новая локация занимает дополнительный час.
  • Фотограф установит свет, поможет с позированием, найдёт лучшие ракурсы и создаст атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя непринуждённо и уверенно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Мы снимаем на фотоаппарат Canon 7D или телефон по вашему выбору.
  • Не менее 100 фотографий, сделанных на телефон, вы получите не позже следующего дня.
  • Если вы выберете съёмку на камеру, то мы пришлём вам ссылку на скачивание не менее 100 фото с обработкой в течение 2 недель.
  • Дополнительно по согласованию возьмём в аренду платья или костюмы, а также напечатаем фотоальбом.
  • С вами будет профессиональный фотограф из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.

