От современных небоскрёбов до сочных красок китайского квартала, от пёстрых индийских храмов до старинных мечетей и экзотических птиц — вы выберете минимум две локации, а всё остальное мы возьмём на себя.
После фотосессии у вас на память останутся классные снимки на телефон или на камеру — такие, каких не будет больше ни у кого.
После фотосессии у вас на память останутся классные снимки на телефон или на камеру — такие, каких не будет больше ни у кого.
Описание фото-прогулки
Выбор локаций и обсуждение деталей
- Вы заранее выберете минимум 2 локации из предложенных: современный мегаполис и небоскрёбы, китайский или индийский кварталы, мусульманские мотивы, тропическая зелень и другие.
- Мы обсудим ваши пожелания и образ и согласуем комфортные условия, например, перерыв на обед.
Фотосессия с индивидуальным транспортом
- Автомобиль с фотографом заберёт вас из гостиницы или другого удобного места.
- Ориентировочное время на 2 локации — 3 часа, каждая новая локация занимает дополнительный час.
- Фотограф установит свет, поможет с позированием, найдёт лучшие ракурсы и создаст атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя непринуждённо и уверенно.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Мы снимаем на фотоаппарат Canon 7D или телефон по вашему выбору.
- Не менее 100 фотографий, сделанных на телефон, вы получите не позже следующего дня.
- Если вы выберете съёмку на камеру, то мы пришлём вам ссылку на скачивание не менее 100 фото с обработкой в течение 2 недель.
- Дополнительно по согласованию возьмём в аренду платья или костюмы, а также напечатаем фотоальбом.
- С вами будет профессиональный фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии на «Индивидуальная фотосессия в Куала-Лумпуре»
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€115 за человека
от €200 за экскурсию