1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина17 мая 2024Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
- ААлла8 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
- ММария6 мая 2024Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
- ООльга5 мая 2024Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
- ММария29 апреля 2024Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
- ВВалентина18 апреля 2024Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
- ДДарья17 апреля 2024Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ИИрина6 апреля 2024Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Ночные»
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