Ночные прогулки и экскурсии Куала-Лумпура

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
    Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
  • В
    Валентина
    18 апреля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Юлия - прекрасный гид, очень приятная в общении, всем кто сомневается, выбирает гида - не пожалеете! Это экскурсия для тех,
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    кто не хочет тратить время на самостоятельное путешествие, а с комфортом, и информативно посмотреть загородные красоты Куала-Лумпура. Мы выехали из отеля примерно в 15.45, вернулись в начале 23 (из-за праздников на дорогах были пробки). Все отлично организовано. Мы перемещались на комфортабельном миневене, с замечательным водителем - Эндрю! Юля составила программу под наши предпочтения: мы посетили пещеры Бату, Селонгор, где видели огромное количество самых дружелюбных обезьянок - лангуров, любовались видами на океан, и местной невероятной природой. Потом нас завезли в прекрасное местное кафе, прям совсем крошечное и локальное, это отдельное удовольствие. После мы отправились к светлячкам - это что-то необыкновенное, однозначно рекомендую к посещению. Плавали по ночной реке, на лодке с бесшумным моторчиком, это однозначно самая необычная экскурсия. Дорога занимает много времени, но за разговорами, а с Юлей общаться одно удовольствие, она пролетала незаметно. Юлия ответила на все наши вопросы, рассказала про страну, про Куала-Лумпур. Сразу видно, что человек давно проживает в Малайзии. Рекомендую 1000%! Спасибо большое Юлие и трипстеру за такую возможность

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
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    для меня очень важно; сделали классные фотографии. Все четко, как указано в описании. Обязательно порекомендуем экскурсию и гида друзьям) Большое спасибо, Татьяна!)

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
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    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Ночные»

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  2. Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
  3. Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
  4. Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
  5. Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 99 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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