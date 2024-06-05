читать дальше куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест