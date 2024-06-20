1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июня 2024Великолепный гид Илья - главное украшение этой экскурсии. Разносторонний и образованный, он отлично строил связи в подаче информации об устройстве страны, ее истории и сегодняшних реалиях. Это было очень интересно и красиво, конечно же. Куала-Лумпур и пещеры Бату действительно великолепны
- AAlexey13 июня 2024Все прошло просто замечательно! 👌 Файзулла отличный рассказчик и знаток культуры, обычаев и истории страны. Маршрут был простроен с учётом наших интересов, а также нетуристических мест. Русско-язычным туристам точно highly recommended!
- ААндрей4 июня 2024Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать
- ААлександра12 мая 2024Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ММария9 апреля 2024РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
- ААнна1 апреля 2024Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
- ИИрина6 ноября 2023Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На выходные»
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