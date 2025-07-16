Экскурсия в штат Селангор предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью малайзийской провинции. В дороге вас ждут живописные виды на пальмовые и каучуковые плантации. У холма Мелавати вас встретят дружелюбные лангуры,
5 причин купить эту экскурсию
- 🐒 Общение с дружелюбными лангурами
- ✨ Завораживающие светлячки на реке
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Погружение в малайзийскую культуру
- 🗺️ Посещение исторических мест
Что можно увидеть
- Холм Мелавати
- Река Селангор
Описание экскурсии
Серебристые лангуры
Мы поедем в провинциальный городок Куала-Селангор, в 70 км от Куала-Лумпур. Возле холма Мелавати, у руин португальского форта, встретим стаю лангуров. Вы сможете купить корм, взять обезьянок на плечи и покормить с рук.
Мигающие светлячки
Затем мы отправимся к мангровой роще на реке Селангор, в 10 км от холма. Здесь в деревне Куантан обитает большая колония мигающих светлячков. Мы сядем на лодочку и на волнах посмотрим на это завораживающее зрелище.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Можем организовать поездку для группы более 3 человек. Доплата за трансфер составит от €60 в зависимости от количества участников. Детали обсудим в переписке
- Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду, которую можно легко отстирать, а также длинные брюки. На реке, кроме светлячков, есть и комары
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
- Прогулка на лодке (30 минут) — €25 за 1–4 чел.
- Корм для обезьян — €3
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 838 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-ЛумпурЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
16 июл 2025
Алевтина прибыла к месту встречи в точное время, по пути рассказала много интересных фактов о жизни в Малайзии. Обезьянки были очаровательно-настырными, а светлячки - бессовестно-романтичными) Буду рекомендовать экскурсию и гида друзьям. Огромное спасибо!
Алевтина
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за прекрасный отзыв. Очень рада, что вам все понравилось. С нетерпением буду ждать в гости ваших друзей!!!
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
