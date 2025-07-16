Экскурсия в штат Селангор предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью малайзийской провинции. В дороге вас ждут живописные виды на пальмовые и каучуковые плантации. У холма Мелавати вас встретят дружелюбные лангуры,

которых можно покормить с рук. Затем, в деревне Куантан, на реке Селангор, вы отправитесь на лодочную прогулку, чтобы увидеть завораживающее зрелище - мигающих светлячков. Это незабываемое путешествие подарит массу впечатлений и позволит лучше понять местную культуру

Описание экскурсии

Серебристые лангуры

Мы поедем в провинциальный городок Куала-Селангор, в 70 км от Куала-Лумпур. Возле холма Мелавати, у руин португальского форта, встретим стаю лангуров. Вы сможете купить корм, взять обезьянок на плечи и покормить с рук.

Мигающие светлячки

Затем мы отправимся к мангровой роще на реке Селангор, в 10 км от холма. Здесь в деревне Куантан обитает большая колония мигающих светлячков. Мы сядем на лодочку и на волнах посмотрим на это завораживающее зрелище.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле

Можем организовать поездку для группы более 3 человек. Доплата за трансфер составит от €60 в зависимости от количества участников. Детали обсудим в переписке

Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду, которую можно легко отстирать, а также длинные брюки. На реке, кроме светлячков, есть и комары

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

