Обзорная экскурсия по Куала-Лампур

Погрузитесь в историю столицы Малайзии на индивидуальной обзорной экскурсии по Куала-Лумпуру.

В ходе экскурсии посетите Королевский дворец, Китайский храм с великолепным видом на центр города, Национальную мечеть, построенную в стиле модерн,
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и площадь независимости с Дворцом Султана Абдул-Самада. Программа включает также проезд мимо старых кварталов, что позволит увидеть город с разных сторон. Экскурсия подарит массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий. Входные билеты оплачиваются отдельно. Первый ребенок с 2 до 12 лет едет бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30%. Для детей до 2 лет экскурсия бесплатна. Программа рассчитана на 3-3,5 часа, временные интервалы рассчитываются индивидуально

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Королевский дворец
  • 🏯 Китайский храм
  • 🕌 Национальная мечеть
  • 🏛 Площадь независимости
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старым кварталам
    • Обзорная экскурсия по Куала-Лампур
    Обзорная экскурсия по Куала-Лампур
    Обзорная экскурсия по Куала-Лампур
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 14:00

    Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Китайский храм
  • Национальная мечеть
  • Площадь независимости
  • Дворец Султана Абдул-Самада
  • Старый железнодорожный вокзал

    • Описание экскурсии

    Что вы увидите: Во время этой, пожалуй самой насыщенной информацией экскурсии в Куала—Лумпуре, Вы сможете посетить:

    Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.
    Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.
    • Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:
    • Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
    • Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
    • Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
    • Программа рассчитана 3 - 3,5 часа. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.

    Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Новый Королевский Дворец
    • Китайский храм
    • Национальная мечеть с уникальным куполом
    • Площадь независимости
    • Фабрика батика
    • Фото-стоп на фоне башен-близнецов Петронас
    Что включено
    • Русскоговорящий гид
    • Транспорт
    Что не входит в цену
    • Сувениры и личные расходы
    • Входные билеты
    Место начала и завершения?
    Аэропорт, ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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