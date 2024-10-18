Что вы увидите: Во время этой, пожалуй самой насыщенной информацией экскурсии в Куала—Лумпуре, Вы сможете посетить:

Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.

Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.

• Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация: