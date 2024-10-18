Погрузитесь в историю столицы Малайзии на индивидуальной обзорной экскурсии по Куала-Лумпуру.
В ходе экскурсии посетите Королевский дворец, Китайский храм с великолепным видом на центр города, Национальную мечеть, построенную в стиле модерн,
В ходе экскурсии посетите Королевский дворец, Китайский храм с великолепным видом на центр города, Национальную мечеть, построенную в стиле модерн,
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вы увидите: Во время этой, пожалуй самой насыщенной информацией экскурсии в Куала—Лумпуре, Вы сможете посетить:
Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.
Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:.
• Королевский Дворец • Китайский храм с великолепным видом на центр города • Национальную Мечеть построенную в стиле модерн • Старый Железнодорожный вокзал • площадь независимости Малайзии с Дворцом Султана Абдул—Самада • проехать мимо старых кварталов. Поездка будет интересной и принесет массу незабываемых впечатлений и красивых фотографий! Важная информация:
- Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
- Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
- Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
- Программа рассчитана 3 - 3,5 часа. Временные интервалы рассчитываются индивидуально.
Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Королевский Дворец
- Китайский храм
- Национальная мечеть с уникальным куполом
- Площадь независимости
- Фабрика батика
- Фото-стоп на фоне башен-близнецов Петронас
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Сувениры и личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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