4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$106 за человека
3 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$126 за человека
4 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Мечетям Малайзии
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$100 за человека
5 часов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
- ИИлья6 февраля 2024Все было прекрасно, ресторан в завершение экскурсии был выше всяких похвал
- LLYUDMILA8 декабря 2023К сожаления, не попали в Королевский Дворец, но это не по вине экскурсовода. Дворец был закрыт на мероприятие.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Необычные»
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