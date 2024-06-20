О Ольга

Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!