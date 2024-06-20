5.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€205 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$106 за человека
3 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$126 за человека
4 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Мечетям Малайзии
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$100 за человека
5 часов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и в пещеры Бату
Начало: Аэропорт, ваш отель
Расписание: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июня 2024Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
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