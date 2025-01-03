9 дней
Хитросплетение архитектур, религий и культур: Малайзия и Сингапур в компании эксперта
Подняться на небоскрёбы и спуститься в пещеры, погулять по этническим кварталам и покататься на яхте
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня, точное врем...
«Прикоснёмся к духовной жизни страны, спустившись в пещеры Бату»
3 янв в 14:00
$6 450 за человека
10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
«Побываем на Небесном мосту, крокодиловой ферме, в пещерах Бату и храме Тянь Хоу, а также посетим пляж с чёрным песком»
22 ноя в 08:00
30 дек в 08:00
€1 650 за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горы
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
«Получим благословение в храме пещер Бату, увидим дворцы короля и султана, а также башни Петронас в Куала-Лумпуре»
17 ноя в 14:00
8 дек в 14:00
$1 695 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Куала-Лумпуре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Куала-Лумпуре в октябре 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 1 650 до 6 450.
Туры на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Пещеры», цены от $1650. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь