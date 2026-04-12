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Мальдивы: исполнить список желаний за 8 дней

Я объехала больше 30 островов на Мальдивах, прежде чем составить этот маршрут. И знаешь, что я поняла?
Мальдивы: исполнить список желаний за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мальдивы: исполнить список желаний за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мальдивы: исполнить список желаний за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Я объехала больше 30 островов на Мальдивах, прежде чем собрать этот маршрут. И знаешь, что я поняла?

Можно прилететь сюда и так и не увидеть главное.

Или сразу попасть в Вааву Атолл — место, где за одну неделю закрывается весь Maldives bucket list (список желаний):

  • акулы, к которым не нужно плыть часами

  • дельфины, которых встречаешь не по удаче, а по опыту

  • черепахи и скаты в их естественной среде

  • и те самые пляжи Баунти без людей и отелей

  • Это не тур про где жить, это про то, как проживать каждый день в стиле Pinterest.

Я уже сделала за тебя главное - нашла, проверила и собрала всё лучшее в один маршрут.

И важный момент:

за счёт того, что мы постоянно живём на Мальдивах и работаем напрямую с местными, тебе не нужно оплачивать чужие перелёты тур-лидеров их проживание и других посредников.

8 дней в атолле Вааву. Акулы-няньки и скаты, дельфины и черепахи, коса и остров баунти, закат на яхте и контент, который соберет все лайки.

Это не марафон успеть всё. У вас будет время и на кайф, и на релакс. Просто каждый день будет красивым и ярким!

Выбираете свои даты и заходите в готовый маршрут.

  • Если вы тоже устали от бесконечных медитаций и ретритов, тюленьего отдыха и мечтаете отправиться в настоящее пиратское приключение, но у вас нет компании, то это путешествие именно для вас!
  • Почему путешествие со мной — это не как у всех
  • Нестандартные маршруты, которые позволят вам увидеть настоящие Мальдивы без толп туристов.
  • Весь маршрут и активности проработаны и проверены мною с точки зрения оптимизации логистики между островами и атоллами.
  • Индивидуальный подход
  • Никаких толп. Только своя пиратская команда, где все друг друга знают, а вечера заканчиваются ужином под звёздами.
  • Удовольствие от каждого мгновения - вот цель и смысл моих путешествий.
  • Фридайвинг и снорклинг для новичков
  • Подводный мир Мальдив — магия. Но я хочу, чтобы он был доступен не только сертифицированным дайверам. В моих турах я учу снорклингу, мягко знакомлю с основами фридайвинга, помогаю чувствовать себя в воде уверенно. Без давления. Без надо. В своём темпе. И каждый раз вижу, как у людей расширяется мир — когда вместо страха приходит доверие к океану.
  • Погружение в местную культуру
  • Я объехала больше 30 локальных островов. Я знаю, где угощают настоящим мальдивским завтраком, где живёт самая дружелюбная семья, а где можно уединиться на пляже, где не ступала нога туриста. Я покажу вам Мальдивы изнутри — такими, какими их видят местные.
  • Оптимизированный бюджет
  • Благодаря личным знакомствам и прямым контактам с локальными отелями, яхтами и трансферами, вы заплатите в 2 раза меньше, чем если бы организовывали всё самостоятельно. А качество и сервис при этом — выше.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на солнечную сторону жизни

Встреча в аэропорту Мале, трансфер на скоростном катере до нашего острова Кейоду (Keyodhoo), атолл Вааву, время в пути 1,5 ч.

Заселение, отдых после дороги.

Первое знакомство с островом и бикини-пляжем — отдых на пляже или легкий снорклинг без гида, чтобы распробовать океан.

Вечером — планирование недели с гидом исходя из текущих погодных условий

Знакомство с группой

Добро пожаловать на солнечную сторону жизниДобро пожаловать на солнечную сторону жизниДобро пожаловать на солнечную сторону жизни
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День адаптации и настройки и мастер-класс в воде

Свободное утро: высыпаемся, завтракаем, гуляем по острову.

8:00-8:30 Завтрак

После — мастер-класс по снорклингу и основам фридайвинга от гида. Учимся правильно дышать, работать ластами, экономить силы и не пугать рыб.

Остаток дня — отдых и релакс, самостоятельное исследование рифа, применение новых навыков.

День адаптации и настройки и мастер-класс в водеДень адаптации и настройки и мастер-класс в водеДень адаптации и настройки и мастер-класс в воде
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Большой снорклинг-день

8:00-8:30 Завтрак

Утром после завтрака выходим в океан

Экскурсионный снорклинг на лучших рифах атолла Вааву (конкретный спот зависит от погоды и приливов, гид выбирает оптимальный). Плаваем с черепахами, ищем рыбок Немо.

Гид снимает вас под водой.

Впечатление дня: полное погружение в жизнь кораллового рифа, чувство единения с океаном и первые вау-кадры.

Большой снорклинг-деньБольшой снорклинг-деньБольшой снорклинг-день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Рыбалка на закате и ужин из вашего улова

8:00-8:30 Завтрак

Утро свободное: пляж, снорклинг, отдых.

Во второй половине дня — выход в океан, попробуем традиционную мальдивскую рыбалку.

Закат встречаем прямо на воде.

Вечером повар отеля готовит ваш улов на гриле.

Впечатление дня: ужин, который вы добыли сами!

Рыбалка на закате и ужин из вашего уловаРыбалка на закате и ужин из вашего уловаРыбалка на закате и ужин из вашего улова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Акулы-няньки + райская коса посреди океана

8:00-8:30 Завтрак

После раннего завтрака, отправляемся на еще одно приключение и испытание. Вы сможете плавать прямо вместе со стаей акул-нянек. Хотя эта экскурсия приводит в приятное нервное возбуждение, бояться не стоит, эти акулы безопасны для человека.

Путешествие продолжается на песчаную косу, где нас ожидает красивый контент со скатами, подплывающими к берегу. По пути встречаем дельфинов, если повезет.

Возвращение в отель, свободный день и вечер на острове.

Акулы-няньки + райская коса посреди океанаАкулы-няньки + райская коса посреди океанаАкулы-няньки + райская коса посреди океана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Остров Тинаду и встреча заката на яхте

8:00-8:30 Завтрак

Утром трансфер на соседний локальный остров Тинаду. Прогулка по острову, отдых на пляже

Обед в местном кафе (самостоятельно)

Ближе к закату — отправление на яхту посреди океана (по желанию). Два часа под Dj-сет, с напитками и небом, которое меняет цвет каждую минуту.

Важно: оплата напитков в баре не входит в стоимость тура.

Возвращение на остров в отель.

Остров Тинаду и встреча заката на яхтеОстров Тинаду и встреча заката на яхтеОстров Тинаду и встреча заката на яхте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Райский необитаемый остров из рекламы баунти

8:00-8:30 Завтрак

Рано утром, после завтрака, мы едем на самый красивый необитаемый остров из рекламы баунти.

Наслаждаемся красивыми белоснежными пляжами, тропическими джунглями, делаем миллион фотосессий.

Впечатление дня: прощание с океаном на самой красивой ноте. Ощущение, что вы увидели лучшее, что есть под водой и на суше.

Райский необитаемый остров из рекламы баунтиРайский необитаемый остров из рекламы баунтиРайский необитаемый остров из рекламы баунти
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

До новых встреч, Мальдивы

8:00-8:30 Завтрак

Трансфер в аэропорт Мале к вашему рейсу.

В самолете вы уже будете пересматривать фото и планировать, когда вернуться.

Впечатление дня: легкая грусть от расставания и абсолютная уверенность, что эти 8 дней стоили каждого доллара.

До новых встреч, МальдивыДо новых встреч, Мальдивы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в бутик-отеле или гостевом доме
  • Завтраки
  • Трансфер на остров и обратно в аэропорт
  • Пакет экскурсий
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Сопровождение видеографа и фотографа
  • Мастер-класс по снорклингу и фридайвингу
  • Снорклинг на домашнем коралловом рифе с черепахами
  • Контент, который вы увезете домой: Подводная съемка на экскурсиях, съемка с дрона на экскурсиях, общие фото группы
  • Налоги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская туристическая страховка
  • Посещение резорта
  • Индивидуальные фотосессии
  • Аренда снаряжения для снорклинга (при необходимости)
О чём нужно знать до поездки

По объективным причинам (погода, океан и др.) очередность экскурсий и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!

Пожелания к путешественнику

Средний возраст участников 27-50 лет, но бывают люди младше или старше. Что касается верхней планки, у нас её нет. Мы считаем, что в любом возрасте человек может быть активным и обладать желанием открывать для себя новые страны и форматы отдыха.

Визы

Виза для граждан РФ ставится по приезду бесплатно, на 90 дней. Для других стран-30 дней

Перед вылетом на Мальдивы необходимо заполнить онлайн декларацию путешественника Imuga

Срок действия загранпаспорта-не менее 30 дней с момента выезда из Мальдивской республики

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Ирина — твой проводник на Мальдивах Моя история началась там, где многие мечтают оказаться. На Мальдивах. На экскурсии к китовой акуле я вдруг поняла: я хочу не просто смотреть
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на красоту с поверхности, а нырять так же красиво, как те девчонки. Так я пришла во фридайвинг — и он изменил мою жизнь. С тех пор я объездила 40 стран, но сердце осталось здесь. Я изучила более 30 локальных островов Мальдивского архипелага, нашла рифы, где китовые акулы водятся с завидным постоянством, и договорилась с местными, чтобы мои путешественники видели Мальдивы без толп туристов. Я — сертифицированный фридайвер системы Molchanovs и инструктор фридайвинга SSI, автор блога про Мальдивы. Когда-то я поменяла карьеру бренд-директора в большой корпорации на свободу и океан. И теперь я помогаю другим сделать шаг навстречу этой свободе. Я лично сопровождаю каждый тур — от встречи в аэропорту до финального заката. Моя задача — чтобы вы не просто отдохнули, а прожили Мальдивы изнутри и увезли домой историю, которую захочется повторять. Я погружаюсь в атмосферу каждого острова, исследую рифы и общаюсь с местными жителями, впитывая их культуру и философию жизни в стиле tomorrow is another day. Теперь у вас есть возможность увидеть Мальдивы с новой стороны. Присоединяйтесь ко мне в этом незабываемом путешествии, и давайте вместе создадим новые истории в дружной и весёлой компании! Для кого мои туры? • Тем, кто устал от шаблонного отдыха. • Тем, кто хочет отдыхать в одиночестве или в компании единомышленников. • Тем, кто боится сложностей с организацией и языковым барьером.

Тур входит в следующие категории Мале

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