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Описание тура

Я объехала больше 30 островов на Мальдивах, прежде чем собрать этот маршрут. И знаешь, что я поняла?

Можно прилететь сюда и так и не увидеть главное.

Или сразу попасть в Вааву Атолл — место, где за одну неделю закрывается весь Maldives bucket list (список желаний):

акулы, к которым не нужно плыть часами

дельфины, которых встречаешь не по удаче, а по опыту

черепахи и скаты в их естественной среде

и те самые пляжи Баунти без людей и отелей

Это не тур про где жить, это про то, как проживать каждый день в стиле Pinterest.

Я уже сделала за тебя главное - нашла, проверила и собрала всё лучшее в один маршрут.

И важный момент:

за счёт того, что мы постоянно живём на Мальдивах и работаем напрямую с местными, тебе не нужно оплачивать чужие перелёты тур-лидеров их проживание и других посредников.

8 дней в атолле Вааву. Акулы-няньки и скаты, дельфины и черепахи, коса и остров баунти, закат на яхте и контент, который соберет все лайки.

Это не марафон успеть всё. У вас будет время и на кайф, и на релакс. Просто каждый день будет красивым и ярким!

Выбираете свои даты и заходите в готовый маршрут.