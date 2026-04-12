Описание тура
Я объехала больше 30 островов на Мальдивах, прежде чем собрать этот маршрут. И знаешь, что я поняла?
Можно прилететь сюда и так и не увидеть главное.
Или сразу попасть в Вааву Атолл — место, где за одну неделю закрывается весь Maldives bucket list (список желаний):
акулы, к которым не нужно плыть часами
дельфины, которых встречаешь не по удаче, а по опыту
черепахи и скаты в их естественной среде
и те самые пляжи Баунти без людей и отелей
Это не тур про где жить, это про то, как проживать каждый день в стиле Pinterest.
Я уже сделала за тебя главное - нашла, проверила и собрала всё лучшее в один маршрут.
И важный момент:
за счёт того, что мы постоянно живём на Мальдивах и работаем напрямую с местными, тебе не нужно оплачивать чужие перелёты тур-лидеров их проживание и других посредников.
8 дней в атолле Вааву. Акулы-няньки и скаты, дельфины и черепахи, коса и остров баунти, закат на яхте и контент, который соберет все лайки.
Это не марафон успеть всё. У вас будет время и на кайф, и на релакс. Просто каждый день будет красивым и ярким!
Выбираете свои даты и заходите в готовый маршрут.
- Если вы тоже устали от бесконечных медитаций и ретритов, тюленьего отдыха и мечтаете отправиться в настоящее пиратское приключение, но у вас нет компании, то это путешествие именно для вас!
- Почему путешествие со мной — это не как у всех
- Нестандартные маршруты, которые позволят вам увидеть настоящие Мальдивы без толп туристов.
- Весь маршрут и активности проработаны и проверены мною с точки зрения оптимизации логистики между островами и атоллами.
- Индивидуальный подход
- Никаких толп. Только своя пиратская команда, где все друг друга знают, а вечера заканчиваются ужином под звёздами.
- Удовольствие от каждого мгновения - вот цель и смысл моих путешествий.
- Фридайвинг и снорклинг для новичков
- Подводный мир Мальдив — магия. Но я хочу, чтобы он был доступен не только сертифицированным дайверам. В моих турах я учу снорклингу, мягко знакомлю с основами фридайвинга, помогаю чувствовать себя в воде уверенно. Без давления. Без надо. В своём темпе. И каждый раз вижу, как у людей расширяется мир — когда вместо страха приходит доверие к океану.
- Погружение в местную культуру
- Я объехала больше 30 локальных островов. Я знаю, где угощают настоящим мальдивским завтраком, где живёт самая дружелюбная семья, а где можно уединиться на пляже, где не ступала нога туриста. Я покажу вам Мальдивы изнутри — такими, какими их видят местные.
- Оптимизированный бюджет
- Благодаря личным знакомствам и прямым контактам с локальными отелями, яхтами и трансферами, вы заплатите в 2 раза меньше, чем если бы организовывали всё самостоятельно. А качество и сервис при этом — выше.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на солнечную сторону жизни
Встреча в аэропорту Мале, трансфер на скоростном катере до нашего острова Кейоду (Keyodhoo), атолл Вааву, время в пути 1,5 ч.
Заселение, отдых после дороги.
Первое знакомство с островом и бикини-пляжем — отдых на пляже или легкий снорклинг без гида, чтобы распробовать океан.
Вечером — планирование недели с гидом исходя из текущих погодных условий
Знакомство с группой
День адаптации и настройки и мастер-класс в воде
Свободное утро: высыпаемся, завтракаем, гуляем по острову.
8:00-8:30 Завтрак
После — мастер-класс по снорклингу и основам фридайвинга от гида. Учимся правильно дышать, работать ластами, экономить силы и не пугать рыб.
Остаток дня — отдых и релакс, самостоятельное исследование рифа, применение новых навыков.
Большой снорклинг-день
8:00-8:30 Завтрак
Утром после завтрака выходим в океан
Экскурсионный снорклинг на лучших рифах атолла Вааву (конкретный спот зависит от погоды и приливов, гид выбирает оптимальный). Плаваем с черепахами, ищем рыбок Немо.
Гид снимает вас под водой.
Впечатление дня: полное погружение в жизнь кораллового рифа, чувство единения с океаном и первые вау-кадры.
Рыбалка на закате и ужин из вашего улова
8:00-8:30 Завтрак
Утро свободное: пляж, снорклинг, отдых.
Во второй половине дня — выход в океан, попробуем традиционную мальдивскую рыбалку.
Закат встречаем прямо на воде.
Вечером повар отеля готовит ваш улов на гриле.
Впечатление дня: ужин, который вы добыли сами!
Акулы-няньки + райская коса посреди океана
8:00-8:30 Завтрак
После раннего завтрака, отправляемся на еще одно приключение и испытание. Вы сможете плавать прямо вместе со стаей акул-нянек. Хотя эта экскурсия приводит в приятное нервное возбуждение, бояться не стоит, эти акулы безопасны для человека.
Путешествие продолжается на песчаную косу, где нас ожидает красивый контент со скатами, подплывающими к берегу. По пути встречаем дельфинов, если повезет.
Возвращение в отель, свободный день и вечер на острове.
Остров Тинаду и встреча заката на яхте
8:00-8:30 Завтрак
Утром трансфер на соседний локальный остров Тинаду. Прогулка по острову, отдых на пляже
Обед в местном кафе (самостоятельно)
Ближе к закату — отправление на яхту посреди океана (по желанию). Два часа под Dj-сет, с напитками и небом, которое меняет цвет каждую минуту.
Важно: оплата напитков в баре не входит в стоимость тура.
Возвращение на остров в отель.
Райский необитаемый остров из рекламы баунти
8:00-8:30 Завтрак
Рано утром, после завтрака, мы едем на самый красивый необитаемый остров из рекламы баунти.
Наслаждаемся красивыми белоснежными пляжами, тропическими джунглями, делаем миллион фотосессий.
Впечатление дня: прощание с океаном на самой красивой ноте. Ощущение, что вы увидели лучшее, что есть под водой и на суше.
До новых встреч, Мальдивы
8:00-8:30 Завтрак
Трансфер в аэропорт Мале к вашему рейсу.
В самолете вы уже будете пересматривать фото и планировать, когда вернуться.
Впечатление дня: легкая грусть от расставания и абсолютная уверенность, что эти 8 дней стоили каждого доллара.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик-отеле или гостевом доме
- Завтраки
- Трансфер на остров и обратно в аэропорт
- Пакет экскурсий
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Сопровождение видеографа и фотографа
- Мастер-класс по снорклингу и фридайвингу
- Снорклинг на домашнем коралловом рифе с черепахами
- Контент, который вы увезете домой: Подводная съемка на экскурсиях, съемка с дрона на экскурсиях, общие фото группы
- Налоги
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская туристическая страховка
- Посещение резорта
- Индивидуальные фотосессии
- Аренда снаряжения для снорклинга (при необходимости)
О чём нужно знать до поездки
По объективным причинам (погода, океан и др.) очередность экскурсий и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Пожелания к путешественнику
Средний возраст участников 27-50 лет, но бывают люди младше или старше. Что касается верхней планки, у нас её нет. Мы считаем, что в любом возрасте человек может быть активным и обладать желанием открывать для себя новые страны и форматы отдыха.
Визы
Виза для граждан РФ ставится по приезду бесплатно, на 90 дней. Для других стран-30 дней
Перед вылетом на Мальдивы необходимо заполнить онлайн декларацию путешественника Imuga
Срок действия загранпаспорта-не менее 30 дней с момента выезда из Мальдивской республики