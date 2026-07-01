Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Начало: Мале, 9:20
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
$1200 за человека
Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе
Отдохнуть и перезагрузиться на острове, создать мандалу, разобраться в себе и получить поддержку
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
$1440 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
125 000 ₽ за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
21 фев в 09:30
$2150 за человека
На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений
Понежиться на мягком песочке, поплавать с акулами, покормить скатов и провести день на люкс-резорте
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
15 ноя в 08:00
165 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Пешеходные»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск;
- Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе;
- Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес;
- Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана;
- На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
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