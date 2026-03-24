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Каждый день приносил столько эмоций и удовольствия, что словами не передать. Мы путешествовали на яхтах, ловили рыбу вечером, а ночью охотились на лобстеров среди кораллов. А плавание с акулами вообще забыть невозможно. Отдельно хочется рассказать про кулинарные занятия, потому что они были организованы невероятно красиво. На берегу океана, под пальмами, у самой воды нас ждали столы со скатертями, а рядом всё уже было подготовлено для готовки. Карри из тунца получилось просто невероятно вкусным. Мои подруги теперь смотрят видео и фотографии и уже скупают ингредиенты, чтобы повторить.



И хочу сказать, что Мальдивы — это действительно рай на земле. Температура воды и воздуха почти не меняется в течение суток, так что отдых получается сплошным наслаждением. Это идеальное место для тех, кто не представляет отпуск без моря.



И отдельное огромное спасибо Марине. Её подход к работе и отношение к каждому участнику просто бесценны. Мариночка, спасибо тебе за всё: за то что решала любые вопросы, за твоё внимание и заботу о каждом из нас. Спасибо за этот прекрасный трип.