Нужен паспорт со сроком действия не менее 30 дней на момент въезда, необходимо заполнить декларацию здоровья и получить индивидуальный QR-код. Организаторы помогают выбрать и купить авиабилеты, заполнить документы, рассказывают о стране, готовят к поездке, подскажут про валюту при необходимости. Гид на связи онлайн, на острове встречает команда.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляже
Встречаемся и на быстроходном катере отправляемся на райский остров. По прибытии вы заселитесь в отель и отдохнёте после дороги. А уже вечером встретите свой первый закат на прекрасном коралловом пляже.
2 день
Отдых на необитаемом острове
Сегодня отправимся на небольшой необитаемый остров — тихий и уединённый уголок. Белоснежный песок, лазурная вода и только вы… Вы будете отдыхать на пляже, снорклить и любоваться подводным миром: кораллами, яркими рыбками и рифовыми акулами. Это идеальная локация для фотосессии — романтичная поездка подарит вам яркие воспоминания.
3 день
Плавание со скатами
После завтрака вас ждёт знакомство с самыми крупными скатами океана — мантами. Хотя их иногда называют «морскими дьяволами», манты игривые, дружелюбные и считаются одними из самых умных морских обитателей. Размах их «крыльев» может достигать 5 метров, а скорость и грация завораживают.
Вечером на пляже вы сможете увидеть дружелюбных донных скатов, которые подплывают прямо к берегу, сделать невероятные фото и, при желании, даже погладить их.
4 день
Прогулка на сапах, пляжный отдых, наблюдение за акулами-няньками
Сегодня мы предложим вам часовую прогулку на сапах: управлять доской достаточно легко, можно справиться даже без опыта и подготовки. Затем — время для пляжного отдыха и прогулок по тенистым пальмовым аллеям.
А во второй половине дня вас ждёт знакомство с акулами-няньками — каждый вечер их стая подплывает прямо к пристани в надежде получить вкусную рыбку. Вы сможете понаблюдать за ними с пирса.
5 день
Пляжный отдых, наблюдение за дельфинами
Днём вы будете отдыхать на пляже и наслаждаться прекрасным отпуском. А вечером катер отвезёт вас к месту обитания дельфинов: вы встретите закат посреди океана и понаблюдаете за ними, если повезёт.
6 день
Исследование подводного мира, пляжный отдых, ужин на берегу
Этот день вы сможете посвятить изучению подводного мира. Вокруг острова тянется уникальный риф — здесь вы увидите не только необычные кораллы и разноцветных рыб, но и морских звёзд, рифовых акулят и многое другое. Риф настолько большой, что за один раз его сложно проплыть полностью, поэтому вы сможете наслаждаться им хоть каждый день.
Днём вас также ждёт пляжный отдых и красивые виды, а вечером — романтический ужин на берегу.
7 день
Завершение тура, отъезд
Вы встретите рассвет с чашечкой кофе, искупаетесь в чистейшем тёплом море, позавтракаете — и счастливыми отправитесь домой. Вот идеальный план на сегодняшний день!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужины, бутилированная вода, чай/кофе
Трансфер из аэропорта/в аэропорт и перемещения между локациями
Снорклинг со скатами манта
Безлимитный снорклинг на домашнем рифе с морскими черепахами
Посещение необитаемого острова
Вечерний круиз к дельфинам
Знакомство с акулами-няньками и донными скатами
1 час катания на сапах
Романтический ужин на пляже
Что не входит в цену
Авиабилеты (от 55 000 ₽)
Обеды - в среднем $10-15
1-местное проживание
Тур проводится при наборе от 2 участников. Стоимость тура указана за 1 человека при 2 участниках. При проведении тура для 3 человек его стоимость составит $1400 за третьего участника (увеличение количества участников обсуждается индивидуально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, 10:00
Завершение: Мале, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я прожила на Мальдивах много лет, и моя команда живёт в этой прекрасной стране. Мы с радостью покажем вам самые необычные и уникальные места!
А ещё я читать дальшеуменьшить
шеф-повар и ресторатор со стажем более 18 лет. Моя профессия позволяет делать путешествия уникальными благодаря гастрономическим приключениям.
Съездив с нами в авторский тур, вы наперебой будете рассказывать друзьям, какой на вкус собственноручно пойманный осьминог, как плавать со стаей акул и где найти самые вкусные национальные блюда. А профессиональные фотографии из путешествия украсят дом и соберут рекордные лайки в соцсетях.
Присоединяйтесь! Откройте для себя яркий мир путешествий с нами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Азамат
Хочу поблагодарить Марину за отличное сопровождение во время нашей поездки на Омаду. Подарок жене на 8 марта был организован очень тщательно. Все моменты: от трансфера и поселения до экскурсий были читать дальшеуменьшить
решены без проблем и с постоянной поддержкой через мессенджеры. Еще до начала основного тура мы провели пару дней на Маафуши, где также была организована помощь и связь с местным представителем. Проживание на Омаду проходило в уютном гестхаусе. Нас там практически не было никого кроме нас, и это создавало особенную атмосферу. Отель, персонал и питание — все оставило только приятные впечатления. Поддержка и помощь с местными контактами была постоянной, даже когда понадобилась медицинская консультация. Для тех, кто мало знаком с особенностями Мальдив, а также с языком, такое сопровождение действительно важно. Рекомендую рассматривать этот вариант, если хотите, чтобы путешествие прошло легко и спокойно. Моя жена осталась в полном восторге, а я рад, что все прошло гладко благодаря поддержке и знаниям Марины.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Ездила в тур в начале марте, и впечатления остались просто восхитительные. Всё было настолько грамотно организовано, что получилось, на мой взгляд, идеальное сочетание спокойного отдыха на пляже и активных приключений. читать дальшеуменьшить
Каждый день приносил столько эмоций и удовольствия, что словами не передать. Мы путешествовали на яхтах, ловили рыбу вечером, а ночью охотились на лобстеров среди кораллов. А плавание с акулами вообще забыть невозможно. Отдельно хочется рассказать про кулинарные занятия, потому что они были организованы невероятно красиво. На берегу океана, под пальмами, у самой воды нас ждали столы со скатертями, а рядом всё уже было подготовлено для готовки. Карри из тунца получилось просто невероятно вкусным. Мои подруги теперь смотрят видео и фотографии и уже скупают ингредиенты, чтобы повторить.
И хочу сказать, что Мальдивы — это действительно рай на земле. Температура воды и воздуха почти не меняется в течение суток, так что отдых получается сплошным наслаждением. Это идеальное место для тех, кто не представляет отпуск без моря.
И отдельное огромное спасибо Марине. Её подход к работе и отношение к каждому участнику просто бесценны. Мариночка, спасибо тебе за всё: за то что решала любые вопросы, за твоё внимание и заботу о каждом из нас. Спасибо за этот прекрасный трип.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Марина организовала нам путешествие на высшем уровне. Она всё подробно рассказала, прислала видео с инструкциями про остров, про то, какие вещи брать, как вести себя в аэропорту, и многое другое. читать дальшеуменьшить
Поддерживала нас на протяжении всей поездки, и для меня это оказалось очень важно.
Немного предыстории. Изначально я забронировала тур у другого тревел-эксперта ещё в октябре на февральские даты. Но за месяц до поездки она отменила тур, потому что не набралась группа, хотя раньше говорила, что всё состоится. На мои вопросы она толком не отвечала. Когда я покупала билеты в ноябре, она ещё уверяла, что тур будет. А после отмены не помогла с организацией новой поездки. Тогда я нашла Марину, которая помогла нам организовать тур на те же даты, потому что билеты уже нельзя было поменять. Я ей очень благодарна за этот незабываемый отпуск.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Когда мы собирались на Мальдивы, нам хотелось именно местный остров, для того чтобы не только насладиться райской природой, но и увидеть, как живут местные, их уклад и традиции. Мы читали читать дальшеуменьшить
разные отзывы и в итоге выбрали тур на остров Омаду с гидом Мариной. Это путешествие стало одним из лучших приключений за последние несколько лет, потому что впечатлений хватило надолго. Марина была на связи с самого бронирования, отвечала на все вопросы и подробно объясняла, как организовать поездку. Если возникали какие‑то вопросы или пожелания, они решались через неё очень быстро. Команда в гостевом доме готовила нам завтраки и ужины. Меню было не слишком разнообразным, зато очень вкусным и порции большие.
Мы съездили на необитаемый остров, покатались по морю в поисках дельфинов, плавали с мантами — и всё это было безопасно, комфортно и вызывало только восторг. Мы просто влюбились в этот остров. Огромное спасибо всей команде и ребятам на катере. И отдельная горячая благодарность Марине за организацию и сопровождение. Впечатления и воспоминания останутся на всю жизнь. Если бы можно было поставить 10 из 5, я бы так и сделала.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
То, что мы увидели в этой поездке, оказалось намного круче, чем мы ожидали. Я просто в полном восторге, потому что программа оказалась очень яркой и совсем не похожей на то, читать дальшеуменьшить
что обычно показывают блогеры. У них всё стандартно, а здесь путешествие получилось совсем нестандартным. Мы увидели настоящие Мальдивы, и это дорогого стоит. Весь отдых был мега интересным и мега насыщенным. Если бы мы поехали сами, то никогда бы такого не увидели, и это только благодаря Марине, потому что она замечательный организатор. Особенно понравилось, что можно было плавать рядом с мантами и акулами, просто невероятно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Хочу поблагодарить Марину за организацию тура, потому что она сделала его просто прекрасным. Я никогда не забуду наши завтраки и прощальный ужин — это было невероятно. Марина осуществила мою мечту: читать дальшеуменьшить
я побывала на Мальдивах и своими глазами увидела скатов манта, китовую акулу и акул-нянек. Спасибо ей огромное. Ребята, если вы думаете, ехать или нет, — езжайте, потому что точно не пожалеете. Это был мой самый лучший, самый классный и самый незабываемый отдых.
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Мале
Похожие туры на «Индивидуальный тур на Мальдивы: пляжный отдых и увлекательные активности»