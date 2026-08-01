После завтрака начнём знакомство с островом и его окрестностями. Затем состоится снорклинг на домашнем рифе: для новичков будет проведён подробный инструктаж и организовано сопровождение. Домашний риф известен уникальными кораллами-«розочками».

После обеда — свободное время для отдыха на пляже. Во второй половине дня пройдёт занятие по стретчингу. Вечером — ужин.