Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Мы отправимся на один из самых красивых островов Мальдив: будем наслаждаться океаном, исследовать подводный мир, мягко укреплять тело и проживать состояние отдыха и перезагрузки.
Вас ждут утренние практики под шелест прибоя, читать дальшеуменьшить
снорклинг у домашнего рифа с уникальными кораллами, плавание с мантами, караоке на пляже и пикник на необитаемом острове, где исчезает ощущение времени.
Здесь легко просыпаться и глубоко дышать, чувствовать мышцы и радоваться солёному ветру, бирюзе, мягкому песку под ногами.
Это путешествие про баланс активности и расслабления, про заботу о теле без надрыва, про обновление и заряд спокойной и уверенной энергии.
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется. Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по своему усмотрению.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд на остров, размещение, отдых, ужин-знакомство
Встретимся в аэропорту Мале и на скоростном катере отправимся на остров Фуладу. По прибытии разместимся в гостинице. Далее будет свободное время для отдыха после дороги и знакомства с островом. Вечером, во время ужина, познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на предстоящие дни.
2 день
Знакомство с Фуладу, снорклинг, пляжный отдых, стретчинг
После завтрака начнём знакомство с островом и его окрестностями. Затем состоится снорклинг на домашнем рифе: для новичков будет проведён подробный инструктаж и организовано сопровождение. Домашний риф известен уникальными кораллами-«розочками».
После обеда — свободное время для отдыха на пляже. Во второй половине дня пройдёт занятие по стретчингу. Вечером — ужин.
3 день
Плавание с мантами, съёмка с дрона, медитация
Утром запланированы спортивные занятия, после — завтрак. Далее отправимся на экскурсию к мантам — вы поплаваете со скатами и понаблюдаете за ними в естественной среде обитания. По возвращении будет организован обед.
Затем — свободное время и съёмка с дрона. Вечером, после ужина, запланирована медитация.
4 день
Занятия на укрепление спины, пикник на необитаемом острове, отдых и тренировка
Начнём день с комплекса занятий, направленных на укрепление здоровья спины. Позавтракав, отправимся на необитаемый остров, где будет организован обед-пикник. После возвращения — свободное время для отдыха. Вечером состоится лёгкая тренировка.
5 день
Пилатес, рыбалка, караоке на пляже
Утром пройдёт занятие по пилатесу. После завтрака — свободное время. Затем мы отправимся на экваториальную рыбалку. По возвращении поужинаем и устроим караоке прямо на пляже.
6 день
Разминка, возвращение в Мале, свободное время
Утро начнётся с лёгкой разминки. После завтрака будет организован трансфер на остров Мале. Затем предусмотрено свободное время: можно прогуляться по городу, заняться шопингом, приобрести сувениры и посетить рыбный рынок. Вечером — ужин.
7 день
Завершение тура, отъезд
После завтрака — свободное время и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2-разовое питание, пикник на необитаемом острове
Все трансферы (и есть возможность полететь на гидроплане)
Ежедневная фитнес-программа с профессиональным тренером
Снорклинг
Экскурсия к мантам
Экваториальная рыбалка
Вечеринка на берегу океана
Видеосъёмка с дрона
Полное сопровождение
Что не входит в цену
Авиабилеты до Мале и обратно
Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
Завершение: Мале, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Европе и организую авторские туры в Австрии, Венгрии и Словакии. Создаю путешествия, в которых сочетаются красивые локации, атмосфера и живые эмоции. Приглашаю гостей только в любимые и читать дальшеуменьшить
проверенные мной места. Активно путешествую каждый месяц и открываю для себя новые уголки планеты.
Моя любовь к океану привела меня на Мальдивы — место, в которое я искренне влюблена сейчас. Я изучила 18 локальных островов и точно знаю, куда лучше всего везти гостей.
Я дайвер и фридайвер, поэтому помогаю участникам безопасно познакомиться с подводным миром, попробовать снорклинг и почувствовать себя уверенно в океане. Мои туры проходят в атмосфере приключений и расслабления, сочетая отдых, морскую стихию и мягкую активность.
Также я занимаюсь созданием travel- и UGC-контента. Во время путешествий провожу съёмку с дрона и по желанию организую подводную съёмку, чтобы сохранить самые яркие моменты поездки.
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