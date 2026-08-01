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На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений

Понежиться на мягком песочке, поплавать с акулами, покормить скатов и провести день на люкс-резорте
Это путешествие — про бирюзу океана, солёные брызги на коже, красивый загар и то самое чувство свободы, когда никуда не надо спешить и каждый день можно начинать на побережье.

Мы выйдем
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в океан, чтобы поплавать с черепахами и безобидными акулами-няньками, в то время как профессиональный фотограф будет делать для нас подводные фото на память. Отдохнём на белоснежных пляжах и на люксовом резорте с системой «всё включено». Понаблюдаем за скатами и, если повезёт, увидим дельфинов.

Будем устраивать пикники на песчаной косе, а в заключительный вечер повеселимся на вечеринке на необитаемом острове.

Этот отпуск — не про расписание, а про удовольствие, комфорт, близость к природе и компанию, в которой можно быть собой, смеяться, молчать и чувствовать, как Мальдивы дарят вдохновение.

На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений
На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений
На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений

Описание тура

Организационные детали

Чек-лист рекомендованных вещей отправляется в чате поездки.
Виза не требуется.
Декларацию на въезд на Мальдивы организатор заполняет и присылает лично каждому участнику.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океана

Мы встретимся в аэропорту Мале и всего за 30 минут на скоростном катере доберёмся до нашего острова. По прибытии разместимся в отеле и отправимся к океану, чтобы начать знакомство с Мальдивами и насладиться пляжем и морем.

Встреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океанаВстреча, переезд до острова Маафуши, размещение в отеле, отдых у океана
2 день

Морская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косе

Сегодня мы отправимся в океан на яхте, чтобы познакомиться с подводным миром Мальдив. Нас будет ждать снорклинг у яркого кораллового рифа и плавание с морскими черепахами. При благоприятных условиях мы сможем увидеть стаю дельфинов в открытом океане. После морской прогулки состоится выезд на песчаную косу, где пройдёт пикник.

Морская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косеМорская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косеМорская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косеМорская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косеМорская прогулка и плавание с черепахами, пикник на песчаной косе
3 день

Свободный день и пляжный отдых

День пройдёт в свободном формате. У нас будет возможность провести время у океана и отдохнуть на пляже, выбрать водные аттракционы или попробовать дайвинг.

Свободный день и пляжный отдыхСвободный день и пляжный отдыхСвободный день и пляжный отдыхСвободный день и пляжный отдыхСвободный день и пляжный отдыхСвободный день и пляжный отдых
4 день

Плавание с акулами, кормление скатов, ланч на косе

Этот день будет посвящён знакомству с акулами-няньками. Плавание пройдёт в безопасных условиях и подарит яркие впечатления. Далее мы посетим остров Фулиду, где покормим скатов. Завершением дня станет ланч на песчаной косе в открытом океане.

Плавание с акулами, кормление скатов, ланч на косеПлавание с акулами, кормление скатов, ланч на косеПлавание с акулами, кормление скатов, ланч на косеПлавание с акулами, кормление скатов, ланч на косеПлавание с акулами, кормление скатов, ланч на косе
5 день

День отдыха

Свободный день. Вы сможете самостоятельно спланировать время для отдыха, прогулок, купания или дополнительных активностей.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
6 день

День на резорте

Этот день мы проведём на люксовом резорте. В нашем распоряжении будет вся инфраструктура острова: пляжи, бар и ресторан с форматом all inclusive, а также зоны отдыха.

День на резортеДень на резортеДень на резортеДень на резортеДень на резортеДень на резортеДень на резорте
7 день

Свободный день

Снова свободный день. Вы сможете посвятить его отдыху у океана, прогулкам по острову и неспешному времяпрепровождению.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Вечеринка на необитаемом острове

Сегодня соберём вещи и насладимся отдыхом на пляже. Вечером состоится заключительный ужин — вечеринка на необитаемом острове с танцами у костра.

Вечеринка на необитаемом островеВечеринка на необитаемом островеВечеринка на необитаемом островеВечеринка на необитаемом островеВечеринка на необитаемом островеВечеринка на необитаемом острове
9 день

Завершение тура, отъезд

Пришла пора прощаться: трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды на экскурсиях в океане, обед на резорте и ужин на необитаемом острове
  • Трансфер из аэропорта до острова и обратно
  • Экскурсии в океане (плавание с акулами-няньками, кормление скатов, снорклинг с черепахами)
  • Профессиональная подводная фото - и видеосъёмка
  • Люксовый день на резорте
  • Медицинская страховка
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мале и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Дополнительные экскурсии (рыбалка, китовая акула, дайвинг) - по желанию
  • Водные аттракционы - по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
Завершение: Мале, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Я организатор самых душевных туров для девушек на Мальдивах. За 4 года со мной влюбились в Мальдивы более 120 человек. И это активные и весёлые путешественники, которые любят жизнь и обожают
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приключения! Моя миссия — подарить вам комфорт и незабываемые эмоции, так как в турах уже организовано всё ДЛЯ вас и ЗА вас: интересные активности, комфортное жильё, яркие фото и видео и те самые вау-эмоции на каждом шагу! А самое главное — в тёплой компании девчонок на одной волне! Полетели исполнять твою райскую мечту!

Тур входит в следующие категории Мале

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