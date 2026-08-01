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в океан, чтобы поплавать с черепахами и безобидными акулами-няньками, в то время как профессиональный фотограф будет делать для нас подводные фото на память. Отдохнём на белоснежных пляжах и на люксовом резорте с системой «всё включено». Понаблюдаем за скатами и, если повезёт, увидим дельфинов.



Будем устраивать пикники на песчаной косе, а в заключительный вечер повеселимся на вечеринке на необитаемом острове.



Этот отпуск — не про расписание, а про удовольствие, комфорт, близость к природе и компанию, в которой можно быть собой, смеяться, молчать и чувствовать, как Мальдивы дарят вдохновение.