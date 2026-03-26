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Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск

Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Отправьтесь навстречу приключениям! Вас ждут плавание рядом со стаей акул-нянек, безопасных для человека, наблюдение за пушистыми кроликами и дельфинами.

Мы отправимся к затонувшему кораблю, где среди кораллов и мириад ярких рыбок
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оживает подводная сказка.

День на необитаемом острове с белоснежным песком и лазурной водой подарит идеальный отдых и яркие декорации для фотосессии.

Мы побываем на необычном острове Тинаду — здесь в гармонии с природой живут всего 36 человек, а ещё можно исследовать богатый домашний риф. Прогуляемся по острову Фелиду — столице атолла Вааву — и попробуем ужин от шеф-повара. Тёплое море, яркие закаты, живописные пляжи и вы — целая маленькая жизнь в райском месте.

5
5 отзывов
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск

Описание тура

Организационные детали

По желанию количество дней может быть увеличено (индивидуальный расчёт).
Для поездки понадобится: паспорт сроком не менее 30 дней на момент въезда, заполнить декларацию здоровья и получить индивидуальный QR-код. Помогают: выбрать и купить авиабилеты, оформить документы, подготовиться к поездке, при необходимости — купить валюту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляже

Встречаемся и на быстроходном катере отправляемся на райский остров. По прибытии вы заселитесь в отель и отдохнёте после дороги. А уже вечером встретите свой первый закат на прекрасном коралловом пляже.

Встреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляжеВстреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляжеВстреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляже
2 день

Плавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликами

После завтрака отправимся навстречу приключениям — вас ждёт встреча со стаей безопасных для человека акул-нянек. Вы сможете плавать прямо рядом с ними, и зарядиться захватывающими эмоциями.

Днём у вас будет время исследовать остров Фелиду — это столица атолла Вааву. Мы также заглянем в место, где живут кролики, — лучше заранее взять с собой морковку или яблоко. На полуострове у пристани, в тени кустов, прячутся десятки ушастых жителей, а ближе к вечеру, когда жара спадает, они выбегают на остров — так что не удивляйтесь, если вдруг встретите кролика прямо по дороге.

Плавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликамиПлавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликамиПлавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликамиПлавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликамиПлавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликами
3 день

Затонувший корабль, вечерний отдых

Сегодня плывём на поиски сокровищ — к легендарному затонувшему кораблю. На этом 30-метровом судне уже давно обосновались мириады ярких рыбок и причудливые кораллы, превратив его в живой подводный мир.

А вечером вы сможете устроить себе приятную паузу и сходить на массаж ножек: прямо в отеле установлен массажёр, который поможет снять усталость после насыщенного дня.

Затонувший корабль, вечерний отдыхЗатонувший корабль, вечерний отдыхЗатонувший корабль, вечерний отдыхЗатонувший корабль, вечерний отдыхЗатонувший корабль, вечерний отдых
4 день

Отдых на необитаемом острове

Сегодня отправимся на небольшой необитаемый остров — тихий и уединённый уголок. Белоснежный песок, лазурная вода и только вы… Вы будете отдыхать на пляже, снорклить и любоваться подводным миром: кораллами, яркими рыбками и рифовыми акулами. Это идеальная локация для фотосессии — романтичная поездка подарит вам яркие воспоминания.

Отдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом острове
5 день

Пляжный релакс и закат среди дельфинов

Днём вы сможете отдохнуть на пляже. А вечером катер отвезёт вас туда, где обитают дельфины. Вы встретите закат посреди океана и понаблюдаете за игривыми созданиями, которые любят кружиться вокруг катера, а иногда можно даже услышать их «пение».

Пляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфиновПляжный релакс и закат среди дельфинов
6 день

Остров Тинаду и финальный ужин

После завтрака поедем знакомиться с самым необычным островом атолла Вааву — Тинаду. Здесь живут всего 36 человек в полной гармонии с природой. Вы сможете отдохнуть на красивом пляже, исследовать богатый домашний риф, а при желании — заглянуть в массажный салон.

Вечером вас будет ждать заключительный ужин, который для вас приготовит наш шеф-повар.

Остров Тинаду и финальный ужинОстров Тинаду и финальный ужинОстров Тинаду и финальный ужинОстров Тинаду и финальный ужинОстров Тинаду и финальный ужин
7 день

Завершение тура, отъезд

Вы встретите рассвет с чашечкой кофе, искупаетесь в чистейшем тёплом море, позавтракаете — и счастливыми отправитесь домой. Вот идеальный план на сегодняшний день!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, бутилированная вода, чай/кофе
  • Трансфер из аэропорта/в аэропорт
  • Все перемещения между локациями
  • Снорклинг с акулами-няньками
  • Посещение легендарного затонувшего корабля
  • Подводная видеосъёмка
  • Посещение необычного острова
  • Посещение необитаемого острова
  • Вечерний круиз к дельфинам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - от 55 000 ₽
  • Обеды - в среднем $15
  • 1-местное проживание
  • Тур проводится при наборе от 2 участников. Стоимость тура указана за 1 человека при 2 участниках. При проведении тура для 3 человек его стоимость составит $1400 за третьего участника (увеличение количества участников обсуждается индивидуально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, 9:20
Завершение: Мале, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я прожила на Мальдивах много лет, и моя команда живёт в этой прекрасной стране. Мы с радостью покажем вам самые необычные и уникальные места! А ещё я
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шеф-повар и ресторатор со стажем более 18 лет. Моя профессия позволяет делать путешествия уникальными благодаря гастрономическим приключениям. Съездив с нами в авторский тур, вы наперебой будете рассказывать друзьям, какой на вкус собственноручно пойманный осьминог, как плавать со стаей акул и где найти самые вкусные национальные блюда. А профессиональные фотографии из путешествия украсят дом и соберут рекордные лайки в соцсетях. Присоединяйтесь! Откройте для себя яркий мир путешествий с нами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
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1
А
Я ездила в тур в июле. Отправилась туда одна и ни разу об этом не пожалела 😍 Это было восхитительно, наверное, самые яркие положительные эмоции, которые я когда‑либо испытывала. Марина
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всё подробно объяснила, поэтому совсем не страшно было ехать одной, хотя это было моё первое самостоятельное путешествие. Подводный мир оказался чем‑то невероятным. Спасибо за возможность увидеть такую красоту по приятной стоимости. В туре всё было отлично организовано, так что я ни о чём не переживала. Ехала с одним рюкзаком, потому что Марина заранее подсказала, что нужно взять с собой. Рекомендую этот тур всем! 😍

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А
В первый день мы немного переживали, потому что боялись выйти не на том острове, но команда катера не дала нам сойти раньше времени 😄

Когда приехали в отель, расстроились, потому что
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узнали, что гид будет сопровождать нас дистанционно — наш английский оставляет желать лучшего. Но, несмотря на это, отдых всё равно удался.

Отель прекрасный, отношение внимательное, убирались в номерах по несколько раз в день. Большинство дней мы были единственными гостями, поэтому ужины заказывали по меню, и оно было достаточно разнообразным. Когда в отеле появлялись другие гости, накрывали шведский стол с хорошим ассортиментом.

Бикини пляж совсем небольшой, всего в двух минутах ходьбы от отеля. Сначала он нас не особо впечатлил, но уже на второй день мы поняли, в чём его преимущества. Прямо у берега красивый коралловый риф, где плавает много разных рыб. Поскольку риф рядом, на дне много обломков кораллов, так что коралловые тапочки надевать обязательно.

Марина всегда была на связи и заранее сообщала про экскурсии, давая все необходимые инструкции. Все экскурсии были индивидуальными, в сопровождении сотрудников отеля и инструктора.

Спасибо Марине и всем сотрудникам отеля за прекрасный отдых и чудесный финальный ужин.

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С
Бюджетный вариант на Мальдивах оказался просто великолепным! Программа была настолько насыщенной, что от поездки, что была перед этим, мы решили отказаться, уж очень хотелось просто полежать на пляже и расслабиться.
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Но, конечно, самым запоминающимся было плавание с акулами и кормление скатов — словами это не описать, столько эмоций и радости, что потом даже нормально спать не могла от переполненности впечатлениями 😂. Еще нам повезло покататься на лодке на закате вместе с дельфинами, они буквально гнались с нашей лодкой, как будто соревновались. Марина всегда была на связи и быстро реагировала на все вопросы и просьбы, что очень помогало.
Остров, где мы жили, очень колоритный, хватает мест, куда прогуляться и что посмотреть. Пляж просто сказка, а фотографии получились невероятные. Риф — отдельная история, плавал как будто в мультике про рыбу Немо. Мы потом даже в местной лавке купили "путеводитель" по рыбкам, чтобы знать кто есть кто. И еще один день нас застал местный чемпионат по волейболу — мы вместе с жителями болели за команду врачей из госпиталя, было очень душевно.
Сам отель уютный и персонал просто чудо. Управляющий Ибрагим и вся команда очень старались помочь во всем, были очень внимательными. Зашли однажды в один дорогой резорт — и там персонал удивил своей невнимательностью, прям контраст был. Еда в нашем отеле вкусная, завтраки немного однотипные, но ужины всегда разнообразные — можно было выбрать рыбу, креветки или курочку. Десерты и фруктовые салаты тоже очень понравились. Порции такие большие, что я ни разу не смогла доесть полностью.
Спасибо большое за этот замечательный отдых ❤

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Д
Мы исполнили свою мечту. Думаю, что перепробовали все возможные активности, какие только есть на Мальдивах. Программа была составлена очень грамотно, так что всё шло одно за другим без пауз. Всем советую: не лежать просто на пляже, а обязательно добавить в отпуск драйва — это того стоит. Китовая акула и манта произвели огромное впечатление. Это надо увидеть каждому.
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Ю
Путешествие получилось замечательным, потому что всё было продумано до мелочей. Марина была на связи 24/7, отвечала на любые вопросы и давала максимум полезной информации. Подводный мир просто великолепен, а плавание с акулами стало одним из самых сильных впечатлений в жизни. Марина, большое спасибо за организацию.
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