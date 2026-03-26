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Но, конечно, самым запоминающимся было плавание с акулами и кормление скатов — словами это не описать, столько эмоций и радости, что потом даже нормально спать не могла от переполненности впечатлениями 😂. Еще нам повезло покататься на лодке на закате вместе с дельфинами, они буквально гнались с нашей лодкой, как будто соревновались. Марина всегда была на связи и быстро реагировала на все вопросы и просьбы, что очень помогало.

Остров, где мы жили, очень колоритный, хватает мест, куда прогуляться и что посмотреть. Пляж просто сказка, а фотографии получились невероятные. Риф — отдельная история, плавал как будто в мультике про рыбу Немо. Мы потом даже в местной лавке купили "путеводитель" по рыбкам, чтобы знать кто есть кто. И еще один день нас застал местный чемпионат по волейболу — мы вместе с жителями болели за команду врачей из госпиталя, было очень душевно.

Сам отель уютный и персонал просто чудо. Управляющий Ибрагим и вся команда очень старались помочь во всем, были очень внимательными. Зашли однажды в один дорогой резорт — и там персонал удивил своей невнимательностью, прям контраст был. Еда в нашем отеле вкусная, завтраки немного однотипные, но ужины всегда разнообразные — можно было выбрать рыбу, креветки или курочку. Десерты и фруктовые салаты тоже очень понравились. Порции такие большие, что я ни разу не смогла доесть полностью.

Спасибо большое за этот замечательный отдых ❤