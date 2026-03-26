Мы отправимся к затонувшему кораблю, где среди кораллов и мириад ярких рыбок
Описание тура
Организационные детали
По желанию количество дней может быть увеличено (индивидуальный расчёт).
Для поездки понадобится: паспорт сроком не менее 30 дней на момент въезда, заполнить декларацию здоровья и получить индивидуальный QR-код. Помогают: выбрать и купить авиабилеты, оформить документы, подготовиться к поездке, при необходимости — купить валюту.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, закат на коралловом пляже
Встречаемся и на быстроходном катере отправляемся на райский остров. По прибытии вы заселитесь в отель и отдохнёте после дороги. А уже вечером встретите свой первый закат на прекрасном коралловом пляже.
Плавание с акулами-няньками и прогулка по столице атолла, встреча с кроликами
После завтрака отправимся навстречу приключениям — вас ждёт встреча со стаей безопасных для человека акул-нянек. Вы сможете плавать прямо рядом с ними, и зарядиться захватывающими эмоциями.
Днём у вас будет время исследовать остров Фелиду — это столица атолла Вааву. Мы также заглянем в место, где живут кролики, — лучше заранее взять с собой морковку или яблоко. На полуострове у пристани, в тени кустов, прячутся десятки ушастых жителей, а ближе к вечеру, когда жара спадает, они выбегают на остров — так что не удивляйтесь, если вдруг встретите кролика прямо по дороге.
Затонувший корабль, вечерний отдых
Сегодня плывём на поиски сокровищ — к легендарному затонувшему кораблю. На этом 30-метровом судне уже давно обосновались мириады ярких рыбок и причудливые кораллы, превратив его в живой подводный мир.
А вечером вы сможете устроить себе приятную паузу и сходить на массаж ножек: прямо в отеле установлен массажёр, который поможет снять усталость после насыщенного дня.
Отдых на необитаемом острове
Сегодня отправимся на небольшой необитаемый остров — тихий и уединённый уголок. Белоснежный песок, лазурная вода и только вы… Вы будете отдыхать на пляже, снорклить и любоваться подводным миром: кораллами, яркими рыбками и рифовыми акулами. Это идеальная локация для фотосессии — романтичная поездка подарит вам яркие воспоминания.
Пляжный релакс и закат среди дельфинов
Днём вы сможете отдохнуть на пляже. А вечером катер отвезёт вас туда, где обитают дельфины. Вы встретите закат посреди океана и понаблюдаете за игривыми созданиями, которые любят кружиться вокруг катера, а иногда можно даже услышать их «пение».
Остров Тинаду и финальный ужин
После завтрака поедем знакомиться с самым необычным островом атолла Вааву — Тинаду. Здесь живут всего 36 человек в полной гармонии с природой. Вы сможете отдохнуть на красивом пляже, исследовать богатый домашний риф, а при желании — заглянуть в массажный салон.
Вечером вас будет ждать заключительный ужин, который для вас приготовит наш шеф-повар.
Завершение тура, отъезд
Вы встретите рассвет с чашечкой кофе, искупаетесь в чистейшем тёплом море, позавтракаете — и счастливыми отправитесь домой. Вот идеальный план на сегодняшний день!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, бутилированная вода, чай/кофе
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт
- Все перемещения между локациями
- Снорклинг с акулами-няньками
- Посещение легендарного затонувшего корабля
- Подводная видеосъёмка
- Посещение необычного острова
- Посещение необитаемого острова
- Вечерний круиз к дельфинам
Что не входит в цену
- Авиабилеты - от 55 000 ₽
- Обеды - в среднем $15
- 1-местное проживание
- Тур проводится при наборе от 2 участников. Стоимость тура указана за 1 человека при 2 участниках. При проведении тура для 3 человек его стоимость составит $1400 за третьего участника (увеличение количества участников обсуждается индивидуально)
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