Отдых тут — это возможность выдохнуть, восстановиться и почувствовать себя живой, если вы устали
Описание тура
Организационные детали
Без детей.
Программа тура по дням
Первый общий круг, лекция о чаях с дегустацией
Встретим вас по прибытии на Мале и доставим на остров Тодду. После заселения в номера соберём круг-открытие нашего ретрита. Поужинаем и послушаем лекцию о премиальных китайских чаях. Вы узнаете, где и как их выращивают, чем отличаются сорта, какую энергию они несут. Поговорим о традициях, свойствах и назначении каждого вида, а затем проведём дегустацию.
Йога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандал
Начнём день с йоги, дыхательной практики и завтрака. Далее на багги исследуем наш остров и насладимся пляжным отдыхом. До ужина проведём мастер-класс по рисованию энергетических мандал, которое погружает в медитативное состояние, успокаивает ум и раскрывает внутреннюю энергию через творчество.
Йога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекция
Утром — йога для спины и дыхательная техника, завтрак. Потом поплаваем с черепахами на домашнем рифе, отдохнём на пляже. Днём состоится лекция о любви к себе, самоценности, наших тенях. Если захотите, проведём тантрическую практику по возвращению в тело, которая помогает освободиться от стресса, негативных эмоций, стыда, наслаждаться красотой и чувственностью (за доплату). После ужина можем сыграть в трансформационную игру «Лила» (по желанию, за доплату).
Кундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулка
До завтрака попрактикуем кундалини-йогу, потом отдохнём на пляже. Проведём круг, чтобы пробудить в себе истинную женщину и вернуть естественные состояния — открытость, чувственность, мягкую силу, связь с собой, своим телом и окружающими. После ужина погуляем, приобретём сувениры.
Снорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-круг
Сегодня вас ждёт удивительная встреча: на лодке мы выйдем в открытый океан и поплаваем с мантами и акулами. Позавтракаем на белоснежной песчаной косе, займёмся йогой на сапах на воде (по желанию, за доплату). Вечером — ужин и шеринг-круг.
Утренняя йога, возвращение домой
Утром позанимаемся йогой, позавтракаем. Затем катер доставит вас на Мале к обратному рейсу. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$1440
|1-местное проживание
|$1740
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины
- Трансферы от/до аэропорта
- Постоянная поддержка проводника
- Ежедневные практики йоги и медитации
- Женский круг с глубокими практиками
- Лекции (здоровье, духовность, личностный рост, самоанализ, дисциплина)
- Мастер-классы по рисованию
- Экскурсии в открытый океан и на багги по острову Тодду
- Снорклинг с мантами и акулами, на домашнем рифе - с черепахами
Что не входит в цену
- Билеты в Мале и обратно в ваш город
- Обеды
- 1-местное проживание
- Дополнительно по желанию:
- Фотосессия (фото и видео с дрона + обработка) - $100
- Дайвинг - $90
- День на острове-резорте - $130-150
- Водный мотоцикл (15 мин.) - $35
- Массаж (1 час) - $45
- Сапборд (1 час) - $10
- Энергопрактика - $250
- Церемония камбо - $100
- Звуковая терапия - $100
- Игра «Лила» - $100
- Сим-карта - $50