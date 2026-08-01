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Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе

Отдохнуть и перезагрузиться на острове, создать мандалу, разобраться в себе и получить поддержку
Представьте место, где тёплый океан касается кожи, солнце наполняет тело светом, а время течёт медленно и мягко.

Отдых тут — это возможность выдохнуть, восстановиться и почувствовать себя живой, если вы устали
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быть сильной, достигать, тревожиться.

Вернуться к себе — открытой, чувственной, нежной — помогут наши практики: йога, медитации, дыхательные техники, рисование мандалы, лекции.

А на женских кругах каждая сможет поделиться мыслями, переживаниями, эмоциями, в ответ получить поддержку и понять, что не одинока. И, конечно, мы вдоволь насладимся прекрасными Мальдивами.

Много времени будем проводить на пляже, объедем остров на багги или велосипедах, продегустируем премиальные китайские чаи, а также поплаваем с черепахами, мантами и акулами.

Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе
Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе
Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Без детей.

Программа тура по дням

1 день

Первый общий круг, лекция о чаях с дегустацией

Встретим вас по прибытии на Мале и доставим на остров Тодду. После заселения в номера соберём круг-открытие нашего ретрита. Поужинаем и послушаем лекцию о премиальных китайских чаях. Вы узнаете, где и как их выращивают, чем отличаются сорта, какую энергию они несут. Поговорим о традициях, свойствах и назначении каждого вида, а затем проведём дегустацию.

Первый общий круг, лекция о чаях с дегустациейПервый общий круг, лекция о чаях с дегустациейПервый общий круг, лекция о чаях с дегустациейПервый общий круг, лекция о чаях с дегустацией
2 день

Йога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандал

Начнём день с йоги, дыхательной практики и завтрака. Далее на багги исследуем наш остров и насладимся пляжным отдыхом. До ужина проведём мастер-класс по рисованию энергетических мандал, которое погружает в медитативное состояние, успокаивает ум и раскрывает внутреннюю энергию через творчество.

Йога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандалЙога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандалЙога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандалЙога, дыхательная практика, прогулка на багги, пляжный отдых, мастер-класс по рисованию мандал
3 день

Йога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекция

Утром — йога для спины и дыхательная техника, завтрак. Потом поплаваем с черепахами на домашнем рифе, отдохнём на пляже. Днём состоится лекция о любви к себе, самоценности, наших тенях. Если захотите, проведём тантрическую практику по возвращению в тело, которая помогает освободиться от стресса, негативных эмоций, стыда, наслаждаться красотой и чувственностью (за доплату). После ужина можем сыграть в трансформационную игру «Лила» (по желанию, за доплату).

Йога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекцияЙога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекцияЙога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекцияЙога для спины, дыхательная практика, снорклинг с черепахами, пляжный отдых, лекция
4 день

Кундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулка

До завтрака попрактикуем кундалини-йогу, потом отдохнём на пляже. Проведём круг, чтобы пробудить в себе истинную женщину и вернуть естественные состояния — открытость, чувственность, мягкую силу, связь с собой, своим телом и окружающими. После ужина погуляем, приобретём сувениры.

Кундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулкаКундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулкаКундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулкаКундалини-йога, пляжный отдых, женский круг, прогулка
5 день

Снорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-круг

Сегодня вас ждёт удивительная встреча: на лодке мы выйдем в открытый океан и поплаваем с мантами и акулами. Позавтракаем на белоснежной песчаной косе, займёмся йогой на сапах на воде (по желанию, за доплату). Вечером — ужин и шеринг-круг.

Снорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-кругСнорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-кругСнорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-кругСнорклинг с мантами и акулами, завтрак на косе, шеринг-круг
6 день

Утренняя йога, возвращение домой

Утром позанимаемся йогой, позавтракаем. Затем катер доставит вас на Мале к обратному рейсу. До новых встреч!

Утренняя йога, возвращение домойУтренняя йога, возвращение домойУтренняя йога, возвращение домойУтренняя йога, возвращение домой

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении$1440
1-местное проживание$1740
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Постоянная поддержка проводника
  • Ежедневные практики йоги и медитации
  • Женский круг с глубокими практиками
  • Лекции (здоровье, духовность, личностный рост, самоанализ, дисциплина)
  • Мастер-классы по рисованию
  • Экскурсии в открытый океан и на багги по острову Тодду
  • Снорклинг с мантами и акулами, на домашнем рифе - с черепахами
Что не входит в цену
  • Билеты в Мале и обратно в ваш город
  • Обеды
  • 1-местное проживание
  • Дополнительно по желанию:
  • Фотосессия (фото и видео с дрона + обработка) - $100
  • Дайвинг - $90
  • День на острове-резорте - $130-150
  • Водный мотоцикл (15 мин.) - $35
  • Массаж (1 час) - $45
  • Сапборд (1 час) - $10
  • Энергопрактика - $250
  • Церемония камбо - $100
  • Звуковая терапия - $100
  • Игра «Лила» - $100
  • Сим-карта - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
Завершение: Аэропорт Мале, после 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Иван, я организатор йога-туров на Мальдивы. Мои ретриты — это пространство, где можно по-настоящему перезагрузиться, замедлиться и почувствовать контакт с собой. Я сам прошёл путь внутреннего поиска, восстановления
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и трансформации. Поэтому в йога-турах для меня важно не только тело, но и душа. Мы сочетаем практики осознанности, мягкую йогу, дыхание и работу с состоянием, чтобы каждый участник мог прожить глубинный отдых, наполниться и выйти на новый внутренний уровень. Все детали тура продуманы с вниманием и заботой: от утренних практик у океана до тёплой, поддерживающей атмосферы в группе. Если вам откликается идея путешествия, которое не просто про отдых, а про возвращение к себе — буду рад видеть вас на ретрите.

Тур входит в следующие категории Мале

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