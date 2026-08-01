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и трансформации. Поэтому в йога-турах для меня важно не только тело, но и душа. Мы сочетаем практики осознанности, мягкую йогу, дыхание и работу с состоянием, чтобы каждый участник мог прожить глубинный отдых, наполниться и выйти на новый внутренний уровень. Все детали тура продуманы с вниманием и заботой: от утренних практик у океана до тёплой, поддерживающей атмосферы в группе. Если вам откликается идея путешествия, которое не просто про отдых, а про возвращение к себе — буду рад видеть вас на ретрите.