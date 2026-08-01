Проведём неделю на белоснежных пляжах острова Дигура в окружении чистейшей бирюзовой воды, пальм, ярких закатов и шума волн.Погрузимся в атмосферу безмятежности и дополним отдых активностями, без которых невозможно представить посещение

Мальдив. Нас ждёт обучающий урок по снорклингу на домашнем рифе, морская прогулка к скатам, кокосовый мастер-класс и поездка к песчаной косе, где можно увидеть свечение фитопланктона. Каждый день будем наслаждаться вкусом национальных блюд — завтраки и ужины уже включены в стоимость тура. И ни в коем случае не уедем без фотографий на память! Запланирована съёмка на квадрокоптер. По вечерам будем любоваться звёздным небом Южного полушария, собираться у костра, смотреть кино и слушать океан, ведь жить мы будем совсем рядом с ним — в 100 метрах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Прилёт в Мале мы рекомендуем планировать до 9:30 утра (на крайний случай до 14:00). Трансфер от Мале до острова ходит 2 раза в день. Время трансфера в 11 утра, когда мы собираемся, и в 16 часов дня для тех, у кого с утра прилететь не получается. Чтобы успеть на трансфер, необходим минимум час запаса.

В случае, если вы приобрели билеты в иное время, возможен трансфер на самолёте. В этом случае доплата за 1 пассажира составит от $140 в одну сторону (подробности уточняйте у консультантов) + $50 за лодку (делится на всех, кто едет).

Обратный трансфер с Мале до вашего места назначения мы рекомендуем брать с вылетом после 11 утра, т. к. от острова отходит 2 лодки в день: в 7:00 утра и в 14:00 дня. Время в пути от 1,5 до 2,5 часов в зависимости от погодных условий.

Перед покупкой билетов ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте их с нашим консультантом.

Это активный тур без рюкзаков с проживанием в отеле, поэтому из вещей потребуется взять необходимый минимум. Если хорошо все продумать, то уместиться можно и в ручную кладь. Всё остальное необходимое, будет предоставлено на месте: полотенца, минимальный гигиенический набор и прочее. Ниже представлен максимально полный список по одежде для удобства и комфорта. Помним, что нельзя надевать сильно обтягивающее, одежду с открытыми локтями и коленями при посещении общественных мест (аэропорт и посёлки), на пляже можно находиться привычно в купальниках и плавках.

Рекомендуем взять:

- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)

- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан

- Одежда для сна

- Нижнее бельё

- Плавательный костюм (купальник, плавки)

- Шорты

- Футболка

- Рубашка с длинным рукавом

- Лёгкая кофта (тельник, термо)

- Шапочка лёгкая

- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)

- Накидка от дождя с капюшоном

- Шлёпки/кроксы/сандалии

- Тапочки

- Кроссовки

- Удобные штаны

- Носки 2 пары

- Деньги

- Индивидуальная аптечка

- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

- Предметы личной гигиены

- Телефон

- Заграничный паспорт

- Очки солнцезащитные

- Фонарик налобный светодиодный

- Фотоаппарат

- Многоразовая бутылка

- Коралловые тапки, маска, трубка

- Платье

- Пауэрбанк

Снаряжение для снорклинга лучше везти своё, хотя бы маску.

Ограничений на въезд нет. Мальдивы открыты для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Важно иметь:

- Заграничный паспорт. Срок действия не менее 1 месяца с момента въезда на Мальдивы (мы рекомендуем обезопасить себя и для вашего же спокойствия иметь паспорт со сроком действия не менее полугода).

- Обратный авиабилет.

- Туристический ваучер (мы вам его предоставим).

Важно заполнить декларацию о состоянии здоровья (ссылка на каждого члена семьи. Заполняется декларация о состоянии здоровья онлайн на сайте миграционной службы Мальдивских островов за 96 часов и менее до вылета. Эту же форму необходимо заполнить пассажиру при обратном вылете.

При наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) обслуживание.

Местная денежная единица – руфия (15 местных = $1). Повсеместно принимаются к оплате доллары США, в отеле можно расплачиваться зарубежными картами (карты РФ не действуют). Необязательно менять деньги в аэропорту. Наличные доллары и евро принимают везде на острове!

Запрещены к ввозу свинина и любые продукты, в состав которых она входит, а также спиртные напитки, которые изымаются сотрудниками таможни при обнаружении. Чёрные кораллы, панцири черепах и изделия из них вывозу не подлежат. Рекомендуем не выбрасывать чеки при покупке товаров, они могут понадобиться при прохождении таможни на выезде.

На Мальдивах исповедуют ислам (суннизм, незначительное количество населения исповедует шиизм). При посещении любых обитаемых островов (местные деревушки, г. Мале) не разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда. Рекомендуемая одежда: футболки, блузки, рубашки, прикрывающие плечи, шорты, брюки, юбки, прикрывающие колени.