Погрузимся в атмосферу безмятежности и дополним отдых активностями, без которых невозможно представить посещение
Описание тура
Организационные детали
Прилёт в Мале мы рекомендуем планировать до 9:30 утра (на крайний случай до 14:00). Трансфер от Мале до острова ходит 2 раза в день. Время трансфера в 11 утра, когда мы собираемся, и в 16 часов дня для тех, у кого с утра прилететь не получается. Чтобы успеть на трансфер, необходим минимум час запаса.
В случае, если вы приобрели билеты в иное время, возможен трансфер на самолёте. В этом случае доплата за 1 пассажира составит от $140 в одну сторону (подробности уточняйте у консультантов) + $50 за лодку (делится на всех, кто едет).
Обратный трансфер с Мале до вашего места назначения мы рекомендуем брать с вылетом после 11 утра, т. к. от острова отходит 2 лодки в день: в 7:00 утра и в 14:00 дня. Время в пути от 1,5 до 2,5 часов в зависимости от погодных условий.
Перед покупкой билетов ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте их с нашим консультантом.
Это активный тур без рюкзаков с проживанием в отеле, поэтому из вещей потребуется взять необходимый минимум. Если хорошо все продумать, то уместиться можно и в ручную кладь. Всё остальное необходимое, будет предоставлено на месте: полотенца, минимальный гигиенический набор и прочее. Ниже представлен максимально полный список по одежде для удобства и комфорта. Помним, что нельзя надевать сильно обтягивающее, одежду с открытыми локтями и коленями при посещении общественных мест (аэропорт и посёлки), на пляже можно находиться привычно в купальниках и плавках.
Рекомендуем взять:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Шорты
- Футболка
- Рубашка с длинным рукавом
- Лёгкая кофта (тельник, термо)
- Шапочка лёгкая
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
- Накидка от дождя с капюшоном
- Шлёпки/кроксы/сандалии
- Тапочки
- Кроссовки
- Удобные штаны
- Носки 2 пары
- Деньги
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Предметы личной гигиены
- Телефон
- Заграничный паспорт
- Очки солнцезащитные
- Фонарик налобный светодиодный
- Фотоаппарат
- Многоразовая бутылка
- Коралловые тапки, маска, трубка
- Платье
- Пауэрбанк
Снаряжение для снорклинга лучше везти своё, хотя бы маску.
Ограничений на въезд нет. Мальдивы открыты для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Важно иметь:
- Заграничный паспорт. Срок действия не менее 1 месяца с момента въезда на Мальдивы (мы рекомендуем обезопасить себя и для вашего же спокойствия иметь паспорт со сроком действия не менее полугода).
- Обратный авиабилет.
- Туристический ваучер (мы вам его предоставим).
Важно заполнить декларацию о состоянии здоровья (ссылка на каждого члена семьи. Заполняется декларация о состоянии здоровья онлайн на сайте миграционной службы Мальдивских островов за 96 часов и менее до вылета. Эту же форму необходимо заполнить пассажиру при обратном вылете.
При наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) обслуживание.
Местная денежная единица – руфия (15 местных = $1). Повсеместно принимаются к оплате доллары США, в отеле можно расплачиваться зарубежными картами (карты РФ не действуют). Необязательно менять деньги в аэропорту. Наличные доллары и евро принимают везде на острове!
Запрещены к ввозу свинина и любые продукты, в состав которых она входит, а также спиртные напитки, которые изымаются сотрудниками таможни при обнаружении. Чёрные кораллы, панцири черепах и изделия из них вывозу не подлежат. Рекомендуем не выбрасывать чеки при покупке товаров, они могут понадобиться при прохождении таможни на выезде.
На Мальдивах исповедуют ислам (суннизм, незначительное количество населения исповедует шиизм). При посещении любых обитаемых островов (местные деревушки, г. Мале) не разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда. Рекомендуемая одежда: футболки, блузки, рубашки, прикрывающие плечи, шорты, брюки, юбки, прикрывающие колени.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на остров Дигура
В 9:30-10:00 встречаемся в аэропорту Ибрагима Насира (г. Мале). Отсюда отправляемся на скоростном катере к острову Дигура — одному из самых живописных на архипелаге. Поездка займёт 2–3 часа. Название острова переводится как «длинный»: длина — около 3 км, ширина — всего 250 м. Здесь легко почувствовать атмосферу покоя — с рассветами, закатами, песчаными пляжами и экваториальным лесом.
После заселения — свободное время. Вечером соберёмся за ужином, затем выйдем к океану любоваться звёздным небом Южного полушария.
Знакомство с островом и снорклинг
После завтрака отправимся к домашнему рифу — главной природной достопримечательности Дигуры. Пройдём мастер-класс по снорклингу и исследуем подводный мир. Среди кораллов можно увидеть пёстрых рыб, скатов, черепах, а иногда — даже китовых акул. Маски и ласты предоставляются, но рекомендуем взять свои.
Затем посетим деревню с магазинами и кафе, где вы узнаете, как рыбацкий посёлок стал туристическим направлением. После обеда — свободное время. Вечером поиграем в пляжные игры, а после ужина — в настольные.
Скаты, пляжный отдых и киновечер
Сегодня встретим рассвет у воды, затем позавтракаем и отправимся на морскую экскурсию на традиционной лодке дони (3-4 часа). Нас ждут скаты манта — морские гиганты до 9 метров в ширину и до 3 тонн весом. Экскурсия позволит прикоснуться к природе и истории Мальдив. Возможно ныряние с лодки.
После — купание и отдых. Вечером — уютный кинопросмотр в отеле.
Завтрак под шум волн, фотосессия на квадрокоптер, водные активности по желанию и вечерний костёр
Завтрак сегодня подадут у океана под пальмами — попробуем масхуни и зелёный чай с молоком. После — фотосессия на квадрокоптер: съёмка с высоты и портреты на фоне пляжей. Захватите наряд!
Оставшуюся часть дня можно провести на пляже или заняться активностями: каякингом, вейкбордингом, прогулками на сапе и гидроскутере. Вечером соберёмся у костра на берегу.
Кокосовый мастер-класс с дегустацией и закат на песчаной косе
День начнётся с мастер-класса по кокосам. Узнаем, как кокосовая пальма используется в жизни островитян, и попробуем десерты. Днём — свободное время.
К вечеру отправимся на песчаную косу, врезающуюся в океан, и сделаем фотографии на фоне заката. После ужина, если повезёт, увидим свечение фитопланктона — словно звёзды в воде.
Отдых и развлечения по желанию
Этот день полностью свободный. Можно понежиться на пляже, понырять на рифе или выбрать морскую экскурсию: к дельфинам, китовым акулам, акулам-нянькам, к затонувшему кораблю или дайвинг.
Вечером — традиционная встреча всей группы.
Пляжный отдых, прогулка в деревню и барбекю у океана
Последний день проведём, наслаждаясь солнцем, океаном и пляжем. Перед ужином сходим в деревню за сувенирами. Вечером устроим барбекю у океана, поделимся впечатлениями и, возможно, начнём планировать новые путешествия.
Завершение путешествия
После раннего завтрака (около 7:00) поедем в порт, откуда уже на знакомом катере вернёмся в аэропорт Мале.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2150
|Ребёнок от 6 до 12 лет
|$1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы на скоростных лодках
- Трансферы из/в аэропорт
- Морская прогулка к скатам
- Обучающий урок по снорклингу
- Выезд на песчаную косу острова Дигура
- Мастер-класс по кокосам
- Доставка группового снаряжения
- Вечерняя программа (настольные игры, киновечер, костёр на пляже и пр.)
- Услуги местного гида
- Услуги русскоязычного сопровождающего-инструктора
- Фото-видеосъёмка, включая с воздуха
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор одежды на выезд и прочее)
Что не входит в цену
- Билеты до Мале и обратно в ваш город
- Обеды - около $8-15 за один
- Страховка
- По желанию:
- Дайвинг - $150 (погружение 40 минут с обучением, если у вас нет сертификата) или $85 (если есть сертификат)
- Поездка к акулам-нянькам - $120 за человека (в группе от 4)
- Поездка к акулам-нянькам + снорклинг к затонувшему кораблю - $145
- Вейкборд - $110 за час (можно собрать несколько человек и меняться в течение часа)
- Поездка к китовым акулам - $90 за одного
- Поездка к дельфинам - $55 за одного
- Centara resort (включено: 5 алкогольных и 2 безалкогольных напитка + обед) - $150 за одного + лодка $200-250 (делится на тех, кто едет)
- Снаряжение для снорклинга - маска $2, ласты и жилет $3
- Каяк - $30 на полдня или $50 за день
- Доска - $15 за час/$30 за полдня / $50 за день