Какая валюта на Мальте, какие деньги брать с собой в путешествие. Есть ли ограничения по ввозу валюты. Где обменять деньги туристу

На Мальте в качестве валюты используют евро

В 2008 традиционная валюта Мальты, лира, вышла из оборота, уступив свое место евро. Результатом таких изменений стало включение Республики в состав Европейского Союза в 2004.

Мальтийская лира Официальная валюта Мальты

Бумажные купюры полностью идентичны общеевропейским. При этом монеты разного достоинства имеют отличительный национальный признак – изображение Мальтийского креста и герба, главных государственных символов. Туристы часто оставляют их в качестве памятного сувенира.

У путешествующих, планирующих провести отдых в этом райском уголке, соответственно, не должно возникать сомнений какую валюту на Мальте необходимо взять с собой.

Ограничения на ввоз денег

Прежде чем отправиться на Мальту, стоит ознакомится с правилами ввоза валюты

Согласно установленным таможенным правилам, разрешается ввозить и вывозить наличные средства в неограниченных количествах. Для россиян, равно как и граждан других государств, не членов Евросоюза, действуют специальные нормы по беспошлинному вывозу евровалюты с территории своей страны. При въезде с суммой 10 тыс. и выше обязательно требуется заполнение декларации.

Вопросы обмена

Обменный пунк на Мальте

Путешественникам из Российской Федерации, желающим посетить остров, рекомендуется позаботиться о возможных проблемах заблаговременно. Несмотря на то, что там хорошо развита банковская система, соответствующая высоким стандартам ЕС, конвертируются не все виды денежных знаков. Отечественные рубли в этот перечень не включены. Встречаются редкие случаи, когда они принимается, но курс, как правило, неоправданно завышен.

Тем, кто прилетел с американскими долларами или английскими фунтами, не составит большого труда найти, где обменять деньги на Мальте. Самый бесхлопотный и первый, попадающийся на глаза вариант, – зона прилета в аэропорту. Валютообмен доступен там 24 часа в сутки. К числу прочих относятся:

банкоматы;

обменники;

почтовые отделения.

Все они легкодоступны, удобно расположены: на центральных улицах города, в торговых и развлекательных центрах и прочих местах массового скопления людей. Курсовые различия незначительны. Многие гостиницы, крупные магазины и рестораны также предлагают отдыхающим такую услугу (к выписанному счету или чеку добавляется комиссия). Бдительность в вопросе валютообмена не помешает, так как существуют свои «подводные камни».

За пользование банкоматом взимается 1% или 5 EUR за одну транзакцию. Особое внимание стоит обращать на величину комиссионного сбора в обменных пунктах. Информация о нем обычно указывается на стендах мелким шрифтом. Желательно наличие при себе документов, так как при обменно-валютной операции у клиента могут потребовать предъявить паспорт.

Уличный банкомат, Мальта

Уличные автоматы функционируют круглосуточно и ежедневно. С банками все не так просто. В список основных входят:

Central Bank of Malta;

Valletta;

APS;

Benif;

Lombard.

Из-за специфики местного климата часы работы в летний и зимний период отличаются. Рабочий график летом выглядит следующим образом:

пн-пт – с 8:30 до 12:30;

сб – сокращенный день до полудня;

воскресенье и государственные праздники – выходные.

Использование пластиковых карточек

Пластиковые карты принимают на Мальте почти везде

Оплата картами – осуществляется повсеместно. Действуют традиционные международные платежные системы:

Visa;

MasterCard;

American Express;

Eurocard;

Diner’s Club.

Оплатить таким способом можно любой вид услуги (проживание в отеле, питание и прочее). Исключением будет проезд в общественном транспорте и обслуживание в небольших магазинчиках и лавках.

Чтобы скрытые платежи и время, потраченное на поиски выгодного валютообмена, не омрачали путешествие, следует продумать все вопросы, касающиеся финансов, до начала поездки.