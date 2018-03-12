Как называется международный аэропорт Мальты, рядом с какими городами находится. Как добраться из аэропорта Мальты до отелей и курортов Республики.

Аэропорт Мальты и самолёт авиакомпании Malta

В Республике Мальта аэропорт, принимающий самолёты расположен приблизительно в 7 километрах к юго-западу от столицы Валетта. Действующий терминал был построен сравнительно недавно – в 1992 году, что подразумевает современный подход к проектированию и строительство с использованием высокотехнологичных материалов. Как результат - удобство для посетителей в каждый момент пребывания в комплексе.

Далее в статье ХорошоТАМ расскажет подробно обо всём, что стоит внимания туриста. Вы узнаете об услугах, которые можно найти на территории аэровокзала, а также о том, как следить за статусом рейса, не выходя из дома. Мы подробно опишем все виды транспорта, которыми можно добраться от Мальтийского воздушного порта до любых населённых пунктов островного государства. Но начнём мы со служебных данных:

Официальное название: Международный аэропорт Мальты (Malta International Airport)

Malta International Airport, логотип аэропорта Мальты на здании

Идентификаторы (коды):

IATA: MLA, Русский вариант написания: МАТ;

ICAO: LMML.

IATA: MLA, Русский вариант написания: МАТ

ICAO: LMML

Полезные номера:

Телефон дирекции : +356-21-249-600;

: +356-21-249-600; Информация о прилёте/вылете: +356-523-020-00.

Телефон дирекции: +356-21-249-600

Информация о прилёте/вылете: +356-523-020-00

Насколько комфортно в здании терминала?

Всех туристов, выбравших воздушный вид транспорта, солнечная и очень гостеприимная Мальтийская Республика встречает и провожает в небольшом, но очень уютном аэровокзале, находящемся близ муниципалитета Лука (Luqa). Кстати наименование этого поселения зачастую используется вместо официального названия аэропорта Мальты.

Здесь во всём соблюдены высокие европейские стандарты, всё продумано и очень удобно устроено, везде есть понятные указатели и очень вежливые служащие, которые всегда готовы помочь. К тому же, в порту не бывает больших скоплений людей и суеты. Отдельного внимания стоит быстрая регистрация пассажиров и выдача багажа. И это с учётом высокой активности воздушного трафика по 80 направлениям с единственного терминала.

AgendaBookshop, Мальта

При довольно скромных размерах трёхэтажного аэровокзального комплекса, в нём есть все необходимые удобства для путешественников:

Информационный центр;

Банкоматы и обменные пункты;

Стойка оператора TaxFree;

Кафе и ресторанчики на любой вкус;

Фудкорт на подземном этаже;

Фонтанчики с питьевой водой;

Комфортная зона отдыха;

Детская комната;

Смотровая площадка на крыше;

Бесплатный WiFi доступ в интернет;

Станция зарядки мобильных устройств;

Разнообразные магазинчики;

Большой Duty Free;

Лавки с сувенирами;

Бюро находок;

Часовня;

Конференцзал;

Такси по фиксированным расценкам;

Прокат автомобилей;

Подземная автостоянка;

Наземная парковка.

Туристы разных стран отмечают общую дружелюбную атмосферу, высокое качество всех услуг и товаров, лёгкую навигацию и максимальное содействие работников во всех ситуациях.

Онлайн табло аэропорта Мальты

Скриншот онлайн-табло с официального сайта аэропорта Мальты

Для удобства отслеживания статуса рейса, воспользуйтесь возможностью получения актуальной информации через интернет https://www.maltairport.com/passenger/flights-landing/arrivals-departures/

Обратите внимание: время указывается местное (Мальтийское, Центральноевропейское).

Учитывая небольшие расстояния островного государства, вы можете спокойно ожидать самолёт расслабляясь дома, или наслаждаясь красивыми видами на побережье, а при появлении судна в таблице вылета, неспешно отправиться на регистрацию. Однако, рекомендуем проявлять максимальную бдительность!

Какие рядом с аэропортом Мальты города

Расположен воздушный порт Республики в самом сердце главного острова, между поселением Лука (Luqa) и Гуджа (Gudja).

Лука, Мальта

Для туристов, желающих поселиться совсем близко к аэродрому – существуют варианты размещения, которые так и называются «В пяти минутах». Располагаются они в близлежащих селениях, например – Мкабба (Mqabba), Киркоп (Kirkop), Ашак (Ashaq).

Расположение мальтийского аэропорта на карте

Если рассматривать более крупные населённые пункты, то ближайшими можно считать – Зеббудж (Zebbug), Биркиркара (Birkirkara), Фгура (Fgura) и Зейтун (Zejtun). Они находятся примерно в 10 мин. езды от аэростанции.

Для информации: в длину весь основной остров можно проехать за час, а в ширину за полчаса.

Как добраться из аэропорта Мальты до курортов и отелей

Так как метро и поездов на острове нет, доехать от порта до места назначения можно одним из пяти способов, примерно равнозначных по скорости, но отличных по цене и прочим условиям:

Итак, начнём с общественного автотранспорта. Автобусная остановка аэропорта Мальты Поездка на городском Экспрессе, естественно, самый бюджетный вариант трансфера. Автобусная остановка расположена в нескольких шагах от выхода из аэровокзала. Билет можно приобрести в терминале, в специальном аппарате на улице или у водителя. Стоимость проезда в зависимости от сезона и времени суток варьирует от 1,5 до 3 Евро. Путь до столичного города Валетты, займёт около 20 минут.В большинстве случаев, проще доехать до столицы, а уже оттуда отправиться в точку назначения. И, если вам предстоит перемещаться здесь без личного транспорта – рекомендуем приобрести карту со всеми маршрутами автобусного сообщения (её можно найти в зоне прилёта). Будьте внимательны, так как маршруты типа Экспресс (с буквой Х перед номером) останавливаются только по требованию. Вторым рассмотрим трансфер на автобусах Terravision. Автобус компании Terravision Здесь, как и в большинстве аэровокзалов Европы, функционирует система перевозки обеспечивающая недорогую транспортировку авиапассажиров по наиболее актуальным городам.Отправляются рейсы значительно реже, чем городские (раз в несколько часов), но при этом они напрямую доставляют туристов на самые популярные курорты северного побережья. Поэтому, если вам нужно добраться в Слиму, Сант-Джулианс или Буджиббу – присмотритесь именно к этому транспорту. Стоимость поездки вам обойдётся примерно в 8 Евро, а купить билет вы можете заранее через онлайн-площадку сервиса компании, либо при посадке. Некоторые отели организуют доставку отдыхающих собственными шаттлами. Ретро автомобиль у отеля The Victoria Уточнить наличие возможности этой услуги у вашей гостиницы необходимо при оформлении брони. По прилёту, вы также сможете получить данные на стойке информации. Такси – один из наиболее удобных видов трансфера. Типичное такси Мальты Естественно, автомобиль с водителем, который знает каждый закоулок – это самый быстрый и лёгкий способ попасть по нужному адресу. Особенно актуально это для путешественников, которые впервые оказались здесь или не очень хорошо ориентируются на местности. А если предположить слабое знание языка и тяжёлый багаж – то лучшего решения просто не найти!Стоимость поездки вам будет известна заранее. Разброс цен, в зависимости от удалённости населённого пункта, составляет от 20 до 40 Евро. Заказать автомашину можно через интернет, прямо к прибытию вашего самолёта. В таком случае – на выходе из зоны прилёта вас будет ожидать человек с табличкой, а при задержке рейса вам не придётся доплачивать за сдвиг времени заказа. Также вы сможете взять машину прямо на месте. При этом, вы можете не опасаться несанкционированных переплат и накрутки счётчиков. Оплачивая такси, вы приобретаете ваучер до конкретного города по фиксированной расценке, получаете чек с номером машины и спокойно отправляетесь в свой отель. Авто на прокат – идеальный транспорт для активных путешественников. Для упрощения и удешевления аренды – забронировать автомобиль лучше заблаговременно через онлайн-сервисы (особенно, планируя путешествие в высокий сезон). При оформлении стоит обратить максимальное внимание на учёт страховки, а также оплату всех необходимых дополнительных услуг и платежей, так как при малейших недочётах в документах, возможны серьёзные санкции.Также учитывайте, что здесь правостороннее движение. Но в целом, передвижение на автомашине, обычно не вызывает особых затруднений у туристов, за исключением того, что возможно придётся привыкать к довольно узким улочкам в старинных населённых пунктах, например в столичном городе крепости-Валетте. Но в целом: трафик на дорогах здесь не плотный, пробок как таковых нет, а так как водители достаточно аккуратны и вежливы – аварийных ситуаций практически не бывает. Так же можно воспользоваться сервисами трансфера (например, КивиТакси), от такси до автобусов — от международных сетей трансферных перевозок пассажиров, просто укажите место куда хотите поехать и вы увидите конечную стоимость поездки.

Автобус компании Terravision Автобусная остановка аэропорта Мальты

Ретро автомобиль у отеля The Victoria Типичное такси Мальты

Какие есть ещё воздушные порты на архипелаге, кроме аэропорта Мальты – Лука?

Так как Мальтийская Республика занимает небольшую территорию, здесь действует только один аэродром, принимающий самолёты. А вот для передвижения на вертолётах есть два действующих взлётно-посадочных узла:

Большой вертодром Шеукия на о. Гозо. Мини площадка для маленьких вертолётов на о. Комино.

Они были построены для транспортного сообщения всех населённых островов государства, но в данный момент обслуживают только частный авиатранспорт, так как регулярные рейсы отменены больше 10 лет назад.